Brutális orosz csapás Herszonban, tízezrek fagyoskodnak az ukrán télben

Csak kapkodjuk a fejünket: újra találkoznak az ukránok és az amerikaiak, dübörgünk a béke felé
A floridai tárgyalás után kiderült, hogy megvan az új találkozó időpontja is.
Nehéz túlbecsülni az akciók jelentőségét.
A Kyiv Independent arról ír, hogy Oroszország vasárnap hatalmas támadást indított Herszon ellen:
súlyosan megrongálták a helyi hőerőművet, a város egyetlen fűtési forrását.
Szerhij Koretszkij, a Naftogaz ukrán állami energiaóriás vezetője szerint az orosz csapatok tüzet nyitottak a hőerőmű ellen, amely jelentős károkat okozott a létesítményben. Mint kiderült,
a hőerőmű a város tízezer lakásának egyetlen fűtési forrása volt.
Koretszkij közlése szerint Oroszország szinte naponta támadja az erőművet.
Az ukránok szerint Oroszország eközben megtámadta Herszon Korabelnij kerületének lakónegyedeit is: legalább kilenc ember megsebesült, magánházak és lakóépületek sérültek meg – erről a Herszoni Városi Katonai Közigazgatás számol be.
Nyitóképen: ukrán katona behavazott lövészárokban november végén. Fotó: AFP / ANADOLU / Ozge Elif Kizil
A miniszterelnök Ábrahám Róbert dokumentumfilmjét méltatta. A film a valóságról szól: a gazdag ukránok fényűzését mutatja be, miközben a szegények a fronton halnak meg.
Az amerikai elnök Putyinnal is tárgyalt. A béketervezetről 90 százalékban sikerült megállapodni.