Itt a bizonyíték: a lengyel titkosszolgálat is beavatkozott a magyar választási kampányba

Emlékezetes, hogy Donald Tusk azonnal és élesen reagált is minderre: „A hír, hogy Orbán emberei részletesen tájékoztatják Moszkvát az EU Tanácsának üléseiről, senkit sem lephet meg. Már régóta voltak erre vonatkozó gyanúink” – nyilatkozta március végén a lengyel kormányfő.

Ansage.org írása szerint nemcsak a megfogalmazás, hanem a reakció gyorsasága is döntő jelentőségű. Több elemző véleménye szerint a lengyel titkosszolgálat maga lehetett annak a szivárogtatásnak az eredeti forrása, amelyre a The Washington Post hivatkozott – hívták fel a figyelmet.

Az elemzésben továbbá arra is kitértek, hogy az ügy következő állomása március 31-én következett, amikor a VSquare által vezetett konzorcium nyilvánosságra hozta a Szijjártó Péter és Szergej Lavrov közötti beszélgetések hangfelvételeit. Donald Tusk erre azonnal kijelentette: „Amit hallottunk, és amit már korábban is sejtettünk, az csupán megerősítése annak a mélységesen aggasztó politikai függőségnek, amely Orbán Viktor kormányát és külügyminiszterét, Szijjártó urat közvetlenül a moszkvai hatóságokhoz köti. Ennél visszataszítóbbat aligha lehet elképzelni. Ez teljes mértékben vállalhatatlan”.