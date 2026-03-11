Zelenszkij ledobta az atombombát: „Mondtam, hogy harmadik világháború lesz”

Az ukrán elnök szerint ebben a forgatókönyvben valójában csak az a kérdés, mikor jut el a világ oda, hogy egy ország elsőként támogatja csapatok küldését. Hasonló helyzet már előállt az orosz–ukrán háború során, amikor Észak-Korea mintegy tízezer katonát küldött Oroszország támogatására.

Arra a kérdésre, hogy a világ felkészült-e egy ilyen konfliktusra, Zelenszkij egyértelmű választ adott:

nincs.

„Technikai szempontból Európa nincs teljesen felkészülve, csupán néhány ország. A németek nagyon gyorsan lépnek, de ez még nem elegendő ahhoz, hogy akár már ebben az évben készen álljanak egy ilyen kihívásra. Az északi-európai országok viszont rendkívül magas technológiai szinten állnak, ők felkészültek” – mondta.

Hozzátette: az Amerikai Egyesült Államok hadereje kétségtelenül rendkívül erős, de különbséget kell tenni a rakétákkal és drónokkal vívott háború, illetve a klasszikus szárazföldi hadviselés között. Szerinte bár technológiai szempontból a Nyugat előnyben van, a szárazföldi hadviselésben a tapasztalat kulcsfontosságú. Egy nagyszabású konfliktus esetén mindkét tényező egyszerre jelenne meg, amihez jelentős tereptapasztalat szükséges.