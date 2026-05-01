2026-ra ez az agyonhasznált téma úgy tűnik, megváltozott a magyar közéletben. A Tisza kétharmados, történelmi győzelme után olyan 180 fokos fordulatot vett a kérdés, hogy Fleck Zoltán, az ELTE egyetemi oktatója – aki híresen kormánykritikus volt Orbánékkal szemben – kijelentette, hogy a jogállamiság senkit nem érdekel. Akkor nem tudtam elképzelni, mire gondolhatott ezzel a kijelentéssel, hiszen a NER-rel szemben ez mindig is egy fő támadási pont volt.

Aztán tegnap leesett: Magyar Péter a saját családtagját nevezte ki igazságügyi miniszternek. Ez a poszt többek között azt is magában foglalja, hogy a jogállamiság tisztaságát és megőrzését védje. A sors fintora, hogy akik korábban aggódtak ezért, most megszavazták azt az embert, aki feudális módon fogja a következő időszakban lebontani ezt az intézményt.