Brutális orosz csapás Herszonban, tízezrek fagyoskodnak az ukrán télben

A Kyiv Independent arról ír, hogy Oroszország vasárnap hatalmas támadást indított Herszon ellen:

súlyosan megrongálták a helyi hőerőművet, a város egyetlen fűtési forrását.

Szerhij Koretszkij, a Naftogaz ukrán állami energiaóriás vezetője szerint az orosz csapatok tüzet nyitottak a hőerőmű ellen, amely jelentős károkat okozott a létesítményben. Mint kiderült,