Ukrajna Boris Johnson orosz-ukrán háború

Egy brit fegyvergyáros miatt hiúsulhattak meg az orosz–ukrán béketárgyalások Isztambulban

2025. október 14. 15:25

A The Guardian szerint Boris Johnsont Kijevbe is elkísérte a milliárdos.

2025. október 14. 15:25
Zelenszkij hazájának, Ukrajna katonái

Egy rejtélyes milliárdos kísérte Boris Johnsont, az Egyesült Királyság volt miniszterelnökét legalább egy 2023-as ukrajnai látogatásán – állítja a The Guardian kiszivárgott dokumentumokra hivatkozva. Christopher Harborne, aki a lap szerint 1 millió fontot adományozott a politikusnak, miután a 2022 őszén távozott hivatalából, a legnagyobb részvényese egy brit fegyvergyártó cégnek, amelynek kapcsolatai vannak az ukrán hadsereggel.

Harborne – aki korábban jelentős összegekkel rendszeresen támogat politikai ügyeket az Egyesült Királyságban – képviselője megerősítette az átutalást, hangsúlyozva, hogy Johnson támogatója „semmilyen személyes haszonszerzésre nem számított és nem is számít”. 

Most kiszivárgott dokumentumok azt mutatják, hogy Johnson (...) 2023 szeptemberében [Harborne] kísérte egy kétnapos ukrajnai látogatáson, amely során magas rangú hivatalnokokkal találkoztak”

– olvasható a cikkben.

A kijevi Jalta Európai Stratégia (YES) fórumon Harborne állítólag „Boris Johnson irodájának tanácsadójaként” volt regisztrálva. Másnap a volt kormányfő Lviv városába utazott, ahol egy felvételen Harborne mellett állt az egyik fogadáson.

Az amerikai Distributed Denial of Secrets (DDoS) átláthatósági csoport által kiszivárogtatott programterv szerint Johnson látogatása során egy „zártkörű megbeszélés zajlott egy katonai-technológiai kutatóközpontban”. A The Guardian megjegyezte, hogy nem világos, Harborne részt vett-e ezen, de ismert, hogy

jelentős részesedéssel rendelkezik a QinetiQ nevű brit katonai kutatócégben, amelynek drónjait állítólag Kijev erői is használják.

A megkeresésre válaszolva Johnson élesen bírálta a lapot, kijelentve, hogy a cikk „szánalmas kitaláció, és orosz propaganda”. A volt kormányfő azzal vádolta a médiát, hogy „Putyin munkáját végzi”.

Korábban olyan hírek láttak napvilágot, hogy Johnsonnak jelentős szerepe volt abban, hogy meghiúsultak az Ukrajna és Oroszország közötti törökországi béketárgyalások.

Nyitókép forrása: Genya SAVILOV / AFP

mr-nem-semmi
2025. október 14. 16:41
Na, azt már megtanultuk, hogy ha valamilyen állításra, hírre azt mondják, hogy az csak egy orosz propaganda, akkor ultra biztonsággal állíthatjuk, hogy az az állítás, vagy hír az elsőtől az utolsó betűig igaz. (Ha viszont azt állítják valamiről, hogy az "EU biztosa szerint", akkor abban meg biztosak lehetünk, hogy az első betűtől az utolsóig szemenszedett, kocsmai hazugság.)
Marslakii
2025. október 14. 16:33
"Christopher Harborne, aki a lap szerint 1 millió fontot adományozott a politikusnak, miután az 2022 őszén távozott hivatalából" Itt a lényeg. Borisz gonoszul kapzsi.
ördöngös pepecselés
2025. október 14. 16:29
ha orosz propaganda akkor igaz
Obsitos Technikus
2025. október 14. 16:06
Hát ugye :-) Hitler mögött is kik álltak?
