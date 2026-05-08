Balásy Gyula cége is részt vesz a Tisza Párt szombati rendezvényének lebonyolításában

Közleményt adott ki a rendőrség: nyomozás indult Balásy Gyula cége ügyében
A Nemzeti Nyomozó Iroda hűtlen kezelés gyanúja miatt indított vizsgálatot.
A leendő kormánypárt elismerte, hogy „rendszerváltó népünnepély” lebonyolításához nyújt szolgáltatást a Visual Europe Group.
Balásy Gyula egyik cége, a Visual Europe Group (VEG) logójával ellátott egyik fekete-sárga kamion jelent meg a Kossuth téren is, ahol már javában készítik elő az Országgyűlés szombati alakuló ülésével egyidejűleg, délelőtt 10-től meghirdetett „rendszerváltó népünnepély” színpadát, hangosítását, technikai elemeit, és zajlanak a próbák is – írja a HVG.
Balásy Gyula – akinek a vállalkozásai ügyében nyomoz a rendőrség – államnak felajánlott, túlárazott szerződésekkel gyanúba keveredett egyik cége tehát részt vesz a Tisza Párt saját forrásból finanszírozott szombati rendezvényének lebonyolításában, amit a leendő kormánypárt is elismert.
Az, hogy a „rendszerváltó népünnepély” lebonyolításában a Balásy-cégcsoport tagja, a VEG részt vesz, nemcsak amiatt pikáns, hogy a NER kedvenc rendezvényszervező-plakátosának kapitulációját Magyar Péter utóbb „Rogán strómanjának könnyfakasztó interjúja”-ként értékelte, hanem azért is, mert a leendő kormányfő már két éve, első közéleti megszólalásában is Balásyt és túlárazott szerződéseit emlegette – jegyzi meg a HVG.
Kérdésükre a Tisza Párt azt írta:
A rendezvény lebonyolításával megbízott cég egyik alvállalkozója alatt dolgozva valóban nyújt szolgáltatásokat az említett cég, de erről a Tisza Párt vezetésének nem volt korábban információja. A rendezvény várható költsége meghaladja a 200 millió forintot, de nem éri el a 300 millió forintot, és a költségeket a Tisza Párt fedezi.
Közben a HVG piaci forrásokból is úgy értesült, a Balásy-cég piaci alapon alvállalkozóként bedolgozik a Tisza rendezvényén, mégpedig abból a megfontolásból, hogy „az üzlet az üzlet”
Ahogy a Mandiner is megírta, Balásy a kontroll.hu-nak adott interjúban jelentette be, szeretné nyilvánosságra hozni, hogy a Polgári Törvénykönyv szabályai alapján egy közjegyző előtt aláírt okiratban közérdekű kötelezettségvállalás tett, amiben felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőke-alapokban lévő vagyonát az állam számára
A vállalkozó cégei mellett felajánlja az államnak három, magántőkealapban lévő több tízmilliárd forint értékű befektetési jegyeit is.
Nyitókép: a Tisza Párt Facebook-oldala