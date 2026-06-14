Ft
Ft
24°C
14°C
Ft
Ft
24°C
14°C
06. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
somogyi győző halál Sulyok Tamás

Mély megrendüléssel értesültem Somogyi Győző haláláról

2026. június 14. 21:01

Nyugodjon békében!

2026. június 14. 21:01
null
Dr. Sulyok Tamás
Dr. Sulyok Tamás
Facebook

„Mély megrendüléssel értesültem Somogyi Győző haláláról.

Személyében nem csupán egy Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas festőművészt, grafikust és hagyományőrzőt veszített a magyar kultúra, hanem olyan alkotót is, aki egész életművével a nemzeti emlékezet, a történelmi tudat és a magyar örökség szolgálatában állt.

Nyugodjon békében!”

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Földházi Árpád

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2026. június 14. 21:09
RIP
Válasz erre
3
0
krokodilgenya
2026. június 14. 21:07
Páncélos lovagok. Gyerekkorom egyik kedvenc könyve volt .
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!