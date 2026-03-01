Kegyetlen háborúpárti javaslatról voksolnak az Unió egyik tagállamában

A dán kormány áprilisban tárgyalni fog egy törvényjavaslatról, amely módosítaná az Ukrajnából érkező menekültek számára biztosított különleges védelem szabályait – írja a Jevropejszka Pravda.

A tervek szerint Dánia megszüntetné az általános ideiglenes védelem biztosítását azok számára, akik a háború által kevésbé sújtott 14 ukrán régióból érkeznek. Ezek között szerepel többek között Cserkaszi, Lviv, Kijev (Kijev városát kivéve), Poltava és Zakarpattia megye.