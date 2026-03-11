Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
sporting Bodö/Glimt Bajnokok Ligája Norvégia

Retteghetnek a zöld-fehérek – leleplezték, milyen katonai módszerekkel készül az ellenfél

2026. március 11. 07:53

A klub történetének legfontosabb mérkőzésére készül a norvég labdarúgócsapat. A Bodö/Glimt a portugál Sportingot fogadja a BL-nyolcaddöntőben.

2026. március 11. 07:53
null
Szabó Péter

Már a nyolcaddöntők első felvonásánál jár az idei labdarúgó Bajnokok Ligája, amelynek a döntőjét május 30-án Budapesten rendezik. A mezőny eddigi legnagyobb meglepetését kétségkívül a norvég Bodö/Glimt szolgáltatja, amely halmozza a bravúrokat az idei sorozatban, már a legjobb nyolc közé jutásért harcol a portugál Sporting ellen – amely párharcban ráadásul egyáltalán nem esélytelen. A két együttes korábban még egyszer sem találkozott egymással, most egy héten belül kétszer is megmérkőznek, és az eddig látottak alapján kijelenthető, kiegyenlítettek az erőviszonyok. Nem véletlen, hogy a norvégok páratlan eredményeit látva a teljes futballvilág a titkukat kutatja: sokak szerint a szakmai stábon belül egy korábbi katona jelenti a siker kulcsát.

Bodö egy észak-norvég kisváros, mindössze 42 ezren lakják, tehát a teljes lakosság elférne a szerda esti ellenfél, a zöld-fehér Sporting 52 ezres lisszaboni José Alvalade Stadionjában. A nyolcaddöntő első meccsére azonban a 8270 szurkoló előtt kerül sor az Aspmyra Stadionban, ott, ahol a kiscsapat egészen elképesztő eredményeket ért el a mostani BL-kiírásban. Ezen a pályán az angol sztárcsapat Manchester City és a tavalyi döntős Internazionale is elvérzett, miközben Madridban, az Atlético ellen is nyert Kjetil Knutsen együttese. Az a három pont tette lehetővé, hogy továbblépjenek az alapszakaszból. A norvégok egyébként szenzációs sorozatban vannak: 2026-ban minden meccsüket megnyerték, a mérlegük hétből hét – januárban többek között a Diósgyőri VTK-t is két vállra fektették egy felkészülési találkozón.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Egy veterán tapasztalataira építenek

Ahogy említettük, a norvég sportsiker titkát sokan kutatják a nagyvilágban: a legtöbben a megfelelő filozófia és kiválasztás, a tudatosan összeállított és menedzselt keret, illetve a kispadon 2018 óta bizonyító vezetőedző összhangjának tulajdonítják a kiváló eredményeket, noha van még egy fontos összetevő.

Björn Mannsverk, a korábbi vadászpilóta, aki mentális edzőként dolgozik a háttérben.

Aktív katonaként Afganisztánban és Líbiában is járt bevetésen, de már majdnem egy évtizede a klub alkalmazásában áll. További érdekesség, hogy korábban nem rajongott a fociért, unalmasnak tartotta, a tapasztalata azonban szárnyakat adott a játékosoknak – írja a Sky Sports.

A Bodö az elmúlt hat idényben négyszer végzett az élen Norvégiában, legutóbb egyetlen ponttal maradt le az aranyéremről a Viking mögött.

Mannsverk szerepe egészen különleges az egyesületnél, miután egyáltalán nem érdekli a futball, hivatása révén sokkal jobban kötődik a Norvég Olaj Alaphoz, a világ legnagyobb állami vagyonalapjához. A játékosoknak tartott egyéni mentális edzéseknek, valamint a csoportos megbeszéléseknek köszönhetően ugyanakkor megkerülhetetlen tagja lett a szakmai stábnak. Az edzései nem kötelezők, mégis tolonganak rajta a futballisták.

Különleges stáb emelte fel a csapatot a kiesés után

Amikor a korábbi vadászpilóta csatlakozott a klubhoz, éppen kiestek az élvonalból. Hiába volt meg a szükséges futballtudás, nem sikerült a bennmaradás, mert nem kezelték megfelelően a nyomást – mentális, pszichológiai tényezőkre vezették vissza a kudarcot. Éppen ezért nyúlt Mannsverk a saját vadászpilóta-karrierjében megszerzett tapasztalatokhoz – különösen a kiképzés terén. A norvég vadászpilóták ritkán tapasztalnak meg igazi harctéri élményt, viszont sok időt töltenek gyakorlatokon.

„Fontos tudatosítani magadban, mikor és hogyan próbálják meg elterelni a figyelmedet az érzelmeid és az érzéseid. Bombázáskor, miután látod, hogyan robbannak fel a töltetek, miként kap lángra a környék, érzések kerítenek hatalmukba, de ezek nem vihetik el a fókuszt. A kiképzés során megnőtt a koncentrációs képességem. Arra késztettek, hogy képzeljem el, mi a motivációm és milyen kétségek fogalmazódnak meg a fejemben!” – mesélte a szakember.

Ezt is ajánljuk a témában

Az edzői stábnak rögtön az elején elmagyarázta Mannsverk a filozófiáját. A korábbi asszisztens, Kjetil Knutsen, aki 2018 óta vezetőedző a támogatásáról biztosította, és megerősítette, hogy teljes mértékben hisz a módszereiben. Elkezdték vizsgálni a csapat tagjait, felmérték, hogy kinek, milyen pszichológiai támogatásra van szüksége. Az alkalmazott módszerek több játékosnak segítettek felállni a padlóról, ezek hatására elengedtek bizonyos félelmeket, szorongásokat és a terheket letéve az addigi epizódszereplőkből kulcsjátékosok váltak.

Bodö/Glimt: sikerre vezettek az új módszerek

A csapatmegbeszéléseken sokáig teljes csend honolt, szokatlan volt a labdarúgók számára, hogy elmondhatják a véleményüket és meghallgatásra találnak a szavaik, korábban csak edzőik beszéltek hozzájuk, egyoldalú volt a kommunikáció.

„A játékosoknak szinte nem volt kommunikációjuk az edzői stábbal.

Nem párbeszéd zajlott a csapatnál, csak monológokat hallgattak. Egyszerűen nem voltak kiképezve párbeszédre.

Megkérdeztem tőlük: »Miért nem adnak visszajelzést, miért nem támogatják, biztatják egymást?« Innen kellett újrakezdenünk, és felépítenünk a játékosok kommunikációját” – emlékezett vissza Mannsverk.

A szakember a csoportos foglalkozásokon kitalált egy olyan gyakorlatot, hogy a kapott gólok után körbeállnak és megosztják egymással a megoldási javaslataikat. Ennek a koncepciónak a színterét is a vadászpilóta-képzés tapasztalatai ihlették.

„A repülésbiztonság tekintetében nagyon fontos, hogy azonnal kiálljunk és őszinték legyünk a hibáinkkal kapcsolatban. Nem az volt a lényeg, hogy valakit hibáztassunk, hanem, hogy tanuljunk belőle. Nagyon fontos megosztani a hibákat, hogy ne féljünk tőlük” – magyarázta Mannsverk.

Bajnokok Ligája

nyolcaddöntő, első mérkőzések
március 11., szerda
18.45: Bayer Leverkusen (német)–Arsenal (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Chelsea (angol)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol)

Fotó: Piero Cruciatti/AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!