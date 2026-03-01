Törökországon keresztül hozná ki a kormány az Iránban rekedt magyar válogatott labdarúgót (VIDEÓ)

Tovább eszkalálódott a közel-keleti válság – erről beszélt közösségi oldalán közzétett videójában Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint Irán olyan arab országokat is támad, amelyek nem vettek részt ellene irányuló akciókban.

A miniszter elmondta, hogy a térségben továbbra is légtérzárak vannak érvényben, ami megbénítja a légi közlekedést.

„Sajnos továbbra is légtérzárak vannak a térségben, repülőgépeknek sem fel, sem leszállási engedélyt nem adnak, a világ legnagyobb és legjelentősebb légitársaságai is szüneteltetik a működésüket, illetve a járataikat a térségben” – tette hozzá.