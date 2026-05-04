Fontos döntést hozott Balásy Gyula: átadja az államnak valamennyi cégében birtokolt tulajdonrészét (VIDEÓ)

2026. május 04. 20:10

A vállalkozó cégei mellett felajánlja az államnak három, magántőkealapban lévő több tízmilliárd forint értékű befektetési jegyeit is.

Interjút adott a kontroll.hu-nak Balásy Gyula, akinek cégeinél 2025-ben 70 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra. A beszélgetés során elhangzott, hogy Balásy maga kereste meg a lap szerkesztőségét azzal, hogy szeretné nyilvánosságra hozni, hogy a Polgári Törvénykönyv szabályai alapján egy közjegyző előtt aláírt okiratban közérdekű kötelezettségvállalás tett, 

amiben felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőkealapokban lévő vagyonát az állam számára

– közölte az Index.

Mint kiderült, a közokiratban Balásy négy cégről mond le: 

  • a Lounge Design,
  • a Lounge Event
  • és New Land Media Kft.-kben lévő 100 százalékos üzletrészéről,
  • valamint az utóbbi kettő cég 95 százalékos tulajdonában álló Visual Europe Zrt.-ben lévő üzletrészéről. 

Ezen cégek összértékét Balásy 80 milliárd forintra becsülte, valamint elhangzott, hogy a négy cégnek a vállalkozó szerint mintegy 100 milliárd forint értékű élő szerződései vannak, és mintegy 15 milliárd forint a kintlévőséggel bírnak.

Az üzletember azt is elmondta, hogy a cégei mellett felajánlja az államnak három magántőkealapban lévő több tízmilliárd forint értékű befektetési jegyeit – tette hozzá a lap.

Mindennel el tudnak számolni

Balásy arra is kitért, hogy azért nem fordult ezzel az üggyel az ügyészséghez, mert tudomása szerint nem követtek el bűncselekményt. Úgy tudja, egy bejelentés volt azzal kapcsolatban, hogy túlárazott munkáik voltak, de még nem hallgatták ki őket. A vállalkozó azt is leszögezte, 

el tudnak számolni minden állami megbízásukkal, az átadás során pedig ezek a dokumentumok is ott lesznek.

Balásy Gyula jelen bejelentésével kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy nem azért teszi, mert takargatnia kellene valamit, hanem azért, mert azok a tevékenységek, amiket eddig végeztek, túlmutatnak a piaci kommunikációs feladatokon és szerinte ezeknek a legjobb helye az államháztartásban van.

Az interjú során az üzletember arra is kitért, hogy szerint cége a világ top élvonalában van, és szeretné, hogy az ott dolgozók egzisztenciája biztosítva lenne. Mint mondta, legalább 3 ezer alvállalkozóval dolgoznak évente – idézte az Index.

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

 

Összesen 66 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Rodolfo
2026. május 04. 21:33
Ingyen átadja a milliárdokat érő cég-pakettet. Hát persze. Micsoda nagy üzletember! Semmi hátsó szándék, semmi gyanús ügylet a háttérben, ááá semmi. Ingyé. Mert ő aztán transzparens.
bannedop03-2
2026. május 04. 21:32
Vádalku?
campesino
2026. május 04. 21:24
Meg a leghulyebb maffiozoknak is szokott lenni B terve
Mócsing
2026. május 04. 21:20
“az üzletember“ - sírok!
Összesen 66 komment