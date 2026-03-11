Ukrán aranykonvoj: azokat a kérdéseket szegezték Zelenszkijhez, amiktől mindig is rettegett

Szijjártó Péter ebben a kontextusban rendkívül furának nevezte azt, hogy Ukrajna több száz millió eurót és dollárt próbált keresztülszállítani Magyarországon. „És amikor felmerül a kérdés, hogy ez a pénz mit keres itt Magyarországon, akkor arra a válasz az, hogy ez két bank közötti tranzakció. De szerintem legutoljára a kőkorszakban volt olyan, hogy 1,1-1,2 milliárd eurót két bank készpénzben rendezett egymás között” – fogalmazott.

„Lehet, hogy van rá ok, csak akkor ennyi napnak elégnek kellett volna lenni ahhoz, hogy előálljanak a magyarázattal, ami nem történt meg” – jegyezte meg. Majd kérdéseket tett fel a pénzszállító autók útvonalával kapcsolatban is, rámutatva, hogy közel sem a legrövidebb utat választották, ráadásul választhatták volna a szövetséges Lengyelországot is.

„Tehát mit keres itt ez a pénz? És mit keresnek az ukrán titkosszolgálati emberek és hadsereghez köthető emberek a kísérők között? (…) És az utolsó csepp a pohárban, amikor kiderül az, hogy egy tiszás ügyvédi iroda képviseli őket (…) Ez így összességében ebben a képletben nagyon gyanús” – emelte ki.

Vagyis azt tudjuk, azt látjuk, az világos, hogy az ukránok beavatkoznak, az ukránoknak érdekük fűződik egy bizonyos választási kimenetelhez, és egy 500 milliárd forint megint bolyong Magyarországon. Hogy a kettő között mennyire erős a kapcsolat, hát ezt kell most kideríteni”

– összegzett.