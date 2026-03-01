Ft
Hernádi Zsolt háború tisza párt barátság mol ukrajna orbán viktor

Hátborzongató számokra figyelmeztetett a Mol vezérigazgatója: a legkisebb változás is elég ahhoz, hogy nehéz helyzetbe kerüljenek a magyarok (VIDEÓ)

2026. március 01. 19:24

A Barátság kőolajvezeték ukrán szabotálásának következtében 1000 forintra emelkedhet a benzin ára Magyarországon.

2026. március 01. 19:24
null

Orbán Viktor vasárnap a százhalombattai olajfinomítóban tartott terepszemlét, amelyről egy videót tett közzé a közösségi oldalán.

„Nem engedjük, hogy 1000 forintra emeljék a benzin árát. Letörjük Zelenszkij olajblokádját!” – írta a videó mellé Orbán Viktor.

A felvételen a miniszterelnök Hernádi Zsolttal, a MOL vezérigazgatójával járta körbe a százhalombattai létesítményt, ahol a vezérigazgató elmondta:

A kőolaj termelésből, hogyha 1% kiesik, az történelmileg 10%-os áremelés.”

Hozzátette: „a háború kitörése óta 22-szer állt le a Barátság, abból 15-ször háborús okok miatt.”

Hernádi Zsolt a vezeték 23., mostani leállása kapcsán a miniszterelnök kérdésére válaszul elárulta: a Molnak határozott gyanúja, hogy nem műszaki, hanem poltikai okok miatt nem üzemel a Barátság kőolajvezeték. 

A vezérigazgató ezzel arra utalt, hogy a Zelenszkij vezette ukrán kormány a Barátság kőolajvezetéken érkező orosz nyersanyag visszatartásával akarja zsarolni Magyarországot, hogy hazánk támogassa Ukrajna EU-s csatlakozását.

Mindezek ellenére Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint nem kell félni az ukrajnai háborútól. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Nyitókép: Facebook / OrbánViktor

