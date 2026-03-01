Ft
Ft
13°C
1°C
Ft
Ft
13°C
1°C
03. 01.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 01.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt The Man pulóver irán Magyar Péter

Ez a pulóver, amelyben Megváltó Úr tegnap fotózkodott, mit jelent??!!

2026. március 01. 21:16

Amúgy meg ismét gratulálok a fennkölt eszmeiségű és kifogástalan esztétikai érzékű kulturális elitnek a választottjához.

2026. március 01. 21:16
null
Hont András
Hont András
Facebook

„Olyan apróságok, mint Irán bombázása elvitte a figyelmet az igazán fontos kérdésekről. De majd most! Segítséget szeretnék kérni. Ez a pulóver, amelyben Megváltó Úr tegnap fotózkodott, mit jelent??!! Azért írta rá, hogy ő kicsoda, hogy el ne felejtse, és biztos, ami biztos, azt is rávéste, hogy ő férfi? Vagy bárki, aki ezt fölhúzza, az Messiás úr lesz és férfi? Vagy a Tiszában már egyenruhát is rendszeresítettek, és egyértelműsíteni kell a legénység és a tisztikar számára, hogy ki is a selyemgeneralisszimusz? 

Ezt is ajánljuk a témában

A webshopban mindenesetre nem rendelhető meg. Amúgy meg ismét gratulálok a fennkölt eszmeiségű és kifogástalan esztétikai érzékű kulturális elitnek a választottjához.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép: Facebook / Hont András

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fzx
•••
2026. március 01. 22:30 Szerkesztve
Csak így tovább Man! “Te vagy a csúcs a szép a jó a maximum a lexebb… A Bardot és Lolo o-ó csak valamivel szexebb!”
Válasz erre
0
0
lemez
2026. március 01. 22:20
Teljesen elvesztette valóság érzékelését.Mit hihet ez magáról.Az értelmes nök kinevetik.Mint valami amerikai celeb.Neki jó móka egy csapat fotóssal kiszolgáló személyzettel.Most érzi magát valakinek.Pedig egy senki.
Válasz erre
3
0
nagymester-b-2
2026. március 01. 22:19
Pózolj hülye pulóverben szeméttelep előtt. Ez kell a népnek!
Válasz erre
4
0
Hangillat
2026. március 01. 22:14
The Man, pulóver, én.. A manusnak kell megerősítő szellemi ÉN-mankó. Agymenés és hímvesszőfutás. Pulóver? Stop, pull over.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!