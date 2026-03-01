Terrortámadásoktól tart Amerikában az FBI egykori helyettes vezetője

Irán dzsihádot hirdetett: mostantól nem kegyelmeznek az ellenségnek
Egy magas rangú iráni ajatollah kijelentette, a bosszú „a világ minden muszlimjának vallási kötelessége”.
Az FBI volt helyettes igazgatója, Chris Swecker vasárnap arra figyelmeztetett: az Irán elleni csapások növelték annak kockázatát, hogy a Hamász és a Hezbollah „erőszakos módon” lépjen fel az Egyesült Államokban. Mindkét csoportot Teherán támogatja ugyanis – olvasható a Fox News cikkében.
A Hamásznak és a Hezbollahnak is vannak alvó sejtjeik, magányos támogatóik az Egyesült Államokban – hívta fel a figyelmet Chris Swecker a Fox News-on azzal összefüggésben, hogy tüntetések robbantak ki, miután az Egyesült Államok és Izrael megindította az Epic Fury elnevezésű hadműveletet.
Swecker úgy véli: a tüntető csoportok aggodalomra adnak okot, miután Joe Biden volt elnök határpolitikájának „köszönhetően” a terrorizmussal összefüggésbe hozható személyek juthattak be az országba.
Biden politikája az FBI egykori helyettes igazgatója szerint
szabad utat biztosított a terroristák, terroristasejtek és terroristaszimpatizánsok számára”.
Nyitókép: Ali Hamenei ajatolláhot gyászolják egy teheráni gyűlésen 2026. március 1-jén. Fotó: Abedin Taherkenareh/MTI/EPA