03. 11.
szerda
zelenszkij szijjártó péter külgazdasági és külügyminisztérium nyilvánosság ukrajna

Ukrán aranykonvoj: azokat a kérdéseket szegezték Zelenszkijhez, amiktől mindig is rettegett

2026. március 11. 06:43

A külügyminiszter szerint a közelgő választás nemcsak Magyarország, hanem Ukrajna számára is sorskérdés.

2026. március 11. 06:43
null

„Több kérdés nem tisztázott még a Magyarországon keresztül Ukrajnába szállítani próbált több százmillió euróval és dollárral kapcsolatban, ezért ki kell azt deríteni, hogy ennek köze van-e az ukrán választási beavatkozásokhoz” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Hetek Közéleti Klub fórumbeszélgetésén kijelentette, hogy a közelgő választás nemcsak Magyarország, hanem Ukrajna számára is sorskérdés, ugyanis ha a jelenlegi kormány marad hatalmon, akkor hazánk nem fog belecsúszni a háborúba, nem fogja odaadni az emberek pénzét és nem is fogja engedni a szomszédos ország európai uniós csatlakozását.

Tehát mikor arról beszélünk, hogy az ukránok beavatkoznak a magyar parlamenti választásba, akkor az okait onnan érdemes ennek megközelíteni, hogy nekik ez legalább annyira sorskérdés, mint nekünk”

– vélekedett.

Aláhúzta, hogy Ukrajna érdekeivel ellentétes lenne, ha április 12. után is fennmaradna a magyar vezetés szuverén politikája.

„Ők egy másfajta jövőt szánnak maguknak, és az a másfajta jövő, amit maguknak szánnak, az úgy érhető el, ha Magyarországon a parlamenti választás eredményeként egy politikai fordulat jön létre, s egy olyan politikai erő veszi át a kormányzást, amely nem mondana ellent azon brüsszeli törekvéseknek, amelyek egybeesvén a kijevi akarattal a kontinens lángba borítását, valamint Ukrajna finanszírozását és európai uniós tagságát tűzték ki célul” – mondta.

„Ezért az ukránok de facto beavatkoznak a választásba, hiszen szeretnék, ha az úgy alakulna, ami nekik jó. És ugye ennek a beavatkozásnak vannak a nyilvánosság előtt kevésbé felfedezhető formái. Ezekben az esetekben mi is a nyilvánosság előtt kevésbé felfedezhető módon védekezünk” – folytatta.

Illetve vannak a nyilvánosság előtt is teljesen egyértelmű megnyilvánulások. Például amikor Davosban Zelenszkij elnök arról beszél, hogy egy Viktor nevű embernek le kell nyomni egy sallert, hogy ne érezze magát olyan jól, vagy amikor halálosan megfenyegeti a magyar miniszterelnököt, vagy amikor mondjuk Magyarországon energiaellátási válságot akarnak előidézni”

– tette hozzá.

Szijjártó Péter ebben a kontextusban rendkívül furának nevezte azt, hogy Ukrajna több száz millió eurót és dollárt próbált keresztülszállítani Magyarországon. „És amikor felmerül a kérdés, hogy ez a pénz mit keres itt Magyarországon, akkor arra a válasz az, hogy ez két bank közötti tranzakció. De szerintem legutoljára a kőkorszakban volt olyan, hogy 1,1-1,2 milliárd eurót két bank készpénzben rendezett egymás között” – fogalmazott.

„Lehet, hogy van rá ok, csak akkor ennyi napnak elégnek kellett volna lenni ahhoz, hogy előálljanak a magyarázattal, ami nem történt meg” – jegyezte meg. Majd kérdéseket tett fel a pénzszállító autók útvonalával kapcsolatban is, rámutatva, hogy közel sem a legrövidebb utat választották, ráadásul választhatták volna a szövetséges Lengyelországot is.

„Tehát mit keres itt ez a pénz? És mit keresnek az ukrán titkosszolgálati emberek és hadsereghez köthető emberek a kísérők között? (…) És az utolsó csepp a pohárban, amikor kiderül az, hogy egy tiszás ügyvédi iroda képviseli őket (…) Ez így összességében ebben a képletben nagyon gyanús” – emelte ki.

Vagyis azt tudjuk, azt látjuk, az világos, hogy az ukránok beavatkoznak, az ukránoknak érdekük fűződik egy bizonyos választási kimenetelhez, és egy 500 milliárd forint megint bolyong Magyarországon. Hogy a kettő között mennyire erős a kapcsolat, hát ezt kell most kideríteni”

– összegzett.

(MTI)

Nyitókép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

timurida
2026. március 11. 07:16
Akkor szerintem fuss neki ismételten a kérdésnek. Szemmel láthatóan kínlódsz, mint törpe a piszoár előtt. Mert a hozzászólásodban elmondod: 1. "Éveken át a Garancsi István érdekeltségébe tartozó Criterion Készpénzlogisztika Kft. szállította a magyar és ukrán határ között azokat a pénzeket" 2. " Ezekről a szállításokról a magyar hatóságok, így a rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is tudott" 3. "a cég szakemberei rendszeresen egyeztettek is az illetékes szervekkel" 4. "sok ilyen egyeztetés zajlott" Amiért a magyar hatóság most lecsapott, az a következő: 1. Most nem a Criterion szálított, hanem az ukrán titkosszolgálat 2. Az ukránok elmulasztották a bejelentési kötelezettségüket 3. Most nem egyeztettek a magyar hatósággal semmit, mert nem a Criterion volt "cég" 4. Most egyetlen egyeztetés sem volt senki részéről. Megkérdezem a kötelező tisztelettel: ebből mit nem lehet érteni?
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2026. március 11. 07:15
Ez az ukrán maffia pénze, vagyis a mostani kormányuké. Reméljük csak volt, mert a Barátság vezetékkel sokkal nagyobb krát okoztak nekünk.
Válasz erre
2
0
Kormánypárti2
2026. március 11. 07:09
Szóval megint itt furikáznak 500 milliárdot? Ügyesen közölte hogy tudunk róla és figyeljük hova kerül. 😉
Válasz erre
2
0
narancsliget
2026. március 11. 06:56
Éveken át a Garancsi István érdekeltségébe tartozó Criterion Készpénzlogisztika Kft. szállította a magyar és ukrán határ között azokat a pénzeket, amelyeket osztrák pénzintézetből küldtek Ukrajnába a háború 2022-es kitörése óta. Ezekről a szállításokról a magyar hatóságok, így a rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is tudott, a cég szakemberei rendszeresen egyeztettek is az illetékes szervekkel, sok ilyen egyeztetés zajlott
Válasz erre
0
6
