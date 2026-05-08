Balásy Gyula cége is részt vesz a Tisza Párt szombati rendezvényének lebonyolításában

Balásy Gyula egyik cége, a Visual Europe Group (VEG) logójával ellátott egyik fekete-sárga kamion jelent meg a Kossuth téren is, ahol már javában készítik elő az Országgyűlés szombati alakuló ülésével egyidejűleg, délelőtt 10-től meghirdetett „rendszerváltó népünnepély” színpadát, hangosítását, technikai elemeit, és zajlanak a próbák is – írja a HVG.

Balásy Gyula – akinek a vállalkozásai ügyében nyomoz a rendőrség – államnak felajánlott, túlárazott szerződésekkel gyanúba keveredett egyik cége tehát részt vesz a Tisza Párt saját forrásból finanszírozott szombati rendezvényének lebonyolításában, amit a leendő kormánypárt is elismert.

Az, hogy a „rendszerváltó népünnepély” lebonyolításában a Balásy-cégcsoport tagja, a VEG részt vesz, nemcsak amiatt pikáns, hogy a NER kedvenc rendezvényszervező-plakátosának kapitulációját Magyar Péter utóbb „Rogán strómanjának könnyfakasztó interjúja”-ként értékelte, hanem azért is, mert a leendő kormányfő már két éve, első közéleti megszólalásában is Balásyt és túlárazott szerződéseit emlegette – jegyzi meg a HVG.