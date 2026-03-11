Orbán Viktor üzent Ukrajnának: ettől könnyen az egekbe szökhet Zelenszkij vérnyomása

Köpni-nyelni nem tudott a HVG-s újságíró, aki Gáspár Evelint akarta csőbe húzni (VIDEÓ)
A miniszterelnök szerint Magyarország nem mondhat le az orosz olajról és gázról, ezért a kormány megvétózna minden olyan uniós döntést, amely veszélyezteti az energiaellátást.
A miniszterelnök Balatonfüreden arról beszélt, hogy a közel-keleti háborús helyzetben különösen veszélyes lenne feladni az orosz energiahordozókat. Kijelentette, Magyarország kész megvétózni minden olyan uniós lépést, amely rontaná az ország energiahelyzetét. Szerinte az EU jövőbeli költségvetésében túl sok pénz menne Ukrajnára és hiteltörlesztésre, miközben „még egyetlen forintot sem költöttünk se az európai gazdaságra, se a magyarra, se a lengyelre, se a franciára” – írta meg a Világgazdaság.
Ha pénzt adsz egy háborúzó félnek, akkor ez ezzel a következménnyel jár”
– tette hozzá.
A miniszterelnök azt is mondta, hogy a rezsicsökkentés fenntartásához az amerikai és az orosz elnökkel is meg kell állapodni. Mint fogalmazott, „aki erről nem tud megállapodni ezzel a két emberrel, az nem tudja fönntartani a rezsicsökkentést.” Zelenszkijről azt mondta, hogy „nemcsak az olajblokádot írjuk a rovására a penetráns stílusát most zárójelbe téve – úgy kér, hogy követel, ez mifelénk nem szokás –”, hanem azt is, hogy lezáratta az Ukrajnán át érkező gázvezetéket. Orbán Viktor szerint „Magyarország előtt két lehetőség állt, amikor az olajblokádot Zelenszkij bevezette. Az egyik, hogy tudomásul vesszük, hogy zsarolás van, és egyezkedünk, a másik, hogy csinálunk egy tervet, hogy ezt hogyan verjük vissza”, ezért a kormány az utóbbit választotta.
A miniszterelnök emellett hangsúlyozta, hogy Magyarország jogszerűnek tartja az orosz olajszállítást, és addig blokkolna minden Ukrajnának kedvező gazdasági döntést az EU ban, amíg az olajvezeték működése helyre nem áll.
Közben azt is kijelentette, hogy Magyarország nem tekinti ellenségnek Ukrajnát, és úgy véli, az országnak „hely kell a nap alatt”, ugyanakkor nem támogatja az uniós csatlakozását, mert az szerinte háborús és gazdasági kockázatot jelentene Európa és különösen Magyarország számára.
