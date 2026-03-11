A fellebbezéseket a megyei/fővárosi választási bizottságok fogják elbírálni. Arra kérem a bizottságok tagjait, hogy ne engedjenek a nyomásnak, ne engedjék megakadályozni a Kutyapárt listaállítását! Ezekben a választási bizottságokban a választott tagok mellett pártdelegáltak is ülnek, szavaznak. Így ott vannak a DK-s tagok is, akik tudják, hogy a törvényesség és a tisztesség előbbre való az ócska politikai számításnál. Ők tudják, hogyan kell szavazniuk.

Kérem a bizottságok tiszás és más ellenzéki tagjait, hogy ők is esküjük és nem pártérdekeik szerint szavazzanak majd.

A választók ajánlásaikkal úgy döntöttek, hogy esélyt adnak a Kutyapártnak az indulásra. Ne engedjük, hogy ezt jogászkodással próbálják elvenni tőlük!

Tudom, hogy a Kutyapárt nem szorul rá a mi szolidaritásunkra, segítségünkre. De akkor is muszáj volt ez leírnom. Mert nem tudtam és nem is akartam magamban tartani.”

