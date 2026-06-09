Ft
Ft
31°C
18°C
Ft
Ft
31°C
18°C
06. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
boris johnson Magyar Péter ukrajna miniszterelnök

Hazugságok, balhék és bukás: miért pózolt Magyar Péter a volt brit kormányfő könyvével?

2026. június 09. 05:35

Magyar Péter egy balatoni hajózásról posztolt fotón Boris Johnson Churchill-könyvével a kezében mutatkozott. A kép kérdéseket vet fel: vajon példaképként tekint a botrányokba belebukott volt brit miniszterelnökre? Magyar tényleg a háborúpárti, Ukrajnát a végsőkig támogató politikustól másolna?

2026. június 09. 05:35
null
Kovács András
Kovács András

Napfény, csillogás, tiszta filmszínház – ez sugárzik arról a képről, amit Magyar Péter tett közzé a közösségi oldalán június 7-én vasárnap. A fotó alapján a kormányfő a Balatonon hajózgatott. A kezében Boris Johnson A Churchill-tényező című könyve látható. A kép egyszerre üzeni: nagyon laza a miniszterelnök, valamint ezen lazaság során is a II. világháborúban Nagy-Britanniát vezető kormányfővel foglalkozik. Mondhatjuk, Magyar példaként tekinthet Boris Johnsonra és Winston Churchillre is. Ha nem így lenne, akkor ez a könyv bizonyosan nem szerepelne a jól megkomponált képen. 

Magyar
Magyar Péter számára tényleg mintaadó példa Boris Johnson?
Forrás: MTI

Vajon ez miért fontos?

Érdemes az ominózus könyvnél, illetve annak szerzőjénél maradni. A Churchill-tényezőt a volt konzervatív brit kormányfő, Boris Johnson írta. De miért tartja fontosnak Magyar, hogy Johnson alakját beemelje a nyilvánosságba? Követendőnek tartja-e Johnson politikáját? Példaképként tekint rá? Ezekre a kérdésekre egyelőre nincsen válasz, de most érdemes részletesen is bemutatni, mit is képvisel Boris Johnson a brit és a világpolitikában. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A Fidesz ismét megmutatta az egyik legnagyobb erősségét, a Tisza csak számháborúzott – ez kulcsfontosságú lesz a választásokon

A Fidesz ismét megmutatta az egyik legnagyobb erősségét, a Tisza csak számháborúzott – ez kulcsfontosságú lesz a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

Ha Magyar számára valóban követendő minta Johnson, akkor pedig pláne érdemes visszaidézni a csúfosan megbukott kormányfő tevékenységét. 

Johnson újságíróként kezdte a pályáját, többek között a The Daily Telegraph brüsszeli tudósítójaként dolgozott. Már ekkor ismertté vált az Európai Unióval szemben kritikus írásairól. 2001-ben a brit parlament képviselője lett a Konzervatív Párt színeiben. Országos ismertségre azonban igazán akkor tett szert, amikor 2008-ban megválasztották London polgármesterének. Két cikluson keresztül, 2016-ig töltötte be ezt a tisztséget. A 2016-os Brexit-népszavazás során a kilépéspárti kampány egyik legismertebb arca volt. A népszavazás után külügyminiszterré nevezték ki Theresa May kormányában. 2019-ben a Konzervatív Párt vezetőjévé, majd az Egyesült Királyság miniszterelnökévé választották. Még ugyanabban az évben nagy választási győzelmet aratott a „Get Brexit Done” („Vigyük véghez a Brexitet”) jelszóval. Ez lehetővé tette számára, hogy 2020-ban végleg kivezesse az országot az Európai Unió intézményrendszeréből.

A legnagyobb botrányok

Nézzük is Johnson legnagyobb botrányait, amelyek elvezettek a bukásához. 

  • Johnson a Brexit-kampány során azt állította, hogy az Egyesült Királyság heti 350 millió fontot fizet az EU-nak, amely összeget inkább az egészségügyre lehetne fordítani. A kijelentést később sok szakértő félrevezetőnek minősítette, és ez hosszú időre rányomta bélyegét Johnson hitelességére.
  • A legsúlyosabb botrány a COVID-járvány idején robbant ki. Kiderült, hogy miközben a brit lakosság szigorú lezárások és gyülekezési tilalmak alatt élt, a miniszterelnöki hivatalban és a Downing Streeten több összejövetelt is tartottak. A rendőrség vizsgálatot indított, és Johnson lett az első hivatalban lévő brit miniszterelnök, akit törvénysértés miatt megbírságoltak. A botrány jelentősen hozzájárult politikai bukásához.
  • 2022-ben újabb válság tört ki, amikor kiderült, hogy Johnson olyan politikust nevezett ki fontos tisztségbe, akivel kapcsolatban korábban zaklatási panaszok merültek fel. A miniszterelnök először tagadta, hogy tudott volna az ügyekről, később azonban kiderült, hogy értesült róluk. Ez tömeges miniszteri lemondásokhoz vezetett, és végül Johnson is kénytelen volt bejelenteni lemondását.
  • Johnsont sok politikai ellenfele és számos elemző azzal vádolta, hogy nem mond igazat vagy pontatlanul fogalmaz. Emiatt több alkalommal került konfliktusba a parlamenttel, a médiával és saját párttársaival is.

Johnson egy ízig-vérig háborúpárti politikus

Amikor 2022. február 24-én Vlagyimir Putyin megindította Ukrajna teljes körű invázióját, Johnson az elsők között ítélte el az agressziót, és szankciókat jelentett be Oroszországgal szemben. Kormánya az elsők között szállított fegyvereket és katonai felszerelést Ukrajnának, valamint jelentős diplomáciai támogatást nyújtott Volodimir Zelenszkij számára. Többször személyesen is ellátogatott Kijevbe, ami akkoriban jelentős politikai és szimbolikus gesztusnak számított. 

Johnson gyakran érvelt amellett, hogy a Nyugatnak több fegyvert kell küldenie Ukrajnának, és a háború gyors lezárása helyett Ukrajna győzelmének elősegítésére kell törekednie. Miniszterelnöksége után is rendszeresen felszólalt Ukrajna támogatása mellett. Egyesek szerint néha saját politikai helyzetének javítására is felhasználta az ukrán ügyet. Felmerültek olyan állítások is, hogy 2022-ben akadályozta a béketárgyalásokat, de ezt később maga Zelenszkij is visszautasította. 

Boris Johnson végül belebukott a saját hazugságaiba
Fotó: Jordan Pettitt / POOL / AFP

Johnson egyébként még 2026. február végén azt nyilatkozta, hogy 

Ezt is ajánljuk a témában

ha a tűzszünet után hajlandók lennénk katonákat küldeni a helyszínre, akkor miért ne tennénk meg ezt már most?”

Szerinte a jelenlegi megközelítés túlzottan Oroszország kezébe adja a kezdeményezést.

Ha csak a tűzszünet után lépünk, azzal minden hatalmat Putyin kezébe adunk”

– tette hozzá a volt kormányfő, aki szerint kulcskérdés, hogy ki határozza meg Ukrajna jövőjét.

Ha Ukrajna orosz vazallusállammá válik, akkor Putyin dönti el, ki léphet be az országba. Most viszont még az ukránok kezében van ez a döntés”

– figyelmeztetett. Johnson és Sir Tony Radakin admirális egyetértettek abban, hogy a Nyugat túl lassan és óvatosan reagált az orosz agresszióra. Radakin ezt „lépésről lépésre haladó”, túlzottan óvatos politikának nevezte, amely frusztrációt okozott Kijevben. A volt miniszterelnök külön kiemelte, hogy a fegyverszállítások késlekedése sokszor indokolatlan volt.

Amikor végül megadtuk Ukrajnának, amire szüksége volt, az mindig az ő javukra vált, és nyomást gyakorolt Putyinra”

– mondta. Johnson szerint a háború akár elkerülhető lett volna, ha a Nyugat már korábban határozottabban lép fel. A Krím 2014-es annektálására utalva kijelentette:

Az, hogy akkor nem tettünk semmit, tragikus hiba volt.”

Azt is hangsúlyozta:

Ha világosan és egyértelműen álltunk volna ki Ukrajna mellett, ahelyett hogy ködös és félreérthető politikát folytattunk volna, meg lehetett volna akadályozni az inváziót.”

A volt brit kormányfő a szíriai helyzetet is példaként említette, mondván: a Nyugat gyengesége – különösen az, hogy a vegyifegyver-használaott következmények nélkül hagyta – bátorította Moszkvát.

Johnson: A koronavírus-járvánnyal a természet a maga módján intézkedett az idősek sorsáról

Összességében Johnson népszerűségét a COVID-járvány kezelése kezdetben növelte, különösen az oltási program sikerei miatt. Később azonban a lezárásokkal kapcsolatos viták, a Partygate-botrány és az egymást követő politikai válságok miatt támogatottsága fokozatosan csökkent. A 2022-es bukása előtti hónapokban a britek 60-70 százaléka elutasította a kormányfő politikáját. Sok történész és politikai elemző úgy véli, Johnson öröksége kettős marad: egyfelől jelentős történelmi változásokat hajtott végre a Brexithez kapcsolódóan, valamint az Ukrajna-politika területén, másfelől a brit politikai élet egyik legbotrányosabb miniszterelnökeként vonult be a történelembe. 

Érdekesség, hogy Johnsonról nemrégiben derült ki, hogy 2020 nyarán azt az álláspontot vallotta a koronavírus-járvány kapcsán, hogy 

Ezt is ajánljuk a témában

„az időseknek bele kell törődniük sorsukba”, a fiataloknak pedig lehetővé kell tenni, hogy „élhessék az életüket, és a gazdaságot működésben kell tartani”.

Egy másik, 2020 decemberi feljegyzése szerint Johnson egyetértett azokkal az alsóházi képviselőkkel, akik azt a nézetet hangoztatták, hogy a koronavírus-járvánnyal „a természet a maga módján intézkedett az idősek sorsáról”.

Ő lenne Magyar Péter példaképe?

Magyar Péter tehát ettől a Boris Johnsontól kíván példát venni? A korrektséghez tartozik, hogy a volt brit kormányfő Churchillről szóló könyve 2014. október 23-án jelent meg, tehát a miniszterelnöksége előtt. Azonban a magyar kormányfő annak tudatában pózolt a kiadvánnyal, hogy már alaposan ismerjük Johnson kormányfői tevékenységét. Világos, hogy ma Nagy-Brittaniában szinte senki sem sírja vissza azt a korszakot. A 2024-es parlamenti választáson pedig pontosan Johnson tevékenysége miatt is szenvedett súlyos választási vereséget a Konzervatív Párt. Abból a pofonból egyébként a mai napig nem tudtak felállni, mivel a konzervatívok támogatottsága jelenleg is 20 százalékpont körül ingadozik. 

Mindezek mellett Magyar és Johnson között persze több párhuzam felfedezhető. 

Johnson is teljesen új stílusával tudott gyorsan felemelkedni a brit politikában. 

A nagyotmondások, a populista demagógia egy ideig fenntartotta a csúcson. Azonban az egyre nagyobb ellentmondások miatt idővel egyre nagyobb pácba került a brit miniszterelnök, majd saját hazugságainak a súlya végleg betemette. Azt nem tudjuk, Magyar Péter pályája is hasonlóan végződik-e, de az biztos, hogy nem jó ómen a csúnyán megbukott volt angol miniszterelnök könyvével pózolni. Főleg, ha Churchill unokájának a szavait is idecitáljuk:

„jó könyv, nagyon olvasmányos, de nem egy nagy tudományos munka, és semmi újat nem tartalmaz”.

***

(Nyitókép: Magyar Péter Facebook oldala)

Összesen 43 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2026. június 09. 07:55
Minden idők legundorítóbb fejű politikusa.
Válasz erre
0
0
Box Hill
2026. június 09. 07:33
Churchill 1936-ban: Mi rá fogjuk erőltetni Hitlerre a háborút tekintet nélkül arra, hogy akarja-e vagy sem. Vagy: Németország nagyon megerősödik és ezért szét kell csapnunk. (Churchill 1936 novemberében Robert E. Wood amerikai tábornoknak.)
Válasz erre
1
0
auditorium
2026. június 09. 07:33
Kedves magyar TESTVÉREK, nem vagyok Magyarfan, nem vagyok Fideszfan, ezért mint kivülálló és jóindulatú szemlélő megállapitom, nagyon KÁROS , ha mindegyik miniszterelnökünket lejáratjuk a fbookokon, a social network-ön, külföldi útjainkon, riportokban, könyvbemutatókon, előadásokban. Mert ezzel ellenségeinknek teszünk szivességet, márpedig jelenleg elég sok az ellenség, elég nagy az érdektelenség a magyar kultúra és a nép iránt. Kell ez nekünk ? Itteni nagyon DURVA kommenteket olvasva, azt látom, nincs MODERÁTOR. Mert próbálna bárki ilyen vaskos kritikát irni bárhova a ny-i jogállamokban, már régen lekapcsolták volna , megfigyelés alatt állna és kommentje NEM jelenne meg egyetlen fórumon se, az olvasói leveleket is szigorúan szelektálják és cenzúrázzák. Szóval, bizzunk benne, h. a változás pozitiv eredményeket is hozhat, várjuk ki a végét és nyugtával dicsérjük vagy kritizáljuk a Napot. A politika nem idegszanatórium. A "legnagyobb magyar"Döblingben végezte...
Válasz erre
1
0
kobi40
•••
2026. június 09. 07:31 Szerkesztve
Churchill egy gazember volt, eladta Sztálinnak egész Közép-Európát és a Balkánt. Ti meg ahelyett, hogy a figyelem elterelő cirkuszok mögött végrehajtott, aljas intézkedéseket tárnátok föl, betársultok a műsorba?! 🤮
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!