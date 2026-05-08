tisza tisza párt balásy gyula Magyar Péter

Balásy Gyula cége is részt vesz a Tisza Párt szombati rendezvényének lebonyolításában

2026. május 08. 19:50

A leendő kormánypárt elismerte, hogy „rendszerváltó népünnepély” lebonyolításához nyújt szolgáltatást a Visual Europe Group.

Balásy Gyula egyik cége, a Visual Europe Group (VEG) logójával ellátott egyik fekete-sárga kamion jelent meg a Kossuth téren is, ahol már javában készítik elő az Országgyűlés szombati alakuló ülésével egyidejűleg, délelőtt 10-től meghirdetett „rendszerváltó népünnepély” színpadát, hangosítását, technikai elemeit, és zajlanak a próbák is – írja a HVG

Balásy Gyula – akinek a vállalkozásai ügyében nyomoz a rendőrség – államnak felajánlott, túlárazott szerződésekkel gyanúba keveredett egyik cége tehát részt vesz a Tisza Párt saját forrásból finanszírozott szombati rendezvényének lebonyolításában, amit a leendő kormánypárt is elismert. 

Az, hogy a „rendszerváltó népünnepély” lebonyolításában a Balásy-cégcsoport tagja, a VEG részt vesz, nemcsak amiatt pikáns, hogy a NER kedvenc rendezvényszervező-plakátosának kapitulációját Magyar Péter utóbb „Rogán strómanjának könnyfakasztó interjúja”-ként értékelte, hanem azért is, mert a leendő kormányfő már két éve, első közéleti megszólalásában is Balásyt és túlárazott szerződéseit emlegette – jegyzi meg a HVG. 

Kérdésükre a Tisza Párt azt írta: 

A rendezvény lebonyolításával megbízott cég egyik alvállalkozója alatt dolgozva valóban nyújt szolgáltatásokat az említett cég, de erről a Tisza Párt vezetésének nem volt korábban információja. A rendezvény várható költsége meghaladja a 200 millió forintot, de nem éri el a 300 millió forintot, és a költségeket a Tisza Párt fedezi.

Közben a HVG piaci forrásokból is úgy értesült, a Balásy-cég piaci alapon alvállalkozóként bedolgozik a Tisza rendezvényén, mégpedig abból a megfontolásból, hogy „az üzlet az üzlet”

Ahogy a Mandiner is megírta, Balásy a kontroll.hu-nak adott interjúban jelentette be, szeretné nyilvánosságra hozni, hogy a Polgári Törvénykönyv szabályai alapján egy közjegyző előtt aláírt okiratban közérdekű kötelezettségvállalás tett, amiben felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőke-alapokban lévő vagyonát az állam számára

Nyitókép: a Tisza Párt Facebook-oldala

lemez
2026. május 08. 21:09
Megy ám az átbaszás rendesen.
Latin
2026. május 08. 21:04
Akkor ennek síras lesz a vége
falcatus-2
2026. május 08. 20:45
Látja Waberer szaki így kell ezt csinálni. Vannak jó árulók és vannak rossz árulók, no és vannak azon rossz árulók, akik jó árulók, mert nem rongyos 100 millióval jelentkeznek a megbízó, mára újdondász gazdinál, hanem hozzák a megrendelt lopásból , tisztára mosott 100 milliárdokat. Nyeretlen kétéves :)
lenyegtelen
2026. május 08. 20:41
Akkor mehet tovább az állítólagos túlárazott talicskázás... tiszások imádni fogják...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!