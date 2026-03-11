Orbán Viktor üzent Ukrajnának: ettől könnyen az egekbe szökhet Zelenszkij vérnyomása

A miniszterelnök azt is mondta, hogy a rezsicsökkentés fenntartásához az amerikai és az orosz elnökkel is meg kell állapodni. Mint fogalmazott, „aki erről nem tud megállapodni ezzel a két emberrel, az nem tudja fönntartani a rezsicsökkentést.” Zelenszkijről azt mondta, hogy „nemcsak az olajblokádot írjuk a rovására a penetráns stílusát most zárójelbe téve – úgy kér, hogy követel, ez mifelénk nem szokás –”, hanem azt is, hogy lezáratta az Ukrajnán át érkező gázvezetéket. Orbán Viktor szerint „Magyarország előtt két lehetőség állt, amikor az olajblokádot Zelenszkij bevezette. Az egyik, hogy tudomásul vesszük, hogy zsarolás van, és egyezkedünk, a másik, hogy csinálunk egy tervet, hogy ezt hogyan verjük vissza”, ezért a kormány az utóbbit választotta.