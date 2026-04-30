facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
tisza párt igazságügyi miniszter Magyar Péter 444

Ez nem vicc: Magyar Péter sógora lesz Magyarország következő igazságügyi minisztere

2026. április 30. 20:29

A nepotizmusra eddig oly érzékeny 444 szűkszavúan, kommentár nélkül jegyezte ezt meg Melléthei-Barna Mártonnal kapcsolatban.

2026. április 30. 20:29
Ahogy arról a Madniner is beszámolt, Magyar Péter csütörtökön bejelentette, hogy kormánya igazságügyi minisztere Melléthei-Barna Márton ügyvéd, a Tisza Párt jogi vezetője lesz.

Van azonban a leendő tárcavezetővel kapcsolatban a párton belüli beosztásánál érdekesebb tény is, amelyről az Orbán-kormányok alatt a nepotizmusra igen érzékeny 444 meglehetősen szűkszavúan, mindenféle kommentár nélkül számolt be. 

Ő 2025. szeptembere óta Magyar Péter sógora.”

– fogalmazott cikkében a portál.

A 444 Magyar Péter sógorával és Magyarország következő igazságügyi miniszterével kapcsolatban felidézte: „benne volt abban a szűk körben, amely a 2024-es kezdetektől Magyar mellett állt, és a mai napig a párt első vonalához tartozik. Melléthei-Barna 

Radnai Márknál is fontosabb bizalmi embere Magyarnak, 

ő képviselte a Tiszát a propagandasajtó elleni perekben, de egyébként a háttérben maradt, onnan irányította a párt jogi ügyeit. Melléthei-Barna és Magyar Péter szoros baráti kapcsolata még az egyetemen kezdődött.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 112 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
minarik
2026. április 30. 21:26
franciscofranco 2026. április 30. 21:17 "sógora", már ha érted a lényeget, miről is van szó, vagy csak szimplán terelni szeretnél. És ha nem a sógora akkor már nem a 2. legnagyobb hatalmú magyar? A szövegértési problémáiddal ingyen nem foglalkozok. Az ígéret a termékbemutatókon pont az volt, hogy ilyen összefonódások, bizalmas kapcsolatok, baráti fartúrások nem lesznek a patyolat új verziójában. Vagy de mégis-e?
gyaloggos
2026. április 30. 21:23
miafene! MÉG mindig nem értitek ! 2026-ban az volt a kérdés a választásokon, hogy ORBÁN VIKTOR MENNI, VAGY NEM MENNI? A választók nagyon határozottan, egyértelműen kimondták, hogy ORBÁN VIKTORNAK, a FIDESZ-KDNP-nek el kell tűnnie a hatalomból!
engeddmeg
2026. április 30. 21:22
MP azt ígérte, véget vetnek az ' uram-bátyám ' világnak. Helyette itt a 'sógor-koma' módi. Mekkora különbség! Hát nem!?
Vata Aripeit
2026. április 30. 21:21
Ez remek. Anutája lesz a.tanácsadó. Igazán kicsi ez az ország.
