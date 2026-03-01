Ft
dubaj egyesült arab emírségek reptér irán

Videón, ahogy a menekülők ellepték a dubaji repteret – iráni ostrom alatt a luxusváros légikikötője

2026. március 01. 17:58

Vasárnap szinte megállás nélkül iráni drónok fenyegették a luxuskikötőt.

2026. március 01. 17:58
null

Ellepték a dubaji repteret az Egyesült Arab Emírségeket elhagyni vágyók, azok után, hogy Irán rakétatámadásokat intézett a luxusváros ellen – számolt be Facebook-videójában Szarvas Szilveszter, a Megafon Központ főszerkesztője.

„Mindenki próbál menekülni!” – kommentálta a látottakat az újságíró.

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, a szombat reggeli Irán ellen indított offenzíva miatt rengeteg turista – köztük sok magyar – rekedt Dubajban. Az Egyesült Arab Emírségek hatóságai mindenkinek azt tanácsolták, hogy bár nyitva vannak a szárazföldi határátkelők Omán és Szaúd-Arábia felé, nagyon hosszú a várakozási idő, ezért a legbiztonságosabb az, ha senki sem hagyja el a jelenlegi tartózkodási helyét.

A Dubai Velem nevű csoport legfrissebb információi szerint a hétvége folyamán több támadás is érte a DBX repteret. Vasárnap szinte megállás nélkül drónok érkeztek a reptér légterébe, amelyeket azonban sikerült hatástalanítani.

Emelett Dubaj kikötőjében több ezren rekedtek tengerjáró hajókon, és nem tudják, mikor hagyhatják el a fedélzetet.

Nyitókép: Giuseppe CACACE / AFP

