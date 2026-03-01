Ft
Ft
13°C
1°C
Ft
Ft
13°C
1°C
03. 01.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 01.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Manchester City Anglia Pep Guardiola Ramadán

„Ez a szabály, nem mi találtuk ki” – a világhírű edző üzent a Ramadán miatt hőbörgő szurkolóknak

2026. március 01. 16:45

Az angol Premier League-ben tekintettel vannak a vallási szokásaikat szigorúan követő játékosokra. Pep Guardiola szerint tisztelni kell azokat, akik a Ramadán szerint élnek.

2026. március 01. 16:45
null

Javában tart a Ramadán, amely alatt a muszlimok napkeltétől napnyugtáig böjtölnek, és ilyenkor sem ételt, sem italt nem fogyasztanak. Az élsportolók számára természetesen nagyon megterhelő ez az időszak, nem könnyű ilyenkor a legmagasabb szinten helytállni.

Az angol labdarúgó-bajnokságban (Premier League) tekintettel vannak a vallási szokásaikat szigorúan követő játékosokra, és a kora esti mérkőzéseken lehetővé teszik számukra az előre egyeztetett játékmegszakítást. Így történt ez a szombaton 18.30 órától játszott Leeds United–Manchester City (0–1) találkozón is, amelyen a 13. percben, a naplemente idején rövid időre szüneteltették a futballt, hogy a muszlim játékosok valamiféle táplálékot és folyadékot vehessenek magukhoz.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban
Tovább a cikkhezchevron

 

A manchesteri együttes vezetőedzőjét, Pep Guardiolát a meccs után arról kérdezték a média munkatársai, mi a véleménye arról, hogy a Leeds szurkolói kifütyülték és kipfujolták a böjt megtörése miatt beiktatott szünetet.

Ez a szabály, nem mi találtuk ki. Tiszteljük a vallásokat és a sokszínűséget, ennyi az egész

– védte meg a Premier League döntéshozóit a spanyol szakember. Elárulta, 

a játékmegszakítás idején a francia Rayan Cherki és az algériai Rajan Ait-Nuri vitamint kaptak a stábtól, mert előtte egész nap semmit sem ettek.

A mérkőzés összefoglalója

A Ramadánt Mohammed Abu Fani, a Ferencváros középpályása is követi. Az izraeli játékos csütörtökön kezdőként 67 percet játszott a Ludogorec elleni Európa-liga-mérkőzésen, amely után azzal indokolta a lecserélését, hogy kimerültnek érezte magát, hiszen „nem könnyű egész nap böjtölni, majd ilyen szinten teljesíteni”.

Nyitókép: OLI SCARFF / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ezredes-2
2026. március 01. 18:21
Buzeráns, spanyol. megdughatja a toleranciáját. Őt, qrvára tolerálják, majd, amikor kutyaképű többség lesz nyugaton. Meg, délen, hispanisztánban is. Önfeladó-buta állatjai...
Válasz erre
0
0
rugbista
2026. március 01. 18:02
Szerintem csak értelmezés kérdése a dolog, mert harc közben ihat a muszlim híve. A foci is egy csata tulajdonképpen.
Válasz erre
0
0
Málaga21
2026. március 01. 17:38
Az én vallásom azt követeli, hogy középkezdés után az ellenfél játékosai addig egy lépést sem tehetnek, amíg a kapujukba nem gurítottam a labdát.
Válasz erre
0
1
74bro
2026. március 01. 17:35
Michel Houellebecq: Soumission
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!