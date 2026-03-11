Felrázta a cseheket az aranykonvoj ügye: ellenőrizni fogják az ukrán tranzitforgalmat

Újabb sejtelmes részletek derültek ki az ukrán aranykonvojról
Alexander Kots szerint nem véletlen, hogy ilyen agresszíven reagált Kijev a magyar hatóságok lépésére.
Prága a háborúban álló országból érkező szállítmányokat vizsgálná át szigorúbban.
A cseh kormánykoalíció az Ukrajna és Csehország közötti autóbuszos személyszállítás feltételeinek szigorítását tervezi – jelentette be a Cseh Hírügynökség (ČTK) beszámolója szerint Tomio Okamura, a cseh képviselőház elnöke a koalíciós tanács ülése után. A politikus szerint komoly problémát jelenthet az illegális fuvarozók jelenléte és az ellenőrizetlen áruszállítás. Az intézkedésre nem sokkal a Magyarországon áthaladó „ukrán aranykonvoj” feltartóztatása után kerülhet sor.
Okamura úgy fogalmazott:
Különféle áruk csempészése zajlik, ami katonai és fegyver jellegű dolgokat is érinthet, Ukrajnából a Cseh Köztársaságba.”
A politikus szerint a jelenlegi rendszerben túl sok az ellenőrizetlen szereplő. Állítása szerint számos fuvarozó engedély nélkül működik, és sokan még adót sem fizetnek.
Okamura szerint a helyzet súlyosságát az is jól mutatja, hogy a két ország között évente hatalmas a mozgás. Becslése szerint mintegy kétmillió ember ingázik rendszeresen Ukrajna és Csehország között.
Átjáróházzá vált az ország, és fogalmunk sincs, valójában kik érkeznek a Cseh Köztársaság területére”
– fogalmazott.
A politikus azt állította, hogy a rendőrségen már létre is hoztak egy munkacsoportot az ügy kivizsgálására. A cseh rendőrség szóvivője azonban ezt cáfolta: közlése szerint ugyan figyelemmel kísérik a kérdést és megosztják az információkat a partnerekkel, de jelenleg nem működik külön erre a célra létrehozott egység.
A cseh fuvarozói szövetség, a Česmad Bohemia ugyanakkor óvatosabban fogalmazott. A szervezet szóvivője, Martin Felix szerint nem egyértelmű, hogy az engedély nélküli fuvarozók valóban tömeges problémát jelentenének.
Mint mondta, előfordulhatnak szabálytalanul működő vállalkozások, de nem biztos, hogy ez széles körben elterjedt jelenség.
A szervezet ugyanakkor támogatja az ellenőrzéseket, ha azok a tisztességes versenyt szolgálják:
Ha az ellenőrzések ahhoz vezetnek, hogy minden szállítás szabályosan fog működni, a fuvarozók rendelkezni fognak a kellő engedélyekkel, a járatoknak hivatalos menetrendjük lesz, és az utasok jogai is biztosítottak lesznek, akkor nincs kifogásunk ellene. Mi a tisztességes vállalkozást támogatjuk.”
A beszámoló arra is emlékeztet, hogy Csehország az orosz–ukrán háború kezdete óta jelentős számú menekültet fogadott be. A belügyminisztérium adatai szerint
2026 februárjáig több mint 398 ezer ukrán állampolgár kapott ideiglenes védelmet az országban.
A beáramlás pedig nem szünetel: havonta körülbelül 6000 ember érkezik az országba Ukrajnából.
A cseh kormány ezért a bevándorlási szabályok szigorítását is tervezi. Okamura szerint készül egy törvénymódosítás a külföldiek tartózkodásáról, valamint egy új digitális rendszer is, amely kötelező regisztrációt vezetne be minden Csehországban tartózkodó külföldi számára, még az uniós állampolgárok esetében is.
