„Balásy Gyula esete kapcsán őszintén szólva nehéz szavakat találnom. Egyetlen észszerű magyarázatot látok arra, hogy bűnbánó interjút adott a Kontrollnak: valószínüleg vádalkut akar kötni és így akarja enyhíteni a várható büntetését. A közönség számára ez úgy csapódik le, hogy megjelenik egy ember a nyilvánosság előtt, aki a leggazdagabb magyarok listáján a 30.- óriási vagyonnal rendelkezik – , és aki a mindig kétséges befolyás mutatók szerint a 26. legbefolyásosabb magyar embernek számított, majd sírva bejelenti, hogy felajánlja a vagyonát az államnak. Felmerül a kérdés: ha valaki tisztességesen szerezte a tulajdonát képező javakat, akkor miért adná oda az államnak? Ha pedig nem tisztességesen szerezte, miért gondolná, hogy a felajánlással tisztára mossa magát? Megdöbbentő az egész szituáció.

A vádalku lényege egyébként az, hogy az illető megúszhatja a súlyosabb büntetést, ha a beismerésen túl másokra is terhelő vallomást tesz, és feltárja az ügy részleteit. Ez valamit segíthet Balásyn, aki most a Tisza támogatók és a józan polgárok számára a korrupció szimbóluma, a jobboldaliaknak a vereségük egyik legfőbb okozója, a dolgozói és alvállalkozói szemében pedig az a főnök, aki nem fizeti ki őket.”