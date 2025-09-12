Valóban kénytelenek voltak visszautasítani az ukránok az isztambuli egyezményt?

Az isztambuli béketárgyalások 2022-ben nem azért fulladtak kudarcba, mert Ukrajna „kénytelen volt” visszautasítani az egyezményt – ahogy azt Jeszenszky Géza állítja –, hanem sokkal összetettebb geopolitikai és katonai folyamatok eredményeként – olvasható a Faktum elemzésében.

Az úgynevezett „Istanbul Communiqué” valójában nem végleges békeszerződés volt, hanem egy tárgyalási alap, amely kompromisszumkereső elemeket tartalmazott: semlegesség biztonsági garanciákért cserébe, a Krím kérdésének elhalasztása, valamint a NATO-csatlakozás levétele a napirendről. Bár a tervezet valóban jelentős korlátozásokat írt volna elő Ukrajna számára, annak elutasítása nem kizárólag kényszerből, hanem stratégiai megfontolásból történt.

A katonai helyzet gyors változása ugyanis kedvezőbb pozíciót teremtett Kijev számára.

Az orosz csapatok visszavonulása Kijev térségéből jelezte, hogy az ukrán hadsereg képes megállítani a villámháborút, így az ország nem érezte magát rászorulva arra, hogy egy számára kedvezőtlen kompromisszumot aláírjon. Ebben a kontextusban az „elutasítás” inkább tudatos stratégiai döntésnek tekinthető, mintsem kényszerű lépésnek.

Emellett a nyugati nagyhatalmak álláspontja is kulcsszerepet játszott: Boris Johnson áprilisi látogatása után világossá vált, hogy London és Washington nem támogatják a semlegességi modellhez kötődő biztonsági garanciákat, hanem inkább Oroszország hosszú távú gyengítésére összpontosítanak.