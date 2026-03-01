„Ez a szabály, nem mi találtuk ki” – a világhírű edző üzent a Ramadán miatt hőbörgő szurkolóknak

BREAKING! A rendszerüzemeltető ukrán vállalat buktatta le Zelenszkijt: semmi baja a Barátság kőolajvezetéknek!
Az angol Premier League-ben tekintettel vannak a vallási szokásaikat szigorúan követő játékosokra. Pep Guardiola szerint tisztelni kell azokat, akik a Ramadán szerint élnek.
Javában tart a Ramadán, amely alatt a muszlimok napkeltétől napnyugtáig böjtölnek, és ilyenkor sem ételt, sem italt nem fogyasztanak. Az élsportolók számára természetesen nagyon megterhelő ez az időszak, nem könnyű ilyenkor a legmagasabb szinten helytállni.
Az angol labdarúgó-bajnokságban (Premier League) tekintettel vannak a vallási szokásaikat szigorúan követő játékosokra, és a kora esti mérkőzéseken lehetővé teszik számukra az előre egyeztetett játékmegszakítást. Így történt ez a szombaton 18.30 órától játszott Leeds United–Manchester City (0–1) találkozón is, amelyen a 13. percben, a naplemente idején rövid időre szüneteltették a futballt, hogy a muszlim játékosok valamiféle táplálékot és folyadékot vehessenek magukhoz.
A manchesteri együttes vezetőedzőjét, Pep Guardiolát a meccs után arról kérdezték a média munkatársai, mi a véleménye arról, hogy a Leeds szurkolói kifütyülték és kipfujolták a böjt megtörése miatt beiktatott szünetet.
Ez a szabály, nem mi találtuk ki. Tiszteljük a vallásokat és a sokszínűséget, ennyi az egész
– védte meg a Premier League döntéshozóit a spanyol szakember. Elárulta,
a játékmegszakítás idején a francia Rayan Cherki és az algériai Rajan Ait-Nuri vitamint kaptak a stábtól, mert előtte egész nap semmit sem ettek.
A mérkőzés összefoglalója
A Ramadánt Mohammed Abu Fani, a Ferencváros középpályása is követi. Az izraeli játékos csütörtökön kezdőként 67 percet játszott a Ludogorec elleni Európa-liga-mérkőzésen, amely után azzal indokolta a lecserélését, hogy kimerültnek érezte magát, hiszen „nem könnyű egész nap böjtölni, majd ilyen szinten teljesíteni”.
