Polgár Judit után újabb jelöltet ajánlottak köztársasági elnöknek

Civil javaslat érkezett arra, ki legyen Sulyok Tamás utódja
Nagy Tímea, Rubik Ernő, Baán László és Kulka János is aláírta a civil kezdeményezést.
Az Ügyvédkör vasárnap esti közleményében jelentette be, hogy Bárándy Pétert ajánlja Magyarország következő köztársasági elnökének. A szervezet szerint Bárándy több évtizedes jogászi pályafutása során következetesen a jogállamiság, az alkotmányosság és a független igazságszolgáltatás mellett állt ki.
Az Ügyvédkör vasárnap esti közleményében bejelentette, hogy Bárándy Pétert ajánlja Magyarország következő köztársasági elnökének. A szervezet szerint az államfő személyének kiválasztása nem pusztán közjogi kérdés, hanem egyben értékválasztás is, amely meghatározza,
kire bízzák
– írja a hvg.hu.
Az Ügyvédkör üdvözölte azt a kezdeményezést, amely lehetőséget teremt civil és közéleti szervezetek számára, hogy véleményt nyilvánítsanak a köztársasági elnök személyéről. A közlemény szerint Magyarország jelenlegi helyzetében olyan államfőre van szükség, aki nem csupán reprezentatív szerepet tölt be, hanem szakmai tekintélyével és erkölcsi hitelességével is hozzájárul a jogállami intézmények megerősítéséhez.
Méltatásukban kiemelték, hogy Bárándy több évtizedes jogászi pályafutása során következetesen a jogállamiság, az alkotmányosság és a független igazságszolgáltatás mellett állt ki. Szerintük
szakmai tekintélyét nem tisztségei, hanem felkészültsége, közéleti szerepvállalása, valamint a jog iránti elkötelezettsége alapozta meg.
A közlemény hangsúlyozza, hogy a jelenlegi történelmi időszakban a köztársasági elnök szerepe túlmutat a hagyományos protokolláris feladatokon. A szervezet szerint a magyar jogrendszer számára kiemelten fontos a magas szintű jogi szakértelem, az alkotmányos működés mély ismerete és az ehhez kapcsolódó értékrendi elkötelezettség. Ennek alapján úgy vélik, Bárándy Péter alkalmas lehet arra, hogy hiteles szereplője legyen egy esetleges jogállami megújulási folyamatnak.
Az Ügyvédkör a közlemény végén
arra kérte a társadalmat és a döntéshozókat, hogy támogassák Bárándy Péter köztársaságielnök-jelölését, és vegyék figyelembe azt a szakmai és erkölcsi örökséget, amelyet életútja képvisel.
A kezdeményezés újabb jelölést jelent az államfői poszt körül kibontakozó társadalmi vitában. Korábban a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete és több ismert közéleti személyiség Polgár Judit sakknagymestert javasolta a tisztségre.
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Nagy Tímea, Rubik Ernő, Baán László és Kulka János is aláírta a civil kezdeményezést.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi