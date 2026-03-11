Ft
Liverpool Galatasaray Bajnokok Ligája Sallai Roland

Sallai Roland elárulta, miért játszott ilyen keveset Szoboszlaiék ellen – a büntetésről is beszélt

2026. március 11. 08:10

A Galatasaray ismét legyőzte a Liverpoolt. Sallait az elmúlt időszakban kisebb sérülése hátráltatta.

2026. március 11. 08:10
Ahogyan arról beszámoltunk, a török Galatasaray ebben az idényben másodszor is legyőzte otthon a Liverpoolt a labdarúgó Bajnokok Ligájában, Sallai Roland együttese a nyolcaddöntő első felvonását is 1–0-ra nyerte meg, így előnnyel utazhat a visszavágóra. A hazaiak magyar válogatott játékosa csere volt, a 77. percben lépett pályára – a lefújás után az M4 Sportnak elárulta, miért kapott ilyen kevés lehetőséget.

Szerencsére a kisebb sérülésem már a múlté, százszázalékos vagyok, úgyhogy valószínű, hogy a következő mérkőzésen már több játékpercet fogok kapni, minden rendben van velem”

– fogalmazott Sallai Roland a kamera előtt.

A keddi mérkőzés kapcsán elmondta, a szurkolóik a 12. játékosnak számítanak, óriási támogatást kapnak tőlük, és nagyon nehéz dolguk van itt az ellenfeleknek.

„Nagyon boldogok és büszkék vagyunk, hogy ilyen eredményt tudtunk elérni.”

Utána arról kérdezték, hogy mennyire különleges, milyen érzés az, hogy bár egyszerre három magyar játékos nem volt a pályán, de mindhárman játszottak.

„Hatalmas dolog – jelentette ki. –

Mindkét csapat szeretne továbbjutni, és remélem, hogy én leszek az a magyar, aki tovább tud jutni ebből a párharcból, de nagyon nehéz visszavágóra számítunk Angliában.”

 

Sallaiék szurkolóik nélkül mennek harcba Liverpoolban

Sallaiék egygólos előnyből várhatják a visszavágót
Sallaiék egygólos előnyből várhatják a visszavágót (Fotó: Yasin Akgul/AFP)

Végezetül az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) büntetéséről kérdezték, arról, hogy mekkora hátránynak számít az, hogy a Galatasaray szurkolói korábbi veselkedésük miatt nem lehetnek ott az Anfielden a visszavágón. Sallai elismerte, nehéz lesz nélkülük, de mindent megtesznek.

A két csapat visszavágóját jövő szerda este 21 órakor rendezik.

Nyitókép: Ozan Kose/AFP, archív

