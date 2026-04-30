Ez nem vicc: Magyar Péter sógora lesz Magyarország következő igazságügyi minisztere

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Vajon természetes jelenségről van szó, vagy tudatosan alakított narratíváról?
A nepotizmusra eddig oly érzékeny 444 szűkszavúan, kommentár nélkül jegyezte ezt meg Melléthei-Barna Mártonnal kapcsolatban.
Ahogy arról a Madniner is beszámolt, Magyar Péter csütörtökön bejelentette, hogy kormánya igazságügyi minisztere Melléthei-Barna Márton ügyvéd, a Tisza Párt jogi vezetője lesz.
Van azonban a leendő tárcavezetővel kapcsolatban a párton belüli beosztásánál érdekesebb tény is, amelyről az Orbán-kormányok alatt a nepotizmusra igen érzékeny 444 meglehetősen szűkszavúan, mindenféle kommentár nélkül számolt be.
Ő 2025. szeptembere óta Magyar Péter sógora.”
– fogalmazott cikkében a portál.
A 444 Magyar Péter sógorával és Magyarország következő igazságügyi miniszterével kapcsolatban felidézte: „benne volt abban a szűk körben, amely a 2024-es kezdetektől Magyar mellett állt, és a mai napig a párt első vonalához tartozik. Melléthei-Barna
Radnai Márknál is fontosabb bizalmi embere Magyarnak,
ő képviselte a Tiszát a propagandasajtó elleni perekben, de egyébként a háttérben maradt, onnan irányította a párt jogi ügyeit. Melléthei-Barna és Magyar Péter szoros baráti kapcsolata még az egyetemen kezdődött.”
