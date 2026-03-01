Ft
Ft
13°C
1°C
Ft
Ft
13°C
1°C
03. 01.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 01.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Gera Dániel szijjártó péter omán irán Emirátusok konzuli védelem

Törökországon keresztül hozná ki a kormány az Iránban rekedt magyar válogatott labdarúgót (VIDEÓ)

2026. március 01. 21:35

A miniszter arra kérte a Közel-Keleten rekedt magyar állampolgárokat, hogy regisztráljanak konzuli védelemre.

2026. március 01. 21:35
null

Tovább eszkalálódott a közel-keleti válság – erről beszélt közösségi oldalán közzétett videójában Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint Irán olyan arab országokat is támad, amelyek nem vettek részt ellene irányuló akciókban.

A miniszter elmondta, hogy a térségben továbbra is légtérzárak vannak érvényben, ami megbénítja a légi közlekedést.
„Sajnos továbbra is légtérzárak vannak a térségben, repülőgépeknek sem fel, sem leszállási engedélyt nem adnak, a világ legnagyobb és legjelentősebb légitársaságai is szüneteltetik a működésüket, illetve a járataikat a térségben” – tette hozzá.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

„Sok kérdés érkezett arról, hogy a szárazföldi átkelőhelyeket nem érdemes-e használni. Azoknak, akik Izraelben tartózkodnak, nekik mondanám, hogy Egyiptom irányában van 24 órás határátkelőhely, át lehet lépni Jordánia felé is, és mind Egyiptomból, mind Jordániából jelenleg működnek repülőjáratok” – mondta.

Hozzátette azonban, hogy a térség más országaiban a hatóságok nem javasolják a szárazföldi elindulást a hosszú várakozási idők és biztonsági kockázatok miatt.

„Ami az Egyesült Arab Emirátusokat és a többi arab országot illeti, ott is például Szaúd-Arábiába, Ománba be lehet lépni a szárazföldi átkelőhelyeken, Szaúd-Arábiában egyszerűsített határátlépéssel, de minden egyes országban azt a jelzést kaptuk a hatóságoktól, a kormányoktól, hogy nem javasolják a szárazföldi határátkelőhelyekre való megindulás tekintettel a hosszú várakozási időkre, illetve arra, hogy sokkal biztonságosabbnak tartják a helyben maradást jelen helyzetben az országban történő mozgásnál, ezért arra kérek tisztelettel mindenkit, hogy fontolják meg a helyi hatóságok jelzéseit”

A tárcavezető elmondta, hogy telefonon egyeztetett az Egyesült Arab Emírségek külügyminiszterével, aki biztosította arról, hogy mindent megtesznek a Dubajban és Abu-Dzabiban tartózkodó magyar állampolgárok biztonságáért.

Ezt is ajánljuk a témában

„Biztosított arról, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy több mint 4000 magyar állampolgár biztonságát megvédjék Dubajban, illetve Abu Dhabiban, átvállalják a szállásköltségeket is. Sajnos mindkét nagy repülőteret csapás érte, ezért majd a holnapi nap folyamán térnek vissza arra a kérdésre, hogy mikor reális egyáltalán a légiközlekedésnek a megindulása.”

Ománban is sok magyar tartózkodik, köztük az úszóválogatott egy része is. A minisztérium folyamatos kapcsolatban áll az érintettekkel.

Az Iránban futballozó Gera Dániel és külföldi csapattársai számára pedig Törökországba kértünk szárazföldi beléptetést.”

 – mondta.

A miniszter végül ismét arra kérte a magyar állampolgárokat, hogy regisztráljanak konzuli védelemre.

„2400-an vannak körülbelül az emirátusokban magyarok, akik konzuli védelemre regisztráltak, de az emirátusokbeli kollégám szerint az ő regisztrációjuk szerint több mint 4 ezer magyar van ott, tehát továbbra is arra kérek mindenkit, hogy a közvetlen kapcsolattartás lehetősége miatt konzuli védelemre regisztráljon, és akkor a holnapi reggelen pedig az újabb információkkal jelentkezem. Vigyázzanak magukra!”

Nyitókép: Facebook / Szijjártó Péter

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Töki
2026. március 01. 22:35
Dani vigyázz magadra!!!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!