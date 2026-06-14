„Mély megrendüléssel értesültem Somogyi Győző haláláról.

Személyében nem csupán egy Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas festőművészt, grafikust és hagyományőrzőt veszített a magyar kultúra, hanem olyan alkotót is, aki egész életművével a nemzeti emlékezet, a történelmi tudat és a magyar örökség szolgálatában állt.