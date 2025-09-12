Ft
Ft
23°C
15°C
Ft
Ft
23°C
15°C
09. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Jeszenszky Géza Isztambul Ukrajna

Valóban kénytelenek voltak visszautasítani az ukránok az isztambuli egyezményt?

2025. szeptember 12. 15:36

A Faktum elemzése szerint az isztambuli béketárgyalások 2022-ben nem önmagukban, hanem összetett geopolitikai és katonai folyamatok következtében vallottak kudarcot.

2025. szeptember 12. 15:36
null

Az isztambuli béketárgyalások 2022-ben nem azért fulladtak kudarcba, mert Ukrajna „kénytelen volt” visszautasítani az egyezményt – ahogy azt Jeszenszky Géza állítja –, hanem sokkal összetettebb geopolitikai és katonai folyamatok eredményeként – olvasható a Faktum elemzésében

Az úgynevezett „Istanbul Communiqué” valójában nem végleges békeszerződés volt, hanem egy tárgyalási alap, amely kompromisszumkereső elemeket tartalmazott: semlegesség biztonsági garanciákért cserébe, a Krím kérdésének elhalasztása, valamint a NATO-csatlakozás levétele a napirendről. Bár a tervezet valóban jelentős korlátozásokat írt volna elő Ukrajna számára, annak elutasítása nem kizárólag kényszerből, hanem stratégiai megfontolásból történt.

A katonai helyzet gyors változása ugyanis kedvezőbb pozíciót teremtett Kijev számára.

Az orosz csapatok visszavonulása Kijev térségéből jelezte, hogy az ukrán hadsereg képes megállítani a villámháborút, így az ország nem érezte magát rászorulva arra, hogy egy számára kedvezőtlen kompromisszumot aláírjon. Ebben a kontextusban az „elutasítás” inkább tudatos stratégiai döntésnek tekinthető, mintsem kényszerű lépésnek. 

Emellett a nyugati nagyhatalmak álláspontja is kulcsszerepet játszott: Boris Johnson áprilisi látogatása után világossá vált, hogy London és Washington nem támogatják a semlegességi modellhez kötődő biztonsági garanciákat, hanem inkább Oroszország hosszú távú gyengítésére összpontosítanak.

Mindezek fényében Jeszenszky érvelése leegyszerűsítő: a tárgyalások kudarca nem Ukrajna irracionális döntésének, hanem a nyugati stratégiai logikának, a háborús tapasztalatoknak és az orosz fél hiteltelenségének összjátéka volt.

A történet tanulsága az, hogy tartós béke csak akkor születhet, ha nem csupán a hadviselő felek, hanem a külső nagyhatalmak is valóban érdekeltek benne. Amíg ez hiányzik, addig a békekísérletek eleve kudarcra vannak ítélve, és az olyan leegyszerűsítő narratívák, mint Jeszenszkyé, inkább homályosítják, mint tisztázzák a történelmi valóságot.

A teljes elemzés ide kattintva elolvasható. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: faktumprojekt.hu

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
•••
2025. szeptember 12. 16:44 Szerkesztve
Felmerül a kérdés az öreg mit kap, kapott a déli szlávoktól hogy ennyire tolja a szekerüket az északiak ellenében?! NE feledjük ezek ott nem is oly rég még egy állam égisze alatt jöttek pl. 56-ban "vendégségbe" hozzánk... pedig mi egyiket sem hívtuk.
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. szeptember 12. 16:42
Az ukik 22-ben jobb pozícióval bírtak mint most ezért utasították el a békét. Most már a ruszkik vannak jobb pozícióban, így nekik nem csak a vesztésre álló ukiknak áll érdekében a béke.
Válasz erre
0
0
lendvaiildiko
2025. szeptember 12. 16:21
Jeszenszky nem tudja feldolgozni (1) megöregedett, sokak számára ez szellemi leépülést is jelenthet. Ezt ő nem ismeri el és fel. (2) Szijjártó Péter úgy kerül a magyar történelembe, hogy az egyik legkíválóbb, legtehetségesebb külügyminiszter (volt), Jeszenszky pedig rosszkor volt rossz helyen. (Kárpátalja részben az ő lelkét kell nyomja).
Válasz erre
1
0
Csigorin
2025. szeptember 12. 15:52
mint mindig, az oroszok gesztusat (hogy elvonultak Kijev alol) a nyugat gyengesegnek ertelmezte. Ahogy anno Hitler is a targyalasi szandekokat. Ebbol is latszik, hogy a naciknak nem szabad engedmenyt tenni. Mert ezek ugyanazok. Hiba volt elmenni Kijev alol. Sokkal kevesebb orosz aldozattal be lehetett volna fejezni.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!