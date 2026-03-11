Golovin: Megkérdeztem Klujbert, hogy mi nem mehet így tovább

A fő gond persze nem az, mit mondtunk, hanem az, ahogy kézilabdáztunk. Például, hogy néhányszor úgy dobtuk ki a labdát taccsra, mintha először játszottak volna együtt azok is, akik korábban már kifejezetten jól érezték, mikor, milyen tempóban indul a másik. Erre a sok újonc sem magyarázat. Vissza kell találnunk arra az útra, amelyen már jártunk, és vissza is fogunk. Erre nagyon jó alkalom lesz az áprilisi két meccs.

Valahol olvastam korábban, hogy Laurencz Laci bácsi az egyik csapata súlyos kupaveresége után egy hétig csak fociztatta a lányokat, mert kézilabdázni úgysem tudnak, mondta nekik, akik ezen úgy feldühödtek, hogy a visszavágón agyonverték az ellenfelet. Az is szokásos edzői húzás, hogy egy gyenge teljesítmény után bekeményítünk, három napig neheztelünk a csapatra, de nekem, mint szövetségi kapitánynak, nincs három napom arra, hogy duzzogjak, amikor egy válogatott összetartás egy hét, egyébként sem vagyok ez a típus.

Szóval, ami volt, elmúlt, nem elfelejtjük, hanem tanulunk belőle, és a törökök, aztán a csehek ellen már ezt hasznosítva kell játszanunk. Megint csapatként.”

Előzmények

Mint írtuk, kétszer is vereséget szenvedett Dániától a magyar női kézilabda-válogatott. A csütörtöki, kétgólos tatabányai vereség után idegenben már bántóan simán, 31–22-re kapott ki az északiaktól Golovin Vlagyimir csapata az Eurokupában. Már az első találkozó után is voltak erős nyilatkozatok: a szövetségi kapitány mérges volt csapatára, míg a kapuban brillírozó Szemerey Zsófi szerint nem mindenkinek volt megfelelő a hozzáállása a nemzeti mezhez.