Hátborzongató számokra figyelmeztetett a Mol vezérigazgatója: a legkisebb változás is elég ahhoz, hogy nehéz helyzetbe kerüljenek a magyarok (VIDEÓ)

BREAKING! A rendszerüzemeltető ukrán vállalat buktatta le Zelenszkijt: semmi baja a Barátság kőolajvezetéknek!
A rendszerváltás utáni legkomolyabb külső fenyegetéssel néz szembe hazánk az ukrán elnök és kormánya képében.
A Barátság kőolajvezeték ukrán szabotálásának következtében 1000 forintra emelkedhet a benzin ára Magyarországon.
Orbán Viktor vasárnap a százhalombattai olajfinomítóban tartott terepszemlét, amelyről egy videót tett közzé a közösségi oldalán.
„Nem engedjük, hogy 1000 forintra emeljék a benzin árát. Letörjük Zelenszkij olajblokádját!” – írta a videó mellé Orbán Viktor.
A felvételen a miniszterelnök Hernádi Zsolttal, a MOL vezérigazgatójával járta körbe a százhalombattai létesítményt, ahol a vezérigazgató elmondta:
A kőolaj termelésből, hogyha 1% kiesik, az történelmileg 10%-os áremelés.”
Hozzátette: „a háború kitörése óta 22-szer állt le a Barátság, abból 15-ször háborús okok miatt.”
Hernádi Zsolt a vezeték 23., mostani leállása kapcsán a miniszterelnök kérdésére válaszul elárulta: a Molnak határozott gyanúja, hogy nem műszaki, hanem poltikai okok miatt nem üzemel a Barátság kőolajvezeték.
A vezérigazgató ezzel arra utalt, hogy a Zelenszkij vezette ukrán kormány a Barátság kőolajvezetéken érkező orosz nyersanyag visszatartásával akarja zsarolni Magyarországot, hogy hazánk támogassa Ukrajna EU-s csatlakozását.
Mindezek ellenére Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint nem kell félni az ukrajnai háborútól. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Nyitókép: Facebook / OrbánViktor