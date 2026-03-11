Ft
Zelenszkij Ukrajna világháború

Zelenszkij ledobta az atombombát: „Mondtam, hogy harmadik világháború lesz”

2026. március 11. 09:39

Ezt még megfejelte azzal, hogy szerinte senkinek nincs olyan tapasztalata szárazföldi hadviselésben, mint Ukrajnának.

2026. március 11. 09:39
null

Volodimir Zelenszkij szerint a világ jelenleg nincs felkészülve egy esetleges harmadik világháborúra. Ennek hátterében az új technológiai fenyegetések megjelenése, valamint az agresszor államok közötti lehetséges együttműködések állnak – írja a VG az RBC Ukraine alapján.

Az ukrán elnök a Caolan Robertson vloggernek adott interjújában kifejtette: úgy véli, hogy a közel-keleti konfliktus akár egy harmadik világháború kirobbanásához is vezethet.

Az ukrán elnök kiemelte: amikor Oroszország teljes körű támadást indított Ukrajna ellen, Oroszország iráni alkatrészeket tartalmazó drónokat vetett be. Azóta azonban a helyzet megfordult: ma már Irán kap orosz alkatrészeket, amelyek segítségével más közel-keleti országokat, valamint amerikai bázisokat is támadhat.

„Meg tudjuk állapítani, hogy ezek az alkatrészek orosz eredetűek, nem irániak. Irán jelenleg más közel-keleti országokat, valamint amerikai bázisokat és katonákat támad, és már most is sok az áldozat. Ezért egyértelmű, hogy ez a legnagyobb kockázat, amellyel a világ az elmúlt években szembesült. Egy ilyen folyamatból könnyen kialakulhat egy harmadik világháború, amelynek mi magunk is részesei lennénk” – fogalmazott az ukrán államfő.

Hozzátette: ha most sem sikerül megállítani a háborút – ahogyan szerinte a Nyugatnak már a kezdetekkor fel kellett volna lépnie Oroszország ellen –, akkor a közel-keleti konfliktus legalább őszig is elhúzódhat.

Caolan Robertson arra is emlékeztetett, hogy Zelenszkij valójában már egy évvel korábban figyelmeztetett erre a lehetőségre a Fehér Házban.

Azt mondtam, hogy harmadik világháború lesz. Az elnök, Donald Trump nem hallgatott rám. Az emberei talán igen, de nem vagyok biztos benne, hogy fel tudják mérni ennek a jelentőségét. Oroszország már most drónokkal nyújt támogatást, és természetesen rakétákkal is segíteni fog”

– mondta.

Az ukrán elnök szerint ebben a forgatókönyvben valójában csak az a kérdés, mikor jut el a világ oda, hogy egy ország elsőként támogatja csapatok küldését. Hasonló helyzet már előállt az orosz–ukrán háború során, amikor Észak-Korea mintegy tízezer katonát küldött Oroszország támogatására.

Arra a kérdésre, hogy a világ felkészült-e egy ilyen konfliktusra, Zelenszkij egyértelmű választ adott:

nincs.

„Technikai szempontból Európa nincs teljesen felkészülve, csupán néhány ország. A németek nagyon gyorsan lépnek, de ez még nem elegendő ahhoz, hogy akár már ebben az évben készen álljanak egy ilyen kihívásra. Az északi-európai országok viszont rendkívül magas technológiai szinten állnak, ők felkészültek” – mondta.

Hozzátette: az Amerikai Egyesült Államok hadereje kétségtelenül rendkívül erős, de különbséget kell tenni a rakétákkal és drónokkal vívott háború, illetve a klasszikus szárazföldi hadviselés között. Szerinte bár technológiai szempontból a Nyugat előnyben van, a szárazföldi hadviselésben a tapasztalat kulcsfontosságú. Egy nagyszabású konfliktus esetén mindkét tényező egyszerre jelenne meg, amihez jelentős tereptapasztalat szükséges.

Jelenleg senkinek sincs akkora tapasztalata a szárazföldi hadviselésben, mint nekünk. Hatalmas emberveszteségek, új technológiák és egy új típusú háború. Ezért gondolom, hogy a világ nincs felkészülve egy világháborúra, mert az nem csupán drónokról és rakétákról szól. Szárazföldi hadműveletekkel és globális léptékű veszteségekkel járna”

– összegzett Zelenszkij.

Ezzel szemben Donald Trump kevésbé látja borúlátóan a helyzetet: az amerikai elnök 2025-ben több alkalommal is kijelentette, hogy Ukrajna miatt nem fog kitörni a harmadik világháború.

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

