Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
ukrán aranykonvoj tranzitforgalom Ukrajna ellenőrzés fegyvercsempészet Csehország fuvarozás

Felrázta a cseheket az aranykonvoj ügye: ellenőrizni fogják az ukrán tranzitforgalmat

2026. március 11. 08:52

Prága a háborúban álló országból érkező szállítmányokat vizsgálná át szigorúbban.

2026. március 11. 08:52
null

A cseh kormánykoalíció az Ukrajna és Csehország közötti autóbuszos személyszállítás feltételeinek szigorítását tervezi – jelentette be a Cseh Hírügynökség (ČTK) beszámolója szerint Tomio Okamura, a cseh képviselőház elnöke a koalíciós tanács ülése után. A politikus szerint komoly problémát jelenthet az illegális fuvarozók jelenléte és az ellenőrizetlen áruszállítás. Az intézkedésre nem sokkal a Magyarországon áthaladó „ukrán aranykonvoj” feltartóztatása után kerülhet sor.

Ezt is ajánljuk a témában

Okamura úgy fogalmazott:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Különféle áruk csempészése zajlik, ami katonai és fegyver jellegű dolgokat is érinthet, Ukrajnából a Cseh Köztársaságba.”

A politikus szerint a jelenlegi rendszerben túl sok az ellenőrizetlen szereplő. Állítása szerint számos fuvarozó engedély nélkül működik, és sokan még adót sem fizetnek.

Ellenőrizetlen forgalom

Okamura szerint a helyzet súlyosságát az is jól mutatja, hogy a két ország között évente hatalmas a mozgás. Becslése szerint mintegy kétmillió ember ingázik rendszeresen Ukrajna és Csehország között.

Átjáróházzá vált az ország, és fogalmunk sincs, valójában kik érkeznek a Cseh Köztársaság területére”

– fogalmazott.

A politikus azt állította, hogy a rendőrségen már létre is hoztak egy munkacsoportot az ügy kivizsgálására. A cseh rendőrség szóvivője azonban ezt cáfolta: közlése szerint ugyan figyelemmel kísérik a kérdést és megosztják az információkat a partnerekkel, de jelenleg nem működik külön erre a célra létrehozott egység.

A fuvarozók vitatják a vádakat

A cseh fuvarozói szövetség, a Česmad Bohemia ugyanakkor óvatosabban fogalmazott. A szervezet szóvivője, Martin Felix szerint nem egyértelmű, hogy az engedély nélküli fuvarozók valóban tömeges problémát jelentenének.

Mint mondta, előfordulhatnak szabálytalanul működő vállalkozások, de nem biztos, hogy ez széles körben elterjedt jelenség.

A szervezet ugyanakkor támogatja az ellenőrzéseket, ha azok a tisztességes versenyt szolgálják:

Ha az ellenőrzések ahhoz vezetnek, hogy minden szállítás szabályosan fog működni, a fuvarozók rendelkezni fognak a kellő engedélyekkel, a járatoknak hivatalos menetrendjük lesz, és az utasok jogai is biztosítottak lesznek, akkor nincs kifogásunk ellene. Mi a tisztességes vállalkozást támogatjuk.”

Száz­ezrek érkeztek Ukrajnából

A beszámoló arra is emlékeztet, hogy Csehország az orosz–ukrán háború kezdete óta jelentős számú menekültet fogadott be. A belügyminisztérium adatai szerint

2026 februárjáig több mint 398 ezer ukrán állampolgár kapott ideiglenes védelmet az országban.

A beáramlás pedig nem szünetel: havonta körülbelül 6000 ember érkezik az országba Ukrajnából.

A cseh kormány ezért a bevándorlási szabályok szigorítását is tervezi. Okamura szerint készül egy törvénymódosítás a külföldiek tartózkodásáról, valamint egy új digitális rendszer is, amely kötelező regisztrációt vezetne be minden Csehországban tartózkodó külföldi számára, még az uniós állampolgárok esetében is.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

***

Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
niof78
2026. március 11. 13:24
1. Most, hogy ezt kimondták, nem fogják érinteni az országot. 2. Ha érintik is, átszervezik a fuvart. Ukrajnából elindítják valahova máshova, és ott átpakolják az árút. 3. Egyszerűen autót cserélnek. Ezt ennyire egyszerű kijátszani. Marhák...
Válasz erre
0
0
csulak
2026. március 11. 11:53
csak batran ! a Gonosz bruszelben lakozik
Válasz erre
0
0
satrafa-2
2026. március 11. 10:04
A cikket elolvasva arra a megállapításra jutottam, hogy Csehország egy átjáróház. Álmomban sem gondoltam...
Válasz erre
1
0
khomeini
2026. március 11. 09:39
nagyon helyes!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!