Polgár Judit után újabb jelöltet ajánlottak köztársasági elnöknek

Méltatásukban kiemelték, hogy Bárándy több évtizedes jogászi pályafutása során következetesen a jogállamiság, az alkotmányosság és a független igazságszolgáltatás mellett állt ki. Szerintük

szakmai tekintélyét nem tisztségei, hanem felkészültsége, közéleti szerepvállalása, valamint a jog iránti elkötelezettsége alapozta meg.

A közlemény hangsúlyozza, hogy a jelenlegi történelmi időszakban a köztársasági elnök szerepe túlmutat a hagyományos protokolláris feladatokon. A szervezet szerint a magyar jogrendszer számára kiemelten fontos a magas szintű jogi szakértelem, az alkotmányos működés mély ismerete és az ehhez kapcsolódó értékrendi elkötelezettség. Ennek alapján úgy vélik, Bárándy Péter alkalmas lehet arra, hogy hiteles szereplője legyen egy esetleges jogállami megújulási folyamatnak.