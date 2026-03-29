Magyarország Washington Post Szijjártó Péter szivárogtatás álhír

Döbbenetes fejlemények: a Washington Post lejárató cikkének szerzője budapesti körökkel egyeztetett a cikk megírása előtt

2026. március 29. 17:39

Tovább gyűrűzik egy napok óta napirenden lévő ügy, amelyben újabb részletek kerültek napvilágra. A Magyarországot érintő Szijjártó–Lavrov-szivárogtatás kapcsán olyan információk jelentek meg, amelyek több szereplő kapcsolatát és a történet időzítését is új megvilágításba helyezik.

2026. március 29. 17:39
Magyarország az utóbbi napokban egy olyan nemzetközi ügy középpontjába került, amely a Szijjártó–Lavrov-szivárogtatás köré épül. A Hungarian Conservative szerint a történet új részletei több, eddig kevésbé ismert összefüggésre világítanak rá, különösen a cikk megjelenését megelőző események tekintetében.

Az ügy alapját a The Washington Post március 21-én publikált írása adta, amely azt állította, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter hosszabb időn keresztül bizalmas uniós információkat juttathatott el Moszkvába. A cikk egy meg nem nevezett európai hírszerző szolgálatra, valamint egy állítólagos orosz dokumentumra hivatkozott.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Magyarország és a szivárogtatási ügy háttere

A Hungarian Conservative beszámolója szerint a történet szempontjából figyelemre méltó egy március 4-én Budapesten tartott zárt esemény. A rendezvényt a brit nagykövetség és a Political Capital közösen szervezte, és három héttel megelőzte a Washington Post cikkének megjelenését. Az eseményt „gondolatébresztő beszélgetésként” hirdették meg Oroszország globális és európai befolyásáról. A panelbeszélgetés résztvevői között volt: 

  • Catherine Belton, a későbbi cikk szerzője, 
  • Krekó Péter, a Political Capital vezetője, 
  • valamint Rácz András, a Német Külpolitikai Társaság kutatója,
  • az eseményt pedig Justin McKenzie Smith brit nagykövet nyitotta meg.

A Hungarian Conservative kiemeli, hogy a Political Capital több nemzetközi szervezettől is kap támogatást, köztük az Európai Bizottsághoz köthető forrásoktól, a Nyílt Társadalom Alapítványoktól, a German Marshall Fundtól és a National Endowment for Democracytól.

Három héttel a budapesti rendezvény után jelent meg a Washington Post cikke, amelyben Catherine Belton egy állítólagos orosz hírszerzési feljegyzésre is hivatkozott. 

Ezt is ajánljuk a témában

A beszámoló szerint ebben egy Orbán Viktor elleni megrendezett merénylet lehetősége is felmerült, amely befolyásolhatta volna a választási kampányt. Azonban az állításokat nem támasztották alá nyilvánosan hozzáférhető bizonyítékok. Az ügy újabb fordulatot vett, amikor egy kiszivárgott hangfelvétel jelent meg. Ezen Panyi Szabolcs újságíró arról beszél, hogy megosztotta Szijjártó Péter elérhetőségeit egy meg nem nevezett külföldi hírszerző szolgálattal, valamint utalt kapcsolataira a Tisza Párt külpolitikai szakértőjével, Orbán Anitával.

Ezt is ajánljuk a témában

Panyi korábban arról is írt, hogy orosz katonai hírszerzők érkeztek Budapestre Orbán Viktor kampányának támogatására. A Hungarian Conservative szerint ezt az állítást nem támasztották alá nyilvánosan elérhető bizonyítékok, ugyanakkor széles körben átvették nemzetközi médiumok. A hangfelvétel megjelenését követően a magyar kormány vizsgálatot indított, és az ügyet egy miniszter lehallgatásaként értelmezte. Az Igazságügyi Minisztérium kémkedés gyanúja miatt feljelentést tett. Panyi Szabolcs visszautasította a vádakat, és azt állította, hogy ellene lejárató kampány zajlik.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán az események közötti összefüggésekre hívta fel a figyelmet, és az ügyet Magyarország ellen irányuló „Oroszország-hoaxként” értelmezte. Álláspontja szerint ugyanazok a hálózatok és szereplők jelennek meg a történet különböző pontjain. Bejegyzésében azt írta, hogy a folyamat célja a magyar kormány meggyengítése a választások előtt, és úgy vélte, Magyarország azért került célkeresztbe, mert nem kíván részt venni a háborús folyamatokban. Hozzátette, hogy álláspontja szerint egy kormányváltás elősegítése állhat a háttérben.

A Hungarian Conservative szerint a Szijjártó–Lavrov-szivárogtatás ügye egy szélesebb információs és politikai folyamat részeként értelmezhető, amelyben nemzetközi kapcsolatok, médiamegjelenések és belpolitikai érdekek egyaránt szerepet játszanak.

Nyitókép: Facebook / Political Capital (HU)

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mnmn
2026. március 29. 19:46
Hol van itt a döbbenet? Egy újszülöttnek minden vicc új, az sem lepne meg ha a résztvevők az ukik behívásával mentenék meg a demokráciát. Ez egy ilyen népség, a pufajkás géneket nem lehet letagadni.
Unknown
2026. március 29. 19:36
"Döbbenetes fejlemények" Egy új szülöttnek minden vicc új. Én már öregvagyok, ez már 90-ben is volt. Azóta sem változott semmi. Legfeljebb az internet...
holger78
2026. március 29. 19:14
"Krekó nem hülye" Nem a faszt, egy szdsz-es féreg, aki sosem csinált titkot ebből. Ha ez nem hülye, akkor senki sem az.
holger78
2026. március 29. 19:13
"rendezvényt a brit nagykövetség és a Political Capital közösen szervezte" Esetleg érdemes lenne a brit nagykövetet berendelni, és megkérdezni tőle, hogy mi a kurva anyjáért ugat bele a magyar belpolitikába? Majd ha mi is belepofázunk a brit ügyekbe, akkor ő is megteheti, addig meg kussoljanak.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!