Elhunyt Somogyi Győző Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas festőművész, a nemzet művésze
Az MMA rendes tagja 83 éves volt.
Nyugodjon békében!
„Mély megrendüléssel értesültem Somogyi Győző haláláról.
Személyében nem csupán egy Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas festőművészt, grafikust és hagyományőrzőt veszített a magyar kultúra, hanem olyan alkotót is, aki egész életművével a nemzeti emlékezet, a történelmi tudat és a magyar örökség szolgálatában állt.
Nyugodjon békében!”
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Az MMA rendes tagja 83 éves volt.
Fotó: Földházi Árpád