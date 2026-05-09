Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Balásy országgyűlési választás 2026 Görög Márta Fidesz Szijjártó Péter Orbán Viktor

Orbán Viktor és Szijjártó Péter is megtörte a csendet – olyasmi derült ki Balásy cégéről, amire kevesen gondoltak volna

2026. május 09. 06:09

Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb hírei pénteken.

2026. május 09. 06:09
Orbán Viktor hosszú hallgatás után adott nagyinterjút a választási vereségről, megszólalt a volt külgazdasági és külügyminiszter is, újabb érdekes részletek derültek ki a Tisza Párt rendezvényéről, és az is napvilágot látott, hogy ki vezetheti az igazságügyi tárcát az új kormányban. Ezek a hírek mozgatták meg legjobban a Mandiner olvasóit pénteken.

Orbán Viktor először szólalt meg a vereség után

Utolsó miniszterelnöki munkanapján Dopeman műsorában adott hosszabb interjút Orbán Viktor, aki először beszélt részletesebben az áprilisi választási vereség óta. A leköszönő kormányfő kiemelte: fáj neki, hogy nem tudta végigvinni azt a húsz évre tervezett munkát, amelynek célja egy szuverén, saját lábán álló Magyarország felépítése volt. A 16 év mérlegét úgy értékelte, hogy az ország haladt előre, még ha hibák is történtek közben. Ironikusan megjegyezte: „Ekkora pechem is csak nekem lehet”, utalva arra, hogy szerinte éppen most kezdtek volna beérni a gazdasági intézkedések eredményei.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Orbán Viktor arra is kitért, hogy a Fidesz nem érzékelte időben a kulturális változásokat és a fiatal generációk elvárásait. Szerinte a negyven év alatti korosztály „valami mást és valaki mástól vár”, amit a TikTok-adatok is jól mutatnak: míg a Fidesz ott 25 százalékos elérést produkált, a Tisza Párt 70 százalékot. A volt miniszterelnök úgy véli, a jobboldal előtt most egy megújulási folyamat áll, amelynek „nem a Fideszből, hanem a Fideszen kívülről” kell elindulnia. Hozzátette: nem tervezi, hogy Magyarországon kívül folytatná politikai pályafutását, és az Európai Bizottság vezetése sem szerepel a tervei között.

Hosszú hallgatás után jelentkezett Szijjártó Péter

Közel egy hét hallgatás után újra megszólalt Szijjártó Péter, aki pénteken átvette országgyűlési képviselői mandátumát a Nemzeti Választási Irodában. A pozíciójából távozó külügyminiszter közösségi oldalán néhány fotót is megosztott az eseményről, ahol egyébként Lázár János és Kocsis Máté is megjelent.

A képekhez mindössze két szót írt: „A hetedik.” Ezzel arra utalt, hogy immár hetedik parlamenti ciklusát kezdheti meg országgyűlési képviselőként. A rövid bejegyzés gyorsan nagy figyelmet kapott, mivel Szijjártó az elmúlt napokban teljesen eltűnt a nyilvánosság elől.

Balásy cége is feltűnt a Tisza rendezvényén

A HVG beszámolója alapján Balásy Gyula egyik cége, a Visual Europe Group is részt vesz a Tisza Párt szombati „rendszerváltó népünnepélyének” technikai lebonyolításában. A lap szerint a Kossuth téren már megjelentek a VEG fekete-sárga kamionjai, miközben javában zajlanak a színpad- és hangtechnikai előkészületek az Országgyűlés alakuló ülésével egy időben tartandó rendezvényre.

A Tisza Párt elismerte, hogy a Balásy-cégcsoport egyik vállalkozása valóban szolgáltatást nyújt a rendezvényen, ugyanakkor hangsúlyozták: alvállalkozói szinten kapcsolódott be a munkába, erről pedig korábban nem volt tudomásuk. A párt közölte azt is, hogy a rendezvény költsége 200 és 300 millió forint között lehet. A történet azért különösen pikáns, mert Magyar Péter korábban többször is bírálta Balásy Gyulát és cégeit, most viszont piaci alapon mégis együtt dolgoznak a Tisza rendezvényén.

Megvan Magyar Péter igazságügyi minisztere

Pénteken az is kiderült, hogy Görög Márta lehet az új igazságügyi miniszter a Tisza-kormányban. Magyar Péter a Facebookon jelentette be, hogy a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját kérte fel a tárca vezetésére, miután korábbi jelöltje, a sógora visszalépett.

A leendő miniszterelnök úgy fogalmazott: „A magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét” kérte fel a feladatra. Görög Márta feladatai között szerepel majd a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása, az átláthatóbb törvényalkotás megteremtése, valamint annak biztosítása, hogy az ellenőrző intézmények politikai befolyástól mentesen működjenek.

***

Fotó: STEPHANIE LECOCQ / POOL / AFP

 

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
bagira004
2026. május 09. 08:07
Átlátszó. A G7 tavaly decemberi összesítése szerint Balásy Gyula cégei az elmúlt 3 évben 90 milliárd forintnyi állami megbízást kaptak. A közpénzesőnek köszönhetően a New Land Media árbevétele a 2015-ös 91 millió forintról 2018-ban már 52,2 milliárdra emelkedett, adózott eredménye pedig 1,3 millióról 8,8 milliárdra. A Lounge Design Kft. szintén nem panaszkodhat: nettó árbevétele 2014-ben még csak 298,6 millió forint volt, 2018-ban viszont már 7,7 milliárd, a cég adózott eredménye pedig a 2014-es 16,6 millióról 2018-ra 2 milliárd forintra nőtt.
bagira004
•••
2026. május 09. 07:56 Szerkesztve
Balásy Gyula csak tavaly 6,3 milliárd forintot vett ki a két vállalkozásból osztalékként. Idén februárban drónvideón mutattuk be azt a II. kerületi villát, ami a reklámcégek új székhelye. atlatszo.hu/kozugy/2020/06/16/balasy-gyula-feltestverenek-cege-29-milliardos-megbizast-kapott-a-nemzeti-ado-es-vamhivataltol/
bagira004
•••
2026. május 09. 07:51 Szerkesztve
Vörös báró kommunisták hagyományőrzők . Már Apró Antal a gyurcsányné nagyapja a kenyéradóját feljelntertte elégedettlenkedett . Tisza párttagjai. 2023 novemberében 211 millió forintot kapott Balásy cége. Államitámogatást . Balásy Gyula féltestvérének cége 2,9 milliárdos megbízást kapott a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól. Balásy Bulcsú egyik cége nemrég a Magyar Nemzeti Banktól kapott egy többszázmilliós megbízást, most pedig a NAV tenderén lett befutó egy másik érdekeltsége...... Átlátszó cikk. Közben pöti is a több milliós fizetése mellett több bizottgtól havonta pár milliót zsebre vágott , közben be se járt. Úgy tűnik az országért semmit se tettek ezek mocskolják azt a Fidesz kormányt aki a gyurcsány vörösbáró klán csődjéből adósság halmazból az országot kihúzták , a gazdaságot rendbe trtték .
redl1986
2026. május 09. 07:45
"most kezdtek volna beérni a gazdasági intézkedések eredményei." Eddig csak nem illet volna, de most már felesleges is hazudozni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.