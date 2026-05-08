tisza fodor gábor balásy gyula kontroll

Balásy Gyula esete kapcsán őszintén szólva nehéz szavakat találnom

2026. május 08. 11:38

Ha valaki tisztességesen szerezte a tulajdonát képező javakat, akkor miért adná oda az államnak? Ha pedig nem tisztességesen szerezte, miért gondolná, hogy a felajánlással tisztára mossa magát?

Fodor Gábor
„Balásy Gyula esete kapcsán őszintén szólva nehéz szavakat találnom. Egyetlen észszerű magyarázatot látok arra, hogy bűnbánó interjút adott a Kontrollnak: valószínüleg vádalkut akar kötni és így akarja enyhíteni a várható büntetését. A közönség számára ez úgy csapódik le, hogy megjelenik egy ember a nyilvánosság előtt, aki a leggazdagabb magyarok listáján a 30.- óriási vagyonnal rendelkezik – , és aki a mindig kétséges befolyás mutatók szerint a 26. legbefolyásosabb magyar embernek számított, majd sírva bejelenti, hogy felajánlja a vagyonát az államnak. Felmerül a kérdés: ha valaki tisztességesen szerezte a tulajdonát képező javakat, akkor miért adná oda az államnak? Ha pedig nem tisztességesen szerezte, miért gondolná, hogy a felajánlással tisztára mossa magát? Megdöbbentő az egész szituáció. 

A vádalku lényege egyébként az, hogy az illető megúszhatja a súlyosabb büntetést, ha a beismerésen túl másokra is terhelő vallomást tesz, és feltárja az ügy részleteit. Ez valamit segíthet Balásyn, aki most a Tisza támogatók és a józan polgárok számára a korrupció szimbóluma, a jobboldaliaknak a vereségük egyik legfőbb okozója, a dolgozói és alvállalkozói szemében pedig az a főnök, aki nem fizeti ki őket.”

Nyitókép: Fodor Gábor Facebook-oldala

Összesen 25 komment

Obsitos Technikus
2026. május 08. 13:15
Szerintem csak gondold át, miket olvashattunk 1948 tájékáról. Ezek ugyanazok.
falcatus-2
2026. május 08. 13:15
Azt mondja egy kiképzett és fizetett balfácán ügynök: Fodor sosem volt az szdsz elnöke. Kedves szabad madár, üzenje már meg ennek a tökfejnek, hogy mit tetszett csinálni 2008. júniusától 2009 júliusáig?
billysparks
2026. május 08. 12:30
Kivételesen egyetértek.
google-2
2026. május 08. 12:19
Azért tegyük mindig hozzá, hogy a Kontrollba menni már eleve nem jó ómen. Mert mi is ez a Kontroll? Úgy beszélnek róla, mintha már időtlen idők óta létezne, pedig nemrég gründolta a Magyar Péter testvére. Igen, a testvére. Független sajtó, ja. A felkérdező még véletlenül sem kérdezte meg az embert, hogy miért árazta úgy túl a szerződéseket? Hogy mit keresett a megrendelők között Magyar, Karácsony és még ki tudja kik?
