Orbán Viktor és Szijjártó Péter is megtörte a csendet – olyasmi derült ki Balásy cégéről, amire kevesen gondoltak volna

Orbán Viktor először adott hosszabb interjút a vereség óta – azt is elárulta, folytatná-e az Európai Unióban (VIDEÓ)
Orbán Viktor energikusnak és elszántnak tűnik a folytatásra.
Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb hírei pénteken.
Orbán Viktor hosszú hallgatás után adott nagyinterjút a választási vereségről, megszólalt a volt külgazdasági és külügyminiszter is, újabb érdekes részletek derültek ki a Tisza Párt rendezvényéről, és az is napvilágot látott, hogy ki vezetheti az igazságügyi tárcát az új kormányban. Ezek a hírek mozgatták meg legjobban a Mandiner olvasóit pénteken.
Utolsó miniszterelnöki munkanapján Dopeman műsorában adott hosszabb interjút Orbán Viktor, aki először beszélt részletesebben az áprilisi választási vereség óta. A leköszönő kormányfő kiemelte: fáj neki, hogy nem tudta végigvinni azt a húsz évre tervezett munkát, amelynek célja egy szuverén, saját lábán álló Magyarország felépítése volt. A 16 év mérlegét úgy értékelte, hogy az ország haladt előre, még ha hibák is történtek közben. Ironikusan megjegyezte: „Ekkora pechem is csak nekem lehet”, utalva arra, hogy szerinte éppen most kezdtek volna beérni a gazdasági intézkedések eredményei.
Orbán Viktor arra is kitért, hogy a Fidesz nem érzékelte időben a kulturális változásokat és a fiatal generációk elvárásait. Szerinte a negyven év alatti korosztály „valami mást és valaki mástól vár”, amit a TikTok-adatok is jól mutatnak: míg a Fidesz ott 25 százalékos elérést produkált, a Tisza Párt 70 százalékot. A volt miniszterelnök úgy véli, a jobboldal előtt most egy megújulási folyamat áll, amelynek „nem a Fideszből, hanem a Fideszen kívülről” kell elindulnia. Hozzátette: nem tervezi, hogy Magyarországon kívül folytatná politikai pályafutását, és az Európai Bizottság vezetése sem szerepel a tervei között.
Ezt is ajánljuk a témában
Orbán Viktor energikusnak és elszántnak tűnik a folytatásra.
Közel egy hét hallgatás után újra megszólalt Szijjártó Péter, aki pénteken átvette országgyűlési képviselői mandátumát a Nemzeti Választási Irodában. A pozíciójából távozó külügyminiszter közösségi oldalán néhány fotót is megosztott az eseményről, ahol egyébként Lázár János és Kocsis Máté is megjelent.
A képekhez mindössze két szót írt: „A hetedik.” Ezzel arra utalt, hogy immár hetedik parlamenti ciklusát kezdheti meg országgyűlési képviselőként. A rövid bejegyzés gyorsan nagy figyelmet kapott, mivel Szijjártó az elmúlt napokban teljesen eltűnt a nyilvánosság elől.
Ezt is ajánljuk a témában
Plusz megosztott néhány fotót egy jeles eseményről.
A HVG beszámolója alapján Balásy Gyula egyik cége, a Visual Europe Group is részt vesz a Tisza Párt szombati „rendszerváltó népünnepélyének” technikai lebonyolításában. A lap szerint a Kossuth téren már megjelentek a VEG fekete-sárga kamionjai, miközben javában zajlanak a színpad- és hangtechnikai előkészületek az Országgyűlés alakuló ülésével egy időben tartandó rendezvényre.
A Tisza Párt elismerte, hogy a Balásy-cégcsoport egyik vállalkozása valóban szolgáltatást nyújt a rendezvényen, ugyanakkor hangsúlyozták: alvállalkozói szinten kapcsolódott be a munkába, erről pedig korábban nem volt tudomásuk. A párt közölte azt is, hogy a rendezvény költsége 200 és 300 millió forint között lehet. A történet azért különösen pikáns, mert Magyar Péter korábban többször is bírálta Balásy Gyulát és cégeit, most viszont piaci alapon mégis együtt dolgoznak a Tisza rendezvényén.
Ezt is ajánljuk a témában
A leendő kormánypárt elismerte, hogy „rendszerváltó népünnepély” lebonyolításához nyújt szolgáltatást a Visual Europe Group.
Pénteken az is kiderült, hogy Görög Márta lehet az új igazságügyi miniszter a Tisza-kormányban. Magyar Péter a Facebookon jelentette be, hogy a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját kérte fel a tárca vezetésére, miután korábbi jelöltje, a sógora visszalépett.
A leendő miniszterelnök úgy fogalmazott: „A magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét” kérte fel a feladatra. Görög Márta feladatai között szerepel majd a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása, az átláthatóbb törvényalkotás megteremtése, valamint annak biztosítása, hogy az ellenőrző intézmények politikai befolyástól mentesen működjenek.
Ezt is ajánljuk a témában
Miután a sógora visszalépett, egy jogászprofesszort kért fel. Az is kiderült, hogy mi lesz a feladata Görögnek a Magyar-kormányban.
***
Fotó: STEPHANIE LECOCQ / POOL / AFP