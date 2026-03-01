Ft
DÁRDAI BENCE Wolfsburg Bundesliga

Egyre nagyobb bajban Dárdaiék – veszélyben a bennmaradás

2026. március 01. 18:42

Újabb súlyos vereséget szenvedett a Wolfsburg. Dárdai Bence csapata jelenleg kieső helyen áll a német Bundesligában.

2026. március 01. 18:42
null

Dárdai Bence csapata, a 2008–2009-es idényben aranyérmes Wolfsburg huszonnégy forduló után kieső helyen áll a német labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga).

A „farkasok” a mostani fordulót megelőzően még a bennmaradást érő 15. pozíciót foglalták el a tabellán, ám a mögöttük álló csapatok közül szombaton a St. Pauli (1–0, Hoffenheim) és a Werder Bremen (2–0, Heidenheim) is nyert, míg ők vasárnap 4–0-ra kikaptak idegenben a Stuttgarttól, így lecsúsztak a 17. helyre, és jelenleg csak a Heidenheimet előzik meg.

A Wolfsburgot a tizenhét évvel ezelőtti bajnoki címe óta kétszer legyintette meg a kiesés szele a Bundesligában: a 2016–2017-es és a 2017–2018-as évadban is a 16. helyen végzett, de az oda-visszavágós rendszerű osztályozón az Eintracht Braunschweig (1–0, 1–0) és a Holstein Kiel (3–1, 1–0) ellen is kettős győzelemmel harcolta ki a bennmaradást az élvonalban.

Stuttgart–Wolfsburg 4–0 – a mérkőzés összefoglalója

A zöld-fehérek idén 

  • az eddigi nyolc bajnoki meccsükből csak egyet nyertek meg, 
  • immár hat forduló óta képtelenek győzni, 
  • és januárban a Bayern Münchentől kirívóan súlyos, 8–1-es vereséget szenvedtek. 

A klubnál ebben a szezonban eddig egy edzőváltás történt: a csapat a holland Paul Simonis irányításával kezdte meg a szezont, őt november elején a 43 éves Daniel Bauer váltotta a kispadon.

A háromszoros magyar válogatott Dárdai Bence a mostani idényben három tétmérkőzésen (egy bajnokin és két kupatalálkozón) lépett pályára a Wolfsburgban, de sajnos már hosszabb ideje nem állhat az együttes rendelkezésére, mert tavaly novemberben térdműtéten esett át, és könnyen lehet, hogy ebben a kiírásban már nem is térhet vissza.

Ezt is ajánljuk a témában

A német bajnokságot a Bayern München tizenegy pont előnnyel vezeti, miután szombaton 3–2-re legyőzte idegenben első számú üldözőjét, a Borussia Dortmundot.

Nyitókép: THOMAS KIENZLE / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

