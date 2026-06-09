Hazugságok, balhék és bukás: miért pózolt Magyar Péter a volt brit kormányfő könyvével?

Fordítva a lovon: Boris Johnson brit csapatokat küldene Ukrajnába
Nem nyugszik a volt miniszterelnök, aki rábeszélte az ukránokat, hogy vég nélkül folytassák a háborút.
Magyar Péter egy balatoni hajózásról posztolt fotón Boris Johnson Churchill-könyvével a kezében mutatkozott. A kép kérdéseket vet fel: vajon példaképként tekint a botrányokba belebukott volt brit miniszterelnökre? Magyar tényleg a háborúpárti, Ukrajnát a végsőkig támogató politikustól másolna?
Napfény, csillogás, tiszta filmszínház – ez sugárzik arról a képről, amit Magyar Péter tett közzé a közösségi oldalán június 7-én vasárnap. A fotó alapján a kormányfő a Balatonon hajózgatott. A kezében Boris Johnson A Churchill-tényező című könyve látható. A kép egyszerre üzeni: nagyon laza a miniszterelnök, valamint ezen lazaság során is a II. világháborúban Nagy-Britanniát vezető kormányfővel foglalkozik. Mondhatjuk, Magyar példaként tekinthet Boris Johnsonra és Winston Churchillre is. Ha nem így lenne, akkor ez a könyv bizonyosan nem szerepelne a jól megkomponált képen.
Érdemes az ominózus könyvnél, illetve annak szerzőjénél maradni. A Churchill-tényezőt a volt konzervatív brit kormányfő, Boris Johnson írta. De miért tartja fontosnak Magyar, hogy Johnson alakját beemelje a nyilvánosságba? Követendőnek tartja-e Johnson politikáját? Példaképként tekint rá? Ezekre a kérdésekre egyelőre nincsen válasz, de most érdemes részletesen is bemutatni, mit is képvisel Boris Johnson a brit és a világpolitikában.
Ha Magyar számára valóban követendő minta Johnson, akkor pedig pláne érdemes visszaidézni a csúfosan megbukott kormányfő tevékenységét.
Johnson újságíróként kezdte a pályáját, többek között a The Daily Telegraph brüsszeli tudósítójaként dolgozott. Már ekkor ismertté vált az Európai Unióval szemben kritikus írásairól. 2001-ben a brit parlament képviselője lett a Konzervatív Párt színeiben. Országos ismertségre azonban igazán akkor tett szert, amikor 2008-ban megválasztották London polgármesterének. Két cikluson keresztül, 2016-ig töltötte be ezt a tisztséget. A 2016-os Brexit-népszavazás során a kilépéspárti kampány egyik legismertebb arca volt. A népszavazás után külügyminiszterré nevezték ki Theresa May kormányában. 2019-ben a Konzervatív Párt vezetőjévé, majd az Egyesült Királyság miniszterelnökévé választották. Még ugyanabban az évben nagy választási győzelmet aratott a „Get Brexit Done” („Vigyük véghez a Brexitet”) jelszóval. Ez lehetővé tette számára, hogy 2020-ban végleg kivezesse az országot az Európai Unió intézményrendszeréből.
Nézzük is Johnson legnagyobb botrányait, amelyek elvezettek a bukásához.
Amikor 2022. február 24-én Vlagyimir Putyin megindította Ukrajna teljes körű invázióját, Johnson az elsők között ítélte el az agressziót, és szankciókat jelentett be Oroszországgal szemben. Kormánya az elsők között szállított fegyvereket és katonai felszerelést Ukrajnának, valamint jelentős diplomáciai támogatást nyújtott Volodimir Zelenszkij számára. Többször személyesen is ellátogatott Kijevbe, ami akkoriban jelentős politikai és szimbolikus gesztusnak számított.
Johnson gyakran érvelt amellett, hogy a Nyugatnak több fegyvert kell küldenie Ukrajnának, és a háború gyors lezárása helyett Ukrajna győzelmének elősegítésére kell törekednie. Miniszterelnöksége után is rendszeresen felszólalt Ukrajna támogatása mellett. Egyesek szerint néha saját politikai helyzetének javítására is felhasználta az ukrán ügyet. Felmerültek olyan állítások is, hogy 2022-ben akadályozta a béketárgyalásokat, de ezt később maga Zelenszkij is visszautasította.
Johnson egyébként még 2026. február végén azt nyilatkozta, hogy
Ezt is ajánljuk a témában
Nem nyugszik a volt miniszterelnök, aki rábeszélte az ukránokat, hogy vég nélkül folytassák a háborút.
ha a tűzszünet után hajlandók lennénk katonákat küldeni a helyszínre, akkor miért ne tennénk meg ezt már most?”
Szerinte a jelenlegi megközelítés túlzottan Oroszország kezébe adja a kezdeményezést.
Ha csak a tűzszünet után lépünk, azzal minden hatalmat Putyin kezébe adunk”
– tette hozzá a volt kormányfő, aki szerint kulcskérdés, hogy ki határozza meg Ukrajna jövőjét.
Ha Ukrajna orosz vazallusállammá válik, akkor Putyin dönti el, ki léphet be az országba. Most viszont még az ukránok kezében van ez a döntés”
– figyelmeztetett. Johnson és Sir Tony Radakin admirális egyetértettek abban, hogy a Nyugat túl lassan és óvatosan reagált az orosz agresszióra. Radakin ezt „lépésről lépésre haladó”, túlzottan óvatos politikának nevezte, amely frusztrációt okozott Kijevben. A volt miniszterelnök külön kiemelte, hogy a fegyverszállítások késlekedése sokszor indokolatlan volt.
Amikor végül megadtuk Ukrajnának, amire szüksége volt, az mindig az ő javukra vált, és nyomást gyakorolt Putyinra”
– mondta. Johnson szerint a háború akár elkerülhető lett volna, ha a Nyugat már korábban határozottabban lép fel. A Krím 2014-es annektálására utalva kijelentette:
Az, hogy akkor nem tettünk semmit, tragikus hiba volt.”
Azt is hangsúlyozta:
Ha világosan és egyértelműen álltunk volna ki Ukrajna mellett, ahelyett hogy ködös és félreérthető politikát folytattunk volna, meg lehetett volna akadályozni az inváziót.”
A volt brit kormányfő a szíriai helyzetet is példaként említette, mondván: a Nyugat gyengesége – különösen az, hogy a vegyifegyver-használaott következmények nélkül hagyta – bátorította Moszkvát.
Összességében Johnson népszerűségét a COVID-járvány kezelése kezdetben növelte, különösen az oltási program sikerei miatt. Később azonban a lezárásokkal kapcsolatos viták, a Partygate-botrány és az egymást követő politikai válságok miatt támogatottsága fokozatosan csökkent. A 2022-es bukása előtti hónapokban a britek 60-70 százaléka elutasította a kormányfő politikáját. Sok történész és politikai elemző úgy véli, Johnson öröksége kettős marad: egyfelől jelentős történelmi változásokat hajtott végre a Brexithez kapcsolódóan, valamint az Ukrajna-politika területén, másfelől a brit politikai élet egyik legbotrányosabb miniszterelnökeként vonult be a történelembe.
Érdekesség, hogy Johnsonról nemrégiben derült ki, hogy 2020 nyarán azt az álláspontot vallotta a koronavírus-járvány kapcsán, hogy
Ezt is ajánljuk a témában
Egy brit járványkezelési vizsgálat hozta felszínre a korábbi miniszterelnök egykori kijelentéseit.
„az időseknek bele kell törődniük sorsukba”, a fiataloknak pedig lehetővé kell tenni, hogy „élhessék az életüket, és a gazdaságot működésben kell tartani”.
Egy másik, 2020 decemberi feljegyzése szerint Johnson egyetértett azokkal az alsóházi képviselőkkel, akik azt a nézetet hangoztatták, hogy a koronavírus-járvánnyal „a természet a maga módján intézkedett az idősek sorsáról”.
Magyar Péter tehát ettől a Boris Johnsontól kíván példát venni? A korrektséghez tartozik, hogy a volt brit kormányfő Churchillről szóló könyve 2014. október 23-án jelent meg, tehát a miniszterelnöksége előtt. Azonban a magyar kormányfő annak tudatában pózolt a kiadvánnyal, hogy már alaposan ismerjük Johnson kormányfői tevékenységét. Világos, hogy ma Nagy-Brittaniában szinte senki sem sírja vissza azt a korszakot. A 2024-es parlamenti választáson pedig pontosan Johnson tevékenysége miatt is szenvedett súlyos választási vereséget a Konzervatív Párt. Abból a pofonból egyébként a mai napig nem tudtak felállni, mivel a konzervatívok támogatottsága jelenleg is 20 százalékpont körül ingadozik.
Mindezek mellett Magyar és Johnson között persze több párhuzam felfedezhető.
Johnson is teljesen új stílusával tudott gyorsan felemelkedni a brit politikában.
A nagyotmondások, a populista demagógia egy ideig fenntartotta a csúcson. Azonban az egyre nagyobb ellentmondások miatt idővel egyre nagyobb pácba került a brit miniszterelnök, majd saját hazugságainak a súlya végleg betemette. Azt nem tudjuk, Magyar Péter pályája is hasonlóan végződik-e, de az biztos, hogy nem jó ómen a csúnyán megbukott volt angol miniszterelnök könyvével pózolni. Főleg, ha Churchill unokájának a szavait is idecitáljuk:
„jó könyv, nagyon olvasmányos, de nem egy nagy tudományos munka, és semmi újat nem tartalmaz”.
***
(Nyitókép: Magyar Péter Facebook oldala)