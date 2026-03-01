Hátborzongató számokra figyelmeztetett a Mol vezérigazgatója: a legkisebb változás is elég ahhoz, hogy nehéz helyzetbe kerüljenek a magyarok (VIDEÓ)

Hozzátette: „a háború kitörése óta 22-szer állt le a Barátság, abból 15-ször háborús okok miatt.”

Hernádi Zsolt a vezeték 23., mostani leállása kapcsán a miniszterelnök kérdésére válaszul elárulta: a Molnak határozott gyanúja, hogy nem műszaki, hanem poltikai okok miatt nem üzemel a Barátság kőolajvezeték.

A vezérigazgató ezzel arra utalt, hogy a Zelenszkij vezette ukrán kormány a Barátság kőolajvezetéken érkező orosz nyersanyag visszatartásával akarja zsarolni Magyarországot, hogy hazánk támogassa Ukrajna EU-s csatlakozását.