A Faktum elemzése szerint az isztambuli béketárgyalások 2022-ben nem önmagukban, hanem összetett geopolitikai és katonai folyamatok következtében vallottak kudarcot.
A The Guardian szerint Boris Johnsont Kijevbe is elkísérte a milliárdos.
Egy rejtélyes milliárdos kísérte Boris Johnsont, az Egyesült Királyság volt miniszterelnökét legalább egy 2023-as ukrajnai látogatásán – állítja a The Guardian kiszivárgott dokumentumokra hivatkozva. Christopher Harborne, aki a lap szerint 1 millió fontot adományozott a politikusnak, miután a 2022 őszén távozott hivatalából, a legnagyobb részvényese egy brit fegyvergyártó cégnek, amelynek kapcsolatai vannak az ukrán hadsereggel.
Harborne – aki korábban jelentős összegekkel rendszeresen támogat politikai ügyeket az Egyesült Királyságban – képviselője megerősítette az átutalást, hangsúlyozva, hogy Johnson támogatója „semmilyen személyes haszonszerzésre nem számított és nem is számít”.
Most kiszivárgott dokumentumok azt mutatják, hogy Johnson (...) 2023 szeptemberében [Harborne] kísérte egy kétnapos ukrajnai látogatáson, amely során magas rangú hivatalnokokkal találkoztak”
– olvasható a cikkben.
A kijevi Jalta Európai Stratégia (YES) fórumon Harborne állítólag „Boris Johnson irodájának tanácsadójaként” volt regisztrálva. Másnap a volt kormányfő Lviv városába utazott, ahol egy felvételen Harborne mellett állt az egyik fogadáson.
Az amerikai Distributed Denial of Secrets (DDoS) átláthatósági csoport által kiszivárogtatott programterv szerint Johnson látogatása során egy „zártkörű megbeszélés zajlott egy katonai-technológiai kutatóközpontban”. A The Guardian megjegyezte, hogy nem világos, Harborne részt vett-e ezen, de ismert, hogy
jelentős részesedéssel rendelkezik a QinetiQ nevű brit katonai kutatócégben, amelynek drónjait állítólag Kijev erői is használják.
A megkeresésre válaszolva Johnson élesen bírálta a lapot, kijelentve, hogy a cikk „szánalmas kitaláció, és orosz propaganda”. A volt kormányfő azzal vádolta a médiát, hogy „Putyin munkáját végzi”.
Korábban olyan hírek láttak napvilágot, hogy Johnsonnak jelentős szerepe volt abban, hogy meghiúsultak az Ukrajna és Oroszország közötti törökországi béketárgyalások.
