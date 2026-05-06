Véget ért a casting, rövidesen kiderül, ki lesz Magyar Péter igazi erős embere

Magyar Péter Olaszországban: „Nekünk egy más típusú maffia ellen kellett küzdenünk Magyarországon”
Arra azonban nem tért ki, hogy ő maga hány éven keresztül szolgálta az általa szervezett bűnözéssel vádolt hatalmat.
A nagy pozícióosztogatás közepette feltűnően nem jut komoly szerep Nagy Ervinnek, aki a kezdetek óta kiáll a leendő miniszterelnök mellett.
Már a múlt héten véglegessé vált Magyar Péter kormányának a névsora, és az is körvonalazódik, hogy milyen struktúrában képzeli el a leendő miniszterelnök a kormányzati munkát. De a minisztériumi szerkezet és tárcavezetők névsora arról árulkodik, hogy kik lehetnek a Magyar-kormány erős emberei – írta a Magyar Nemzet.
Az összeállításban többek között felidézték, hogy már a választások előtt a külügyminiszteri poszt várományosaként tartották számon Orbán Anitát, akiről a kormányalakítás során kiderült, hogy a miniszterelnök-helyettesi posztot is ő fogja ellátni.
Magyar pedig azt is tudatta, hogy a miniszterelnök akadályoztatása esetén a miniszterelnök-helyettes teljeskörűen képviseli őt a kormányüléseken és más hivatalos eseményeken.
Mindez azt mutatja, hogy a korábban több globalista szervezet munkájában is szerepet vállaló
Orbán Anita a kormány erős emberei közé fog tartozni, akinek jelentős hatása lehet a kormányzati döntéshozatalra.
De ugyancsak kiemelt szerepe lehet a kormányban a korábban az MSZP–SZDSZ-körökben mozgó Ruff Bálintnak, aki a Miniszterelnökséget fogja vezetni. Ruff erejét mutatja többek között, hogy amíg Magyar Olaszországban tartózkodik egy filmfesztiválon, addig a Partizán Youtube-csatorna korábbi műsorvezetője irányítja a kormányalakítási előkészületeket. A kancelláriaminiszternek egyébként is kiemelt szerepe van a kormányban, hiszen feladata, hogy összehangolja a minisztériumok működését – írta a lap.
De mint írták, hagyományosan ugyancsak kulcsfontosságú tagja a kormánynak a pénzügyminiszter. Ezt a pozíciót a korábbi erstés Kármán András fogja betölteni, aki még tavaly ősszel tűnt fel a Tisza Párt mellett. Felidézték, hogy a Tisza vezető gazdaságpolitikusa a párt tavaly nyári nagykanizsai kongresszusán már az első sorban ült, és részt vett a szervezet programjának kidolgozásában. Emellett a választások óta eltelt időszakban Kármán több fontos tárgyaláson részt vett, például Kapitány Istvánnal, a Shell korábbi globális alelnökével, leendő gazdasági miniszterrel. Többek között közösen egyeztettek Hernádi Zsolttal, a Mol elnök-vezérigazgatójával is.
A cikkben arra is emlékeztettek, hogy a gazdasági tárcák jövőbeli vezetői az uniós pénzekről is egyeztettek Brüsszelben az Európai Bizottság vezetőivel. Ennek a delegációnak tagja volt Orbán Anita és Melléthei-Barna Márton is. Mindez a lap szerint arra mutat, hogy
az új kormányban fontos szerepe lehet a gazdaságfejlesztési tárcát vezető Kapitánynak, illetve az igazságügyet irányító Melléthei-Barnának is.
Utóbbi kapcsán fontos megjegyezni, hogy egyúttal Magyar Péter sógoráról van szó, aki már a kezdetekkor feltűnt a Tisza Párt környékén. A felsorolás végén pedig kiemelték Pósfai Gábort is, a Tisza operatív vezetőjét, akit Magyar Péter a rendvédelmet és a sportot felügyelő, irányító Belügyminisztérium vezetésére kért el.
Így pedig kijelenthető, hogy bizalmi emberek kerülnek a belügyi és az igazságügyi tárca élére is – szögezte le a Magyar Nemzet.
Ezeket a folyamatokat nézve kezd értelmet nyerni Tarr Zoltán kampányban tett kijelentése: választást kell nyerni, és utána mindent lehet.
Fura mód azonban nem igazán „osztanak” lapot Nagy Ervinnek, pedig a színész már a kezdetek kezdetén Magyar Péter mellé állt. Emlékezetes, hogy korábban Nagy a 444-nek azt nyilatkozta, hogy szívesen lenne kulturális miniszter egy Tisza-kormányban. Ezzel szemben nemhogy miniszter nem lett Nagy Ervinből, egyelőre semmit nem tudni arról, hogy szánnak-e más szerepet a színészből lett politikusnak azon kívül, hogy Dunaújváros és térségét képviselheti a hétvégén felálló új kormányban.
