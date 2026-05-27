Liberális körökben mozgolódott korábban a Tisza államtitkára

Véget ért a casting, rövidesen kiderül, ki lesz Magyar Péter igazi erős embere
A nagy pozícióosztogatás közepette feltűnően nem jut komoly szerep Nagy Ervinnek, aki a kezdetek óta kiáll a leendő miniszterelnök mellett.
Fodor Gábor egykori stábjából igazolt tisztviselőt Ruff Bálint minisztériuma.
A Magyar Nemzet összeállításában rámutatott, hogy Magyar Péter kormányában több baloldalhoz köthető szereplő is miniszteri pozíciót kapott, elég csak Ruff Bálintra vagy Lannert Juditra gondolni. Ám nemcsak a tárcavezetők között, hanem államtitkári szinten is akadnak olyan tisztségviselők, akik a korábbi MSZP-s, SZDSZ-es körökből érkeztek.
Mint írták, ilyen például Nagy Zsófia is, a Miniszterelnökség stratégiai államtitkára. A kormany.hu-n található bemutatkozó szövegében csak annyi szerepel, hogy szociológus és szociális antropológus diplomáját a Közép-Európai Egyetemen szerezte meg, majd 2019-ben az ELTE Társadalomtudományi Karán ért el szociológiából PhD-fokozatot, ezután pedig tanított az ELTE Társadalomtudományi Karán.
Bár azt is megemlítik, hogy Nagy Zsófia önkormányzati kommunikációs vezetőként és polgármesteri főtanácsadóként dolgozott Józsefvárosban, ezek mellett Fodor Gábor egykori környezetvédelmi miniszter stábjában is munkát vállalt.
