Kiakadt Szoboszlai főnöke, amiért elmaradt az újabb gólpassz a magyartól

A Liverpool szeptemberben a Bajnokok Ligája alapszakaszában ugyancsak 1–0-ra kapott ki Isztambulban, ezúttal viszont rendeznek még egy visszavágót is.

„Jó tudni, hogy a következő mérkőzést végre otthon játsszuk, márpedig az Anfielden javíthatunk a teljesítményünkön, igaz Isztambulban is megvoltak a lehetőségeink a gólszerzésre” – utalt a holland szakember Alexis Mac Allister lövésére a második félidő elején, illetve nem sokkal később Hugo Ekitiké helyzetére, amely után a törökök kapusa védett bravúrral.



A Galatasaraynál Sallai Roland a 77. percben állt be, s mivel ekkor Kerkez Milost a Liverpoolnál már lecserélték, a jövő hét szerdai visszavágóig mindenképpen várni kell, hogy a Bajnokok Ligája történetében először egy mérkőzésen három magyar labdarúgó legyen a pályán.