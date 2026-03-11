Retteghetnek a zöld-fehérek – leleplezték, milyen katonai módszerekkel készül az ellenfél

Már a nyolcaddöntők első felvonásánál jár az idei labdarúgó Bajnokok Ligája, amelynek a döntőjét május 30-án Budapesten rendezik. A mezőny eddigi legnagyobb meglepetését kétségkívül a norvég Bodö/Glimt szolgáltatja, amely halmozza a bravúrokat az idei sorozatban, már a legjobb nyolc közé jutásért harcol a portugál Sporting ellen – amely párharcban ráadásul egyáltalán nem esélytelen. A két együttes korábban még egyszer sem találkozott egymással, most egy héten belül kétszer is megmérkőznek, és az eddig látottak alapján kijelenthető, kiegyenlítettek az erőviszonyok. Nem véletlen, hogy a norvégok páratlan eredményeit látva a teljes futballvilág a titkukat kutatja: sokak szerint a szakmai stábon belül egy korábbi katona jelenti a siker kulcsát.

Bodö egy észak-norvég kisváros, mindössze 42 ezren lakják, tehát a teljes lakosság elférne a szerda esti ellenfél, a zöld-fehér Sporting 52 ezres lisszaboni José Alvalade Stadionjában. A nyolcaddöntő első meccsére azonban a 8270 szurkoló előtt kerül sor az Aspmyra Stadionban, ott, ahol a kiscsapat egészen elképesztő eredményeket ért el a mostani BL-kiírásban. Ezen a pályán az angol sztárcsapat Manchester City és a tavalyi döntős Internazionale is elvérzett, miközben Madridban, az Atlético ellen is nyert Kjetil Knutsen együttese. Az a három pont tette lehetővé, hogy továbblépjenek az alapszakaszból. A norvégok egyébként szenzációs sorozatban vannak: 2026-ban minden meccsüket megnyerték, a mérlegük hétből hét – januárban többek között a Diósgyőri VTK-t is két vállra fektették egy felkészülési találkozón.