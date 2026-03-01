Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban
Amíg a győztes párt kormányt alakít, a vesztes legfeljebb egy dolgot lehet majd képes felmutatni az elemző szerint.
Amúgy meg ismét gratulálok a fennkölt eszmeiségű és kifogástalan esztétikai érzékű kulturális elitnek a választottjához.
„Olyan apróságok, mint Irán bombázása elvitte a figyelmet az igazán fontos kérdésekről. De majd most! Segítséget szeretnék kérni. Ez a pulóver, amelyben Megváltó Úr tegnap fotózkodott, mit jelent??!! Azért írta rá, hogy ő kicsoda, hogy el ne felejtse, és biztos, ami biztos, azt is rávéste, hogy ő férfi? Vagy bárki, aki ezt fölhúzza, az Messiás úr lesz és férfi? Vagy a Tiszában már egyenruhát is rendszeresítettek, és egyértelműsíteni kell a legénység és a tisztikar számára, hogy ki is a selyemgeneralisszimusz?
A webshopban mindenesetre nem rendelhető meg. Amúgy meg ismét gratulálok a fennkölt eszmeiségű és kifogástalan esztétikai érzékű kulturális elitnek a választottjához.”
Nyitókép: Facebook / Hont András