Ft
Ft
13°C
1°C
Ft
Ft
13°C
1°C
03. 01.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 01.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
hezbollah chris swecker hamász egyesült államok

Terrortámadásoktól tart Amerikában az FBI egykori helyettes vezetője

2026. március 01. 18:06

Az FBI volt helyettes igazgatója, Chris Swecker vasárnap arra figyelmeztetett: az Irán elleni csapások növelték annak kockázatát, hogy a Hamász és a Hezbollah „erőszakos módon” lépjen fel az Egyesült Államokban. Mindkét csoportot Teherán támogatja ugyanis – olvasható a Fox News cikkében.

2026. március 01. 18:06
null

A Hamásznak és a Hezbollahnak is vannak alvó sejtjeik, magányos támogatóik az Egyesült Államokban – hívta fel a figyelmet Chris Swecker a Fox News-on azzal összefüggésben, hogy tüntetések robbantak ki, miután az Egyesült Államok és Izrael megindította az Epic Fury elnevezésű hadműveletet. 

Swecker úgy véli: a tüntető csoportok aggodalomra adnak okot, miután Joe Biden volt elnök határpolitikájának „köszönhetően” a terrorizmussal összefüggésbe hozható személyek juthattak be az országba.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban
Tovább a cikkhezchevron

Biden politikája az FBI egykori helyettes igazgatója szerint 

szabad utat biztosított a terroristák, terroristasejtek és terroristaszimpatizánsok számára”.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ali Hamenei ajatolláhot gyászolják egy teheráni gyűlésen 2026. március 1-jén. Fotó: Abedin Taherkenareh/MTI/EPA

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. március 01. 18:17
Kinek mit intézett a kormánya.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!