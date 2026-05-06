kormány tisza párt nagy ervin orbán anita Ruff Bálint Magyar Péter miniszterelnök Kapitány István

Véget ért a casting, rövidesen kiderül, ki lesz Magyar Péter igazi erős embere

2026. május 06. 10:46

A nagy pozícióosztogatás közepette feltűnően nem jut komoly szerep Nagy Ervinnek, aki a kezdetek óta kiáll a leendő miniszterelnök mellett.

Már a múlt héten véglegessé vált Magyar Péter kormányának a névsora, és az is körvonalazódik, hogy milyen struktúrában képzeli el a leendő miniszterelnök a kormányzati munkát. De a minisztériumi szerkezet és tárcavezetők névsora arról árulkodik, hogy kik lehetnek a Magyar-kormány erős emberei – írta a Magyar Nemzet.

Az összeállításban többek között felidézték, hogy már a választások előtt a külügyminiszteri poszt várományosaként tartották számon Orbán Anitát, akiről a kormányalakítás során kiderült, hogy a miniszterelnök-helyettesi posztot is ő fogja ellátni.

Magyar pedig azt is tudatta, hogy a miniszterelnök akadályoztatása esetén a miniszterelnök-helyettes teljeskö­rűen képviseli őt a kormányüléseken és más hivatalos eseményeken. 

Mindez azt mutatja, hogy a korábban több globalista szervezet munkájában is szerepet vállaló

Orbán Anita a kormány erős emberei közé fog tartozni, akinek jelentős hatása lehet a kormányzati döntéshozatalra.

De ugyancsak kiemelt szerepe lehet a kormányban a korábban az MSZP–SZDSZ-körökben mozgó Ruff Bálintnak, aki a Miniszterelnökséget fogja vezetni. Ruff erejét mutatja többek között, hogy amíg Magyar Olaszországban tartózkodik egy filmfesztiválon, addig a Partizán Youtube-csatorna korábbi műsorvezetője irányítja a kormányalakítási előkészületeket. A kancelláriaminiszternek egyébként is kiemelt szerepe van a kormányban, hiszen feladata, hogy összehangolja a minisztériumok működését – írta a lap.

De mint írták, hagyományosan ugyancsak kulcsfontosságú tagja a kormánynak a pénzügyminiszter. Ezt a pozíciót a korábbi erstés Kármán András fogja betölteni, aki még tavaly ősszel tűnt fel a Tisza Párt mellett. Felidézték, hogy a Tisza vezető gazdaságpolitikusa a párt tavaly nyári nagykanizsai kongresszusán már az első sorban ült, és részt vett a szervezet programjának kidolgozásában. Emellett a választások óta eltelt időszakban Kármán több fontos tárgyaláson részt vett, például Kapitány Istvánnal, a Shell korábbi globális alelnökével, leendő gazdasági miniszterrel. Többek között közösen egyeztettek Hernádi Zsolttal, a Mol elnök-vezérigazgatójával is.

A cikkben arra is emlékeztettek, hogy a gazdasági tárcák jövőbeli vezetői az uniós pénzekről is egyeztettek Brüsszelben az Európai Bizottság vezetőivel. Ennek a delegációnak tagja volt Orbán Anita és Melléthei-Barna Márton is. Mindez a lap szerint arra mutat, hogy 

az új kormányban fontos szerepe lehet a gazdaságfejlesztési tárcát vezető Kapitánynak, illetve az igazságügyet irányító Mel­léthei-Barnának is. 

Utóbbi kapcsán fontos megjegyezni, hogy egyúttal Magyar Péter sógoráról van szó, aki már a kezdetekkor feltűnt a Tisza Párt környékén. A felsorolás végén pedig kiemelték Pósfai Gábort is, a Tisza operatív vezetőjét, akit Magyar Péter a rendvédelmet és a sportot felügyelő, irányító Belügyminisztérium vezetésére kért el.

Így pedig kijelenthető, hogy bizalmi emberek kerülnek a belügyi és az igazságügyi tárca élére is – szögezte le a Magyar Nemzet.

Feltűnően mellőzik Nagy Ervint

Fura mód azonban nem igazán „osztanak” lapot Nagy Ervinnek, pedig a színész már a kezdetek kezdetén Magyar Péter mellé állt. Emlékezetes, hogy korábban Nagy a 444-nek azt nyilatkozta, hogy szívesen lenne kulturális miniszter egy Tisza-kormányban. Ezzel szemben nemhogy miniszter nem lett Nagy Ervinből, egyelőre semmit nem tudni arról, hogy szánnak-e más szerepet a színészből lett politikusnak azon kívül, hogy Dunaújváros és térségét képviselheti a hétvégén felálló új kormányban.

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
mnmn
2026. május 06. 11:26 Szerkesztve
Talán Örvájnt nevezik ki köztársasági elnöknek. Darvas Ivánnál is annak idején szóba került és azt mondták rá, hogy nagyon jól el tudná játszani. Erről a ripacsról viszont még ezt is nehezen tudom elképzelni.
google-2
2026. május 06. 11:18
Na, amíg Magyar Olaszországban van, Anitának kell fenyegetőznie, emojikat küldenie és az interneten legénykednie. Komoly feladatok, nem mondom.
Ízisz
2026. május 06. 11:12
🧡🇭🇺 "A Magyar Jelen legfrissebb podcastjában dr. Gaudi-Nagy Tamás nemzeti jogvédő olyan folyamatokra hívta fel a figyelmet, amelyek alapjaiban fenyegetik a magyar jogfolytonosságot és az alkotmányos rendet. A szakjogász pontról pontra leplezte le a Tisza Párt várható stratégiáját, amelyet nemes egyszerűséggel „alkotmánypuccsként” és a jogi mészárlás előszobájaként aposztrofált. Hajtóvadászat a közjogi méltóságok ellen Gaudi szerint a politikai átrendeződés nem egyszerű kormányváltást, hanem a vezető közjogi tisztségviselők és főbírók elleni összehangolt hajtóvadászatot vetít előre. Az elemzés rávilágít, hogy a liberális erők a jogállamiság álcája mögé bújva készülnek az intézményrendszer szétverésére, hogy saját ideológiai elvárásaikhoz igazítsák a magyar igazságszolgáltatást." https:// internetfigyelo.com/gaudi-nagy-tamas-tisza-part-alkotmanypuccs-elemzes/ Add tovább!!! 💯❗
bagira004
2026. május 06. 11:12 Szerkesztve
szantofer Tisza párt ősei a régi kommunista világ zsebtömögetői voltak az egész országok 1989 után 2010 ig szét lopták . Tőről metszett körmös kommunisták másokra mutogatnak . Például a tiszás vezér miből gazdagodott meg úgy hogy még a munkahelyére is időnként járt be. Hogy is kezelte aaz állami pénzeket , hogyan tudott bizottságokba bekönyökölni . Jahh hogy a piroskönyvesek beejtőerőzték . Még talán telefon is érkezhetett ha hajaszála görbül azt lecsukatják.
