03. 11.
szerda
Arne Slot Liverpool videó Galatasaray Bajnokok Ligája Szoboszlai Dominik

Kiakadt Szoboszlai főnöke, amiért elmaradt az újabb gólpassz a magyartól

2026. március 11. 09:33

Arne Slot nem volt lenyűgözve a játékvezetéstől. Szoboszlai sarokrúgása után hiába ment a labda a kapuba, a gólt végül nem adták meg.

2026. március 11. 09:33
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a török Galatasaray ebben az idényben másodszor is legyőzte otthon a Liverpoolt a labdarúgó Bajnokok Ligájában, Sallai Roland együttese a nyolcaddöntő első felvonását is 1–0-ra nyerte meg, így előnnyel utazhat a visszavágóra. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Arne Slot vezetőedző a Szoboszlai Dominik szöglete utáni egyenlítő gólt érvénytelenítő VAR-döntést bírálta.

Szoboszlai bal oldali szöglete után Ibrahima Konaté betalált a 73. percben, de a játékvezető a videóelemzés segítségével úgy ítélte meg, hogy a labda a francia hátvéd kezét érintve jutott a hálóba.

Nehéz megítélnem, hogy valóban jó döntést hozott-e a játékvezető, de tegyük fel, hogy igaza volt, akkor viszont még jobban frusztrál, hogy minden szabadrúgásunk és szögletünk után a hazaiaknak ítélte a labdát

 – idézte a Magyar Távirati Iroda Slotot, aki 100. tétmérkőzésén irányította a Liverpoolt. A holland tréner hozzátette, hogy

ha pedig megnézzük, Virgil van Dijk mezét mennyire húzták, mielőtt a labda Konaté karját érte, akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy nem mi voltunk az egyetlenek, akiket lenyűgözött a stadion hangulata”.

 

Otthon javíthatnak Szoboszlaiék

Szoboszlaiék ismét kikaptak Isztambulban, de Liverpoolban minden esélyük megvan a továbbjutásra
Szoboszlaiék ismét kikaptak Isztambulban, de Liverpoolban minden esélyük megvan a továbbjutásra (Fotó: Yasin Akgul/AFP)

A Liverpool szeptemberben a Bajnokok Ligája alapszakaszában ugyancsak 1–0-ra kapott ki Isztambulban, ezúttal viszont rendeznek még egy visszavágót is.

„Jó tudni, hogy a következő mérkőzést végre otthon játsszuk, márpedig az Anfielden javíthatunk a teljesítményünkön, igaz Isztambulban is megvoltak a lehetőségeink a gólszerzésre” – utalt a holland szakember Alexis Mac Allister lövésére a második félidő elején, illetve nem sokkal később Hugo Ekitiké helyzetére, amely után a törökök kapusa védett bravúrral.


A Galatasaraynál Sallai Roland a 77. percben állt be, s mivel ekkor Kerkez Milost a Liverpoolnál már lecserélték, a jövő hét szerdai visszavágóig mindenképpen várni kell, hogy a Bajnokok Ligája történetében először egy mérkőzésen három magyar labdarúgó legyen a pályán.

Nyitókép: Yasin Akgul/AFP

