elemzés donald tusk szijjártó péter titkosszolgálat Lengyelország kampány Magyar Péter orbán viktor

Itt a bizonyíték: a lengyel titkosszolgálat is beavatkozott a magyar választási kampányba

2026. május 21. 12:49

Az Ansage cikke szerint kulcsszerepet kapott a folyamatban Donald Tusk miniszterelnök, külügyminisztere Radoslav Sikorski, valamint a varsói székhelyű VSquare nemzetközi oknyomozó portál hálózata is.

Az Ansage.org német jobboldali, patrióta irányultságú közéleti portál egy terjedelmes elemzést közölt az április 12-i magyar parlamenti választások körüli lengyel aktivitásról, valamint arról, hogy annak mekkora szerepe volt Orbán Viktor vereségében.

Az összeállítás szerzője egy érdekes párhuzamra is rávilágított: szerinte ugyanis az Európai Külügyi Szolgálat 2025 márciusában közzétett külföldi információmanipuláció és befolyásolás fenyegetéseiről szóló harmadik jelentésében számos olyan módszer és gyakorlat szerepel, amelyeket nyilvánvalóan ebben az esetben is alkalmaztak. 

Ennek a keretrendszernek a középpontjában a FIMI-jéghegy metaforája áll (Foreign Information Manipulation and Interference, azaz külföldi információmanipuláció és beavatkozás), valamint a hozzá kapcsolódó FIMI Exposure Matrix, ami egy olyan rendszer, amely az idegen információbefolyásolási műveletek során alkalmazott csatornák osztályozására szolgál – idézte a német portált a Magyar Nemzet.

Münchenben lehetett a „kampányrajt”

Mint írták, a FIMI-jéghegy módszertanát – amelyből legfeljebb csak a „csúcs” válik láthatóvá – eredetileg nem „demokratikus rezsimek”, elsősorban az EU-tagállamok ellen irányuló, Oroszország és Kína által alkalmazott műveletek vizsgálatára dolgozták ki. 

A modell logikája azonban nem korlátozódik autoriter államokra, alkalmazható az EU-tagállamok befolyásolási műveleteire is”

– olvasható az Ansage.org elemzésében.

Ezt követően a szerző a magyar választási kampány tanulságait is taglalta, melynek központi megállapítása az volt, hogy a lengyelek – Donald Tusk kormánya, a lengyel állami média, valamint az EU-párti lengyel politikai establishmenthez kötődő publicisztikai és médiastruktúrák – következetesen olyan narratívát erősítettek, amely Orbán Viktort az orosz állammal kapcsolta össze, azzal az átlátszó céllal, hogy rontsa választási esélyeit. Ezek a cselekmények nem elszigetelt, véletlenszerű esetek sorozatát alkották; sokkal inkább egy koherens információs konstrukció részét képezték, amely a FIMI-architektúra négy szintje mentén jól feltérképezhető – ismertették.

Az elemzésben kiemelték, hogy a kampány legfontosabb lengyel szereplője Donald Tusk miniszterelnök volt: 

Az általa hivatalos állami csatornákon keresztül folytatott tevékenység fokozatosan eszkalálta a magyarországi befolyásgyakorlást, és több kronológiai szakaszra bontható”

– írták.

Ezek közül kiemelte a Münchenben rendezett februári biztonsági konferenciát, ahol Tusk megbeszélést folytatott a magyar ellenzék vezetőjével és a választás  későbbi győztesével, Magyar Péterrel. 

A cikk szerzője úgy véli, már önmagában az a tény is nyilvánvaló politikai súllyal bírt, hogy a lengyel kormányfő közvetlen kapcsolatba lépett egy ellenzéki jelölttel:

Varsó ezzel azt jelezte, hogy a magyar választási kampányt nem szigorúan Budapest belügyének, hanem a térség politikai irányultságáért folytatott szélesebb küzdelem részének tekinti

– hangsúlyozták.

A lengyel szolgálatok szivárogtathattak

A német elemzés szerint a lengyel befolyásolás következő szakasza március 21-én kezdődött a The Washington Post cikkével a volt magyar külügyminiszter állítólagos tevékenységéről, miszerint Szijjártó Péter információkat adott át Oroszországnak az Európai Unió Tanácsának üléseiről.

Emlékezetes, hogy Donald Tusk azonnal és élesen reagált is minderre: „A hír, hogy Orbán emberei részletesen tájékoztatják Moszkvát az EU Tanácsának üléseiről, senkit sem lephet meg. Már régóta voltak erre vonatkozó gyanúink” – nyilatkozta március végén a lengyel kormányfő.

Ansage.org írása szerint nemcsak a megfogalmazás, hanem a reakció gyorsasága is döntő jelentőségű. Több elemző véleménye szerint a lengyel titkosszolgálat maga lehetett annak a szivárogtatásnak az eredeti forrása, amelyre a The Washington Post hivatkozott – hívták fel a figyelmet.

Az elemzésben továbbá arra is kitértek, hogy az ügy következő állomása március 31-én következett, amikor a VSquare által vezetett konzorcium nyilvánosságra hozta a Szijjártó Péter és Szergej Lavrov közötti beszélgetések hangfelvételeit. Donald Tusk erre azonnal kijelentette: „Amit hallottunk, és amit már korábban is sejtettünk, az csupán megerősítése annak a mélységesen aggasztó politikai függőségnek, amely Orbán Viktor kormányát és külügyminiszterét, Szijjártó urat közvetlenül a moszkvai hatóságokhoz köti. Ennél visszataszítóbbat aligha lehet elképzelni. Ez teljes mértékben vállalhatatlan”.

Komoly szerep jutott Sikorskinak is

Az Ansage arra is rámutatott, hogy Tusk külügyminisztere, Radoslaw Sikorski ezzel párhuzamosan önálló, sőt bizonyos esetekben még vitathatóbb szerepet játszott. 

A lengyel diplomácia vezetője március végén az X-en közzétett egy rövid jelszót: „Aki Orbánt támogatja, Moszkvát segíti”. Amikor pedig bejelentették Karol Nawrocki lengyel államfő budapesti látogatását, Sikorski a következő kérdést tette fel: „Elnök úr, kérem, magyarázza el, hogy Orbán nacionalizmusa és lopása miért tette Magyarországot az Európai Unió legszegényebb országává. Ezt kívánja Lengyelországnak is?” .

A VSquare hálózata nélkül nem ment volna

A lap elemzése ezt követően azt mutatta be, hogy a FIMI-architektúra harmadik és negyedik szintjén a kulcsszerepet a VSquare-hálózat játszotta. 

Ez egy határokon átnyúló oknyomozó újságírói projekt, amelynek szervezeti központja Varsóban található. 

Itt utaltak a magyarországi Vsquare-leágazás és a Direkt36 volt munkatársára, Panyi Szabolcsra is, akinek tevékenysége a kampányban illeszkedett a lengyel vezetés fentiekben bemutatott akcióihoz. Például a már említett Szijjártó–Lavrov-telefonbeszélgetést is Panyi hozta nyilvánosságra 10 nappal a The Washington Post által közreadott „hír” után, amely szerint az oroszokat segítette belső uniós információkkal a magyar külügyminiszter – idézte fel a lap.

A VSquare finanszírozása a kezdetektől az amerikai hírszerzéshez köthető National Endowment for Democracy támogatásaira, az időközben megszüntetett amerikai fejlesztési ügynökség, a USAID forrásaira, valamint a brit külügyminisztérium és – természetesen – az Európai Unió támogatási programjaira épült – fűzték hozzá.

Az Ansage összeállításában azt is leszögezte, hogy 

a VSquare operatív jelentőségét a magyar választási kampány során aligha lehet túlbecsülni.

Emlékeztettek, hogy Panyiék számoltak be először 2026. március 5-én arról az állítólagos információról, miszerint egy GRU-tisztekből álló csoportot küldtek Budapestre Orbán választási kampányának támogatására. A beszámoló több meg nem nevezett „európai nemzetbiztonsági forrásra” hivatkozott. De az sem mellékes, hogy Panyi Szabolcs egy kiszivárgott hangfelvételen maga ismerte el, hogy több külföldi titkosszolgálattal is kapcsolatban áll és egyikükkel megosztotta Szijjártó Péter telefonszámát is. 

A cikk összegzésében kiemelték, hogy mindezek új megvilágítást adnak Magyar Péter és Donald Tusk elmélyült, már-már szívélyes „baráti kapcsolatának”, aminek látványos epizódja volt a két miniszterelnök szerdai varsói találkozója. 

A magyar kormányfő a sajtótájékoztatón nem csupán a régi, közismert mondást – „lengyel, magyar két jó barát” – emlegette, de külön köszönetet mondott Tusknak azért, hogy már a kampány idején is támogatta őt. A német portálon bemutatott összefüggések ismeretében a lengyel támogatás nem merült ki dicsérő szavakban és vállveregetésben.

A varsói gyors, némi brüsszeli „üzemanyaggal” tuningolva repítette Magyar Pétert a magyar miniszterelnöki székbe

– húzta alá az Ansage.

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
survivor
2026. május 21. 13:45
polárüveg EU eljelentéktelenítése PONT jó mindenkinek. USA, CHN, RUS, IND... arabok. Jöjjön ide a néger, paki, szír... Mindenkinek ez a jó... PROBLEM SOLVED.
survivor
2026. május 21. 13:43
Valaki "oroszbarát " ? Igen ÉN IS AZ vagyok. Mert Oroszország a legkevésbé bolond állam Európában. Megvédi a népét, a saját érdekeit. Békét kötni NEM hagyták...
polárüveg
2026. május 21. 13:42
Tusk, Sikorski az európai mainstream elittel, ukrajnai vezetéssel együtt megpuccsolta a magyar választást, Orbán-rendszert. Örültek. Minek is? Megpuccsolták az egyetlen európai politikust, Orbánt, kit a 3 világhatalom elfogadott, közben az európai elit a 3 világhatalommal + globális Déllel - beleértve az arab országokat is - v. haragba került v. min. a jó viszony megszűnt. Megpuccsolták az egyetlen európai politikust, ki a gödörbe lökött Európát ki tudná menteni a gödörbe lökésben vétkes európai politikusokkal együtt. Így jártak: a fekete levest megfőzték Európának és maguknak, azt ki kell majd kanalazni. A kikanalazásnak az is része lesz, h. mikrószkóppal fogják kutatni, hogy miért és kik hatására, milyen érdekből lökdösték Európát a gödörbe az állandó tönkretételi intézkedéseikkel. Vétkes - akár gondatlan - károkozás az jogi kategória. Ha bizonyítható szándékosság, közös elkövetés, anyagi ok, - még súlyosabb. Hova szaladnak: mindenki a haragosuk? Pénz, vagyon majd semmit nem ér.
survivor
2026. május 21. 13:41
fatman Szászország NEM Németország.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!