Egyre nagyobb bajban Dárdaiék – veszélyben a bennmaradás

Rossz hírek Németországból: műteni kell a magyar válogatott játékost
Hosszabb kihagyás vár Dárdai Pál fiára.
Újabb súlyos vereséget szenvedett a Wolfsburg. Dárdai Bence csapata jelenleg kieső helyen áll a német Bundesligában.
Dárdai Bence csapata, a 2008–2009-es idényben aranyérmes Wolfsburg huszonnégy forduló után kieső helyen áll a német labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga).
A „farkasok” a mostani fordulót megelőzően még a bennmaradást érő 15. pozíciót foglalták el a tabellán, ám a mögöttük álló csapatok közül szombaton a St. Pauli (1–0, Hoffenheim) és a Werder Bremen (2–0, Heidenheim) is nyert, míg ők vasárnap 4–0-ra kikaptak idegenben a Stuttgarttól, így lecsúsztak a 17. helyre, és jelenleg csak a Heidenheimet előzik meg.
A Wolfsburgot a tizenhét évvel ezelőtti bajnoki címe óta kétszer legyintette meg a kiesés szele a Bundesligában: a 2016–2017-es és a 2017–2018-as évadban is a 16. helyen végzett, de az oda-visszavágós rendszerű osztályozón az Eintracht Braunschweig (1–0, 1–0) és a Holstein Kiel (3–1, 1–0) ellen is kettős győzelemmel harcolta ki a bennmaradást az élvonalban.
Stuttgart–Wolfsburg 4–0 – a mérkőzés összefoglalója
A zöld-fehérek idén
A klubnál ebben a szezonban eddig egy edzőváltás történt: a csapat a holland Paul Simonis irányításával kezdte meg a szezont, őt november elején a 43 éves Daniel Bauer váltotta a kispadon.
A háromszoros magyar válogatott Dárdai Bence a mostani idényben három tétmérkőzésen (egy bajnokin és két kupatalálkozón) lépett pályára a Wolfsburgban, de sajnos már hosszabb ideje nem állhat az együttes rendelkezésére, mert tavaly novemberben térdműtéten esett át, és könnyen lehet, hogy ebben a kiírásban már nem is térhet vissza.
Ezt is ajánljuk a témában
Hosszabb kihagyás vár Dárdai Pál fiára.
A német bajnokságot a Bayern München tizenegy pont előnnyel vezeti, miután szombaton 3–2-re legyőzte idegenben első számú üldözőjét, a Borussia Dortmundot.
Nyitókép: THOMAS KIENZLE / AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
A rendszerváltás utáni legkomolyabb külső fenyegetéssel néz szembe hazánk az ukrán elnök és kormánya képében.