Egy rejtélyes milliárdos kísérte Boris Johnsont, az Egyesült Királyság volt miniszterelnökét legalább egy 2023-as ukrajnai látogatásán – állítja a The Guardian kiszivárgott dokumentumokra hivatkozva. Christopher Harborne, aki a lap szerint 1 millió fontot adományozott a politikusnak, miután a 2022 őszén távozott hivatalából, a legnagyobb részvényese egy brit fegyvergyártó cégnek, amelynek kapcsolatai vannak az ukrán hadsereggel.

Harborne – aki korábban jelentős összegekkel rendszeresen támogat politikai ügyeket az Egyesült Királyságban – képviselője megerősítette az átutalást, hangsúlyozva, hogy Johnson támogatója „semmilyen személyes haszonszerzésre nem számított és nem is számít”.

Most kiszivárgott dokumentumok azt mutatják, hogy Johnson (...) 2023 szeptemberében [Harborne] kísérte egy kétnapos ukrajnai látogatáson, amely során magas rangú hivatalnokokkal találkoztak”

– olvasható a cikkben.

A kijevi Jalta Európai Stratégia (YES) fórumon Harborne állítólag „Boris Johnson irodájának tanácsadójaként” volt regisztrálva. Másnap a volt kormányfő Lviv városába utazott, ahol egy felvételen Harborne mellett állt az egyik fogadáson.