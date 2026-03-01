Terrortámadásoktól tart Amerikában az FBI egykori helyettes vezetője

A Hamásznak és a Hezbollahnak is vannak alvó sejtjeik, magányos támogatóik az Egyesült Államokban – hívta fel a figyelmet Chris Swecker a Fox News-on azzal összefüggésben, hogy tüntetések robbantak ki, miután az Egyesült Államok és Izrael megindította az Epic Fury elnevezésű hadműveletet.

Swecker úgy véli: a tüntető csoportok aggodalomra adnak okot, miután Joe Biden volt elnök határpolitikájának „köszönhetően” a terrorizmussal összefüggésbe hozható személyek juthattak be az országba.