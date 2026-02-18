Ft
Liverpool Anglia videó Szoboszlai Dominik

Döbbenetes összeg – Liverpoolban ennyi pénzt kérnének Szoboszlaiért

2026. február 18. 16:39

A Liverpool magyar klasszisának piaci értéke volt a téma. Szoboszlait vélhetően csak egy óriási összegért vihetnék el a nyáron.

2026. február 18. 16:39
null

A Liverpool Echo újságíróinál Szoboszlai Dominik volt a téma, arról beszélgettek, hogy mennyit érhet meg nyáron a klubnak, mennyiért adhatná el őt a vezetés.

A magyar válogatott futballista kapcsán kiemelték, hogy két és fél év múlva (2028 nyarán) jár le a szerződése, hazája válogattjában csapatkapitány, hogy ez a mostani a legjobb idénye és hogy már nyert Premier League-et.

Mindent egybevetve 150 millió fontot érhet a Liverpoolnak.


Mint ismert, a most 25 éves Szoboszlait 2023 nyarán 70 millió euróért vásárolták ki a Vörösök a német RP Leipzigtől. Ekkor a Transfermarkt 50 millió euróra becsülte a piaci értékét, ami azóta folyamatosan nő, legutóbb, december 9-én már 85 millió euróra felment.

Egy játékos piaci árát persze nehéz pontosan meghatározni, sok összetevőből áll. Az életkora mellett számít az élő szerződésének lejárati dátuma, hogy hány poszton vethető be, hogy mennyit játszik és mennyire számít sérülékenynek. Ahogyan Holczer Ádám, a Sport televízió szakértője a Mandinernek elmondta, egy szerződéshosszabbítás – ami Szoboszlai esetében terítéken van – alaposan felnyomhatja egy játékos árát. Ő is úgy fogalmazott, hogy a Liverpool akár 150 millió eurót is elkérhet érte, ha valaki a szerződéshosszabbítása után el szeretné vinni.

Bár Szoboszlai eddig nagyszerű idényt fut, a Liverpool egyik, ha nem legjobbja, a Transfermarkt szerint a csapaton belül hárman is többet érnek nála.

  • Alexander Isak: 120 millió euró
  • Florian Wirtz: 110 millió euró
  • Ryan Gravenberch: 90 millió euró

Érdekesség, hogy Szoboszlai mellett még ketten is 85 millió eurót érnek: Hugo Ekitiké és Alexis Mac Allister.

Szoboszlai a CIES-nél még többet ér

A CIES (Sporttudományok Nemzetközi Központja) a szerződést és az életkort is figyelembe veszi, amikor meghatározza egy játékos értékét. Az intézet labdarúgással foglalkozó részlege, a Football Observatory statisztikai modellje alapján januárban összeállított százas listán Szoboszlai 90,5 millió eurós becsült értékével a 37. helyet foglalja el – a 90,8 milliós német Jamal Musiala és a 90,3 millióra taksált Vinícius Júnior közé ékelődve – a brazil támadó tavaly januárban ilyenkor még harmadik volt, Szoboszlai harminchatodik.

Itt a magyar támadó középpályást, aki a védelem szélén és a középpályán bárhol bevethető, öt csapattársa is megelőzi:

  • Florian Wirtz: 135,8 millió euró
  • Hugo Ekitiké: 124,1 millió euró
  • Ryan Gravenberch: 100,6 millió euró
  • Cody Gakpo: 100,3 millió euró
  • Alexander Isak: 95 millió euró
Szoboszlai az értéket tekintve a támadó középpályások rangsorában jelenleg a kilencedik
Szoboszlai az értéket tekintve a támadó középpályások rangsorában jelenleg a kilencedik (Fotó: CIES)

Nyitókép: Darren Staples/AFP

 

