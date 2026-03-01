Videón, ahogy a menekülők ellepték a dubaji repteret – iráni ostrom alatt a luxusváros légikikötője

Súlyosbodik a helyzet: rakéta csapódott egy népszerű dubaji luxushotelbe – a Burdzs Kalifa lehet a következő célpont (Videó)
Irán haragja lecsapott a luxusvárosra.
Vasárnap szinte megállás nélkül iráni drónok fenyegették a luxuskikötőt.
Ellepték a dubaji repteret az Egyesült Arab Emírségeket elhagyni vágyók, azok után, hogy Irán rakétatámadásokat intézett a luxusváros ellen – számolt be Facebook-videójában Szarvas Szilveszter, a Megafon Központ főszerkesztője.
„Mindenki próbál menekülni!” – kommentálta a látottakat az újságíró.
Ahogy korábban a Mandiner is megírta, a szombat reggeli Irán ellen indított offenzíva miatt rengeteg turista – köztük sok magyar – rekedt Dubajban. Az Egyesült Arab Emírségek hatóságai mindenkinek azt tanácsolták, hogy bár nyitva vannak a szárazföldi határátkelők Omán és Szaúd-Arábia felé, nagyon hosszú a várakozási idő, ezért a legbiztonságosabb az, ha senki sem hagyja el a jelenlegi tartózkodási helyét.
Folyamatosan tájékoztatják az embereket a fejleményekről, de most mindenkit arra kérnek: maradjon védett helyen.
A Dubai Velem nevű csoport legfrissebb információi szerint a hétvége folyamán több támadás is érte a DBX repteret. Vasárnap szinte megállás nélkül drónok érkeztek a reptér légterébe, amelyeket azonban sikerült hatástalanítani.
Emelett Dubaj kikötőjében több ezren rekedtek tengerjáró hajókon, és nem tudják, mikor hagyhatják el a fedélzetet.
