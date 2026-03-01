Törökországon keresztül hozná ki a kormány az Iránban rekedt magyar válogatott labdarúgót (VIDEÓ)

Már Magyarországon is érezni az iráni háború hatásait: ezreket érintő változások léptek életbe
28 járatot töröltek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.
A miniszter arra kérte a Közel-Keleten rekedt magyar állampolgárokat, hogy regisztráljanak konzuli védelemre.
Tovább eszkalálódott a közel-keleti válság – erről beszélt közösségi oldalán közzétett videójában Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint Irán olyan arab országokat is támad, amelyek nem vettek részt ellene irányuló akciókban.
A miniszter elmondta, hogy a térségben továbbra is légtérzárak vannak érvényben, ami megbénítja a légi közlekedést.
„Sajnos továbbra is légtérzárak vannak a térségben, repülőgépeknek sem fel, sem leszállási engedélyt nem adnak, a világ legnagyobb és legjelentősebb légitársaságai is szüneteltetik a működésüket, illetve a járataikat a térségben” – tette hozzá.
Ezt is ajánljuk a témában
28 járatot töröltek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.
„Sok kérdés érkezett arról, hogy a szárazföldi átkelőhelyeket nem érdemes-e használni. Azoknak, akik Izraelben tartózkodnak, nekik mondanám, hogy Egyiptom irányában van 24 órás határátkelőhely, át lehet lépni Jordánia felé is, és mind Egyiptomból, mind Jordániából jelenleg működnek repülőjáratok” – mondta.
Hozzátette azonban, hogy a térség más országaiban a hatóságok nem javasolják a szárazföldi elindulást a hosszú várakozási idők és biztonsági kockázatok miatt.
„Ami az Egyesült Arab Emirátusokat és a többi arab országot illeti, ott is például Szaúd-Arábiába, Ománba be lehet lépni a szárazföldi átkelőhelyeken, Szaúd-Arábiában egyszerűsített határátlépéssel, de minden egyes országban azt a jelzést kaptuk a hatóságoktól, a kormányoktól, hogy nem javasolják a szárazföldi határátkelőhelyekre való megindulás tekintettel a hosszú várakozási időkre, illetve arra, hogy sokkal biztonságosabbnak tartják a helyben maradást jelen helyzetben az országban történő mozgásnál, ezért arra kérek tisztelettel mindenkit, hogy fontolják meg a helyi hatóságok jelzéseit”
A tárcavezető elmondta, hogy telefonon egyeztetett az Egyesült Arab Emírségek külügyminiszterével, aki biztosította arról, hogy mindent megtesznek a Dubajban és Abu-Dzabiban tartózkodó magyar állampolgárok biztonságáért.
Ezt is ajánljuk a témában
Vasárnap szinte megállás nélkül iráni drónok fenyegették a luxuskikötőt.
„Biztosított arról, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy több mint 4000 magyar állampolgár biztonságát megvédjék Dubajban, illetve Abu Dhabiban, átvállalják a szállásköltségeket is. Sajnos mindkét nagy repülőteret csapás érte, ezért majd a holnapi nap folyamán térnek vissza arra a kérdésre, hogy mikor reális egyáltalán a légiközlekedésnek a megindulása.”
Ománban is sok magyar tartózkodik, köztük az úszóválogatott egy része is. A minisztérium folyamatos kapcsolatban áll az érintettekkel.
Az Iránban futballozó Gera Dániel és külföldi csapattársai számára pedig Törökországba kértünk szárazföldi beléptetést.”
– mondta.
A miniszter végül ismét arra kérte a magyar állampolgárokat, hogy regisztráljanak konzuli védelemre.
„2400-an vannak körülbelül az emirátusokban magyarok, akik konzuli védelemre regisztráltak, de az emirátusokbeli kollégám szerint az ő regisztrációjuk szerint több mint 4 ezer magyar van ott, tehát továbbra is arra kérek mindenkit, hogy a közvetlen kapcsolattartás lehetősége miatt konzuli védelemre regisztráljon, és akkor a holnapi reggelen pedig az újabb információkkal jelentkezem. Vigyázzanak magukra!”
Nyitókép: Facebook / Szijjártó Péter