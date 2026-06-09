Hazugságok, balhék és bukás: miért pózolt Magyar Péter a volt brit kormányfő könyvével?

„az időseknek bele kell törődniük sorsukba”, a fiataloknak pedig lehetővé kell tenni, hogy „élhessék az életüket, és a gazdaságot működésben kell tartani”.

Egy másik, 2020 decemberi feljegyzése szerint Johnson egyetértett azokkal az alsóházi képviselőkkel, akik azt a nézetet hangoztatták, hogy a koronavírus-járvánnyal „a természet a maga módján intézkedett az idősek sorsáról”.

Ő lenne Magyar Péter példaképe?

Magyar Péter tehát ettől a Boris Johnsontól kíván példát venni? A korrektséghez tartozik, hogy a volt brit kormányfő Churchillről szóló könyve 2014. október 23-án jelent meg, tehát a miniszterelnöksége előtt. Azonban a magyar kormányfő annak tudatában pózolt a kiadvánnyal, hogy már alaposan ismerjük Johnson kormányfői tevékenységét. Világos, hogy ma Nagy-Brittaniában szinte senki sem sírja vissza azt a korszakot. A 2024-es parlamenti választáson pedig pontosan Johnson tevékenysége miatt is szenvedett súlyos választási vereséget a Konzervatív Párt. Abból a pofonból egyébként a mai napig nem tudtak felállni, mivel a konzervatívok támogatottsága jelenleg is 20 százalékpont körül ingadozik.

Mindezek mellett Magyar és Johnson között persze több párhuzam felfedezhető.

Johnson is teljesen új stílusával tudott gyorsan felemelkedni a brit politikában.

A nagyotmondások, a populista demagógia egy ideig fenntartotta a csúcson. Azonban az egyre nagyobb ellentmondások miatt idővel egyre nagyobb pácba került a brit miniszterelnök, majd saját hazugságainak a súlya végleg betemette. Azt nem tudjuk, Magyar Péter pályája is hasonlóan végződik-e, de az biztos, hogy nem jó ómen a csúnyán megbukott volt angol miniszterelnök könyvével pózolni. Főleg, ha Churchill unokájának a szavait is idecitáljuk:

„jó könyv, nagyon olvasmányos, de nem egy nagy tudományos munka, és semmi újat nem tartalmaz”.

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(Nyitókép: Magyar Péter Facebook oldala)