Egyre nagyobb bajban Dárdaiék – veszélyben a bennmaradás

A zöld-fehérek idén

az eddigi nyolc bajnoki meccsükből csak egyet nyertek meg,

immár hat forduló óta képtelenek győzni,

és januárban a Bayern Münchentől kirívóan súlyos, 8–1-es vereséget szenvedtek.

A klubnál ebben a szezonban eddig egy edzőváltás történt: a csapat a holland Paul Simonis irányításával kezdte meg a szezont, őt november elején a 43 éves Daniel Bauer váltotta a kispadon.

A háromszoros magyar válogatott Dárdai Bence a mostani idényben három tétmérkőzésen (egy bajnokin és két kupatalálkozón) lépett pályára a Wolfsburgban, de sajnos már hosszabb ideje nem állhat az együttes rendelkezésére, mert tavaly novemberben térdműtéten esett át, és könnyen lehet, hogy ebben a kiírásban már nem is térhet vissza.