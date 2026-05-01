tarr zoltán varga judit európai unió Magyar Péter

Miért aggasztó, hogy Magyar Péter sógora lesz az igazságügyi miniszter?

2026. május 01. 11:45

Ezeket a folyamatokat nézve kezd értelmet nyerni Tarr Zoltán kampányban tett kijelentése: választást kell nyerni, és utána mindent lehet.

Móna Márk
Évek óta éri kritika az Orbán-kormányt, hogy ebben az országban nincs jogállam. Emlékszem, ez a vita még akkor került először terítékre, amikor Varga Judit volt Magyarország igazságügyi minisztere. Az Európai Unió és az akkori ellenzék is folyamatosan »aggódott« amiatt, hogy hazánkban megbillentek a demokratikus berendezkedés pillérei.

2026-ra ez az agyonhasznált téma úgy tűnik, megváltozott a magyar közéletben. A Tisza kétharmados, történelmi győzelme után olyan 180 fokos fordulatot vett a kérdés, hogy Fleck Zoltán, az ELTE egyetemi oktatója – aki híresen kormánykritikus volt Orbánékkal szemben – kijelentette, hogy a jogállamiság senkit nem érdekel. Akkor nem tudtam elképzelni, mire gondolhatott ezzel a kijelentéssel, hiszen a NER-rel szemben ez mindig is egy fő támadási pont volt.

Aztán tegnap leesett: Magyar Péter a saját családtagját nevezte ki igazságügyi miniszternek. Ez a poszt többek között azt is magában foglalja, hogy a jogállamiság tisztaságát és megőrzését védje. A sors fintora, hogy akik korábban aggódtak ezért, most megszavazták azt az embert, aki feudális módon fogja a következő időszakban lebontani ezt az intézményt.

Ezeket a folyamatokat nézve kezd értelmet nyerni Tarr Zoltán kampányban tett kijelentése: választást kell nyerni, és utána mindent lehet. És ezzel a felhatalmazással úgy látszik, tényleg mindent lehet…”

Nyitókép forrása: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Syr Wullam
2026. május 01. 14:03
Most már csak az ügyészséget kell a kormány alá rendelni, és Bütyöknek többet nem lesz jogi problémája. Persze azért anyunak is kellene még valami. 😏
nemecsekerno-007-01
2026. május 01. 13:44
Elég vérbíró feje van, csak ez majd Emoji-t küld a halálos ítélet mellé.
madre79
2026. május 01. 13:16
Az egész család aggasztó!
Emzeperix
2026. május 01. 13:03
Abszolút nem értem a problémát. MP többször teljesen világosan kifejtette, h diktatúrát fog építeni.ezután a döntő többség rászavazaott. Most pedig elkezdi kiépíteni. Teljesen korrekten tartja magát az igeretéhez.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!