Döbbenetes összeg – Liverpoolban ennyi pénzt kérnének Szoboszlaiért

A Liverpool Echo újságíróinál Szoboszlai Dominik volt a téma, arról beszélgettek, hogy mennyit érhet meg nyáron a klubnak, mennyiért adhatná el őt a vezetés.

A magyar válogatott futballista kapcsán kiemelték, hogy két és fél év múlva (2028 nyarán) jár le a szerződése, hazája válogattjában csapatkapitány, hogy ez a mostani a legjobb idénye és hogy már nyert Premier League-et.