Véget ért a casting, rövidesen kiderül, ki lesz Magyar Péter igazi erős embere

De ugyancsak kiemelt szerepe lehet a kormányban a korábban az MSZP–SZDSZ-körökben mozgó Ruff Bálintnak, aki a Miniszterelnökséget fogja vezetni. Ruff erejét mutatja többek között, hogy amíg Magyar Olaszországban tartózkodik egy filmfesztiválon, addig a Partizán Youtube-csatorna korábbi műsorvezetője irányítja a kormányalakítási előkészületeket. A kancelláriaminiszternek egyébként is kiemelt szerepe van a kormányban, hiszen feladata, hogy összehangolja a minisztériumok működését – írta a lap.

De mint írták, hagyományosan ugyancsak kulcsfontosságú tagja a kormánynak a pénzügyminiszter. Ezt a pozíciót a korábbi erstés Kármán András fogja betölteni, aki még tavaly ősszel tűnt fel a Tisza Párt mellett. Felidézték, hogy a Tisza vezető gazdaságpolitikusa a párt tavaly nyári nagykanizsai kongresszusán már az első sorban ült, és részt vett a szervezet programjának kidolgozásában. Emellett a választások óta eltelt időszakban Kármán több fontos tárgyaláson részt vett, például Kapitány Istvánnal, a Shell korábbi globális alelnökével, leendő gazdasági miniszterrel. Többek között közösen egyeztettek Hernádi Zsolttal, a Mol elnök-vezérigazgatójával is.

A cikkben arra is emlékeztettek, hogy a gazdasági tárcák jövőbeli vezetői az uniós pénzekről is egyeztettek Brüsszelben az Európai Bizottság vezetőivel. Ennek a delegációnak tagja volt Orbán Anita és Melléthei-Barna Márton is. Mindez a lap szerint arra mutat, hogy

az új kormányban fontos szerepe lehet a gazdaságfejlesztési tárcát vezető Kapitánynak, illetve az igazságügyet irányító Mel­léthei-Barnának is.

Utóbbi kapcsán fontos megjegyezni, hogy egyúttal Magyar Péter sógoráról van szó, aki már a kezdetekkor feltűnt a Tisza Párt környékén. A felsorolás végén pedig kiemelték Pósfai Gábort is, a Tisza operatív vezetőjét, akit Magyar Péter a rendvédelmet és a sportot felügyelő, irányító Belügyminisztérium vezetésére kért el.