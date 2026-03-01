„Ez a szabály, nem mi találtuk ki” – a világhírű edző üzent a Ramadán miatt hőbörgő szurkolóknak

Javában tart a Ramadán, amely alatt a muszlimok napkeltétől napnyugtáig böjtölnek, és ilyenkor sem ételt, sem italt nem fogyasztanak. Az élsportolók számára természetesen nagyon megterhelő ez az időszak, nem könnyű ilyenkor a legmagasabb szinten helytállni.

Az angol labdarúgó-bajnokságban (Premier League) tekintettel vannak a vallási szokásaikat szigorúan követő játékosokra, és a kora esti mérkőzéseken lehetővé teszik számukra az előre egyeztetett játékmegszakítást. Így történt ez a szombaton 18.30 órától játszott Leeds United–Manchester City (0–1) találkozón is, amelyen a 13. percben, a naplemente idején rövid időre szüneteltették a futballt, hogy a muszlim játékosok valamiféle táplálékot és folyadékot vehessenek magukhoz.