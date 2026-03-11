Ft
03. 11.
szerda
Kétfarkú Kutyapárt választás Dobrev Klára

Ne bántsd a Kutyapártot!

2026. március 11. 09:56

A jelöltjeik több mint felét valaki, vagy valakik jogilag megtámadták, fellebbeztek a nyilvántartásba vételük ellen.

2026. március 11. 09:56
null
Dobrev Klára
Dobrev Klára
Facebook

„Ne bántsd a Kutyapártot!

A Kutyapárt 78 választókörzetben állított jelöltet, az ajánlásgyűjtési hajrát hatalmas munkával, sikerrel hozták. Vagyis joguk van önálló pártlistát állítani, hiszen ahhoz 71 jelölt kell.

Most meg azt látjuk, hogy a jelöltjeik több mint felét (e poszt írásakor a választási iroda honlapja szerint 40-et) valaki, vagy valakik jogilag megtámadták, fellebbeztek a nyilvántartásba vételük ellen.

Van erre jogi lehetőség? Persze, hogy van! De normális, erkölcsös, tisztességes ez? Szerintem nem.

A Kutyák nagyot mentek az aláírásgyűjtéssel, óriási hajrát futottak és időben eljutottak a célig. Közben végig nyitottan beszéltek a nehézségekről, az akadályokról. Nem próbáltak megtéveszteni senkit.

Ezt is ajánljuk a témában

Én ezt tisztelem, mert az őszinteség és a hatalmas munka tiszteletet érdemel akkor is, ha ezer dologban nem értünk egyet, ha a választásokon egyébként vetélytársak vagyunk.

Szervezetten, jogi úton próbálni megsemmisíteni, amit a Kutyapárt elért – tisztességtelen, elfogadhatatlan. Azokra nézve szégyen, akik csinálják. Különösen, hogy láthatóan azért pont a Kutyapárt lett a célpont, mert ők nem indulnak mind a 106 körzetben, így náluk “könnyebb”, esélyesebb lehet kiütni a listát, mint másoknál. Vagyis nem valódi jogi probléma van itt, hanem ócska hatalmi számítás.

Azt kérem mindenkitől, hogy ne engedjék elvenni a Kutyapárttól az indulás jogát!

A fellebbezéseket a megyei/fővárosi választási bizottságok fogják elbírálni. Arra kérem a bizottságok tagjait, hogy ne engedjenek a nyomásnak, ne engedjék megakadályozni a Kutyapárt listaállítását! Ezekben a választási bizottságokban a választott tagok mellett pártdelegáltak is ülnek, szavaznak. Így ott vannak a DK-s tagok is, akik tudják, hogy a törvényesség és a tisztesség előbbre való az ócska politikai számításnál. Ők tudják, hogyan kell szavazniuk.

Kérem a bizottságok tiszás és más ellenzéki tagjait, hogy ők is esküjük és nem pártérdekeik szerint szavazzanak majd.

A választók ajánlásaikkal úgy döntöttek, hogy esélyt adnak a Kutyapártnak az indulásra. Ne engedjük, hogy ezt jogászkodással próbálják elvenni tőlük!

Tudom, hogy a Kutyapárt nem szorul rá a mi szolidaritásunkra, segítségünkre. De akkor is muszáj volt ez leírnom. Mert nem tudtam és nem is akartam magamban tartani.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

houdini
2026. március 11. 16:11
Émelyítő, hamis ez az egész szómenés Aladár nénitől, csak nem értem, hogy mit akarhat vele valójában. Azt senki sem hiheti, hogy a demokráciáért meg a népképviseletért aggódik. De amit szorgalmaz, az triviálisan a Fidesznek kedvez. Esetleg össze akarja dékázni a Fideszt? Nincs jobb ötletem, úgyhogy kivételesen nem látok át Gy-nén. Drukkolok, hogy meglegyen neki a 4,85%.
Válasz erre
0
0
antipoloska
2026. március 11. 15:54
poloskánál reklamálj geciszopó. az ő reszortja a feljelentés.
Válasz erre
0
0
Levinya
2026. március 11. 13:33
egyik kutya másik eb
Válasz erre
0
0
billysparks
2026. március 11. 13:07
Légy a kutyák királya!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!