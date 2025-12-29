Ft
herszon szerhij koretszkij fűtés orosz-ukrán háború hőerőmű ukrajna oroszország

Brutális orosz csapás Herszonban, tízezrek fagyoskodnak az ukrán télben

2025. december 29. 07:13

Nehéz túlbecsülni az akciók jelentőségét.

2025. december 29. 07:13
null

A Kyiv Independent arról ír, hogy Oroszország vasárnap hatalmas támadást indított Herszon ellen: 

súlyosan megrongálták a helyi hőerőművet, a város egyetlen fűtési forrását.

Szerhij Koretszkij, a Naftogaz ukrán állami energiaóriás vezetője szerint az orosz csapatok tüzet nyitottak a hőerőmű ellen, amely jelentős károkat okozott a létesítményben. Mint kiderült, 

a hőerőmű a város tízezer lakásának egyetlen fűtési forrása volt. 

Koretszkij közlése szerint Oroszország szinte naponta támadja az erőművet.

Az ukránok szerint Oroszország eközben megtámadta Herszon Korabelnij kerületének lakónegyedeit is: legalább kilenc ember megsebesült, magánházak és lakóépületek sérültek meg – erről a Herszoni Városi Katonai Közigazgatás számol be.

Nyitóképen: ukrán katona behavazott lövészárokban november végén. Fotó: AFP / ANADOLU / Ozge Elif Kizil 

Bitrex®
2025. december 29. 09:03
Зимой холодно.
Válasz erre
0
0
Héja
2025. december 29. 08:45
Didergés helyett a béke hasznosabb. Máskülönben tavaszig cidrizhetnek.
Válasz erre
2
0
tasijani22000
2025. december 29. 08:35
És itt van az egyik cionáci patkány George Friedman saját közlése arról, mi a tervük az oroszokkal azután hogy megszerezték Ukrajnát: youtube.com/watch?v=IuIoB--Al-I
Válasz erre
2
0
nitsahon
2025. december 29. 08:35
Remélhetőleg bíróság elé állítják az ALATTVALÓIT VÁGÓ HÍDRA KÜLDŐ Zelenina= Zöldséges -T !!!
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!