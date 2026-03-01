BREAKING! A rendszerüzemeltető ukrán vállalat buktatta le Zelenszkijt: semmi baja a Barátság kőolajvezetéknek!
A dán kormány megvonná az ukrán hadköteles férfiak menedékjogát.
A dán kormány áprilisban tárgyalni fog egy törvényjavaslatról, amely módosítaná az Ukrajnából érkező menekültek számára biztosított különleges védelem szabályait – írja a Jevropejszka Pravda.
A tervek szerint Dánia megszüntetné az általános ideiglenes védelem biztosítását azok számára, akik a háború által kevésbé sújtott 14 ukrán régióból érkeznek. Ezek között szerepel többek között Cserkaszi, Lviv, Kijev (Kijev városát kivéve), Poltava és Zakarpattia megye.
Az új szabályok különösen a katonaköteles korú ukrán férfiakra vonatkoznának.
A 23 és 60 év közötti férfiak a jövőben nem kapnának tartózkodási engedélyt a különleges törvény alapján, kivéve, ha igazolni tudják a katonai szolgálat alóli felmentésüket. A 23 év alatti férfiak csupán a 23. életévük betöltéséig kapnának engedélyt, amelyet csak a besorozás alóli felmentést igazoló dokumentum bemutatása esetén lehetne meghosszabbítani.
A javasolt változtatások azonban nem érintenék azokat az ukránokat, akik már megkapták a tartózkodási engedélyt a különleges törvény alapján.
Hasonló irányú szigorítási terveket jeleztek a norvég hatóságok is a katonaköteles férfiak esetében. Ugyanakkor az Európai Unió hangsúlyozta, hogy az ukránok számára nyújtott ideiglenes védelem minden ukrán állampolgárra egyformán érvényes, korosztálytól és nemtől függetlenül.
A rendszerváltás utáni legkomolyabb külső fenyegetéssel néz szembe hazánk az ukrán elnök és kormánya képében.
