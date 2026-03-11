„Ha már mindenért lehajolsz, akkor be is kaphatod” – csúnyán kiakadt a Kutyapárt Magyar Péterékre, elképesztő balhé indult
Kellemes vergődést kívántak a Tisza Párt elnökének.
A jelöltjeik több mint felét valaki, vagy valakik jogilag megtámadták, fellebbeztek a nyilvántartásba vételük ellen.
„Ne bántsd a Kutyapártot!
A Kutyapárt 78 választókörzetben állított jelöltet, az ajánlásgyűjtési hajrát hatalmas munkával, sikerrel hozták. Vagyis joguk van önálló pártlistát állítani, hiszen ahhoz 71 jelölt kell.
Most meg azt látjuk, hogy a jelöltjeik több mint felét (e poszt írásakor a választási iroda honlapja szerint 40-et) valaki, vagy valakik jogilag megtámadták, fellebbeztek a nyilvántartásba vételük ellen.
Van erre jogi lehetőség? Persze, hogy van! De normális, erkölcsös, tisztességes ez? Szerintem nem.
A Kutyák nagyot mentek az aláírásgyűjtéssel, óriási hajrát futottak és időben eljutottak a célig. Közben végig nyitottan beszéltek a nehézségekről, az akadályokról. Nem próbáltak megtéveszteni senkit.
Ezt is ajánljuk a témában
Kellemes vergődést kívántak a Tisza Párt elnökének.
Én ezt tisztelem, mert az őszinteség és a hatalmas munka tiszteletet érdemel akkor is, ha ezer dologban nem értünk egyet, ha a választásokon egyébként vetélytársak vagyunk.
Szervezetten, jogi úton próbálni megsemmisíteni, amit a Kutyapárt elért – tisztességtelen, elfogadhatatlan. Azokra nézve szégyen, akik csinálják. Különösen, hogy láthatóan azért pont a Kutyapárt lett a célpont, mert ők nem indulnak mind a 106 körzetben, így náluk “könnyebb”, esélyesebb lehet kiütni a listát, mint másoknál. Vagyis nem valódi jogi probléma van itt, hanem ócska hatalmi számítás.
Azt kérem mindenkitől, hogy ne engedjék elvenni a Kutyapárttól az indulás jogát!
A fellebbezéseket a megyei/fővárosi választási bizottságok fogják elbírálni. Arra kérem a bizottságok tagjait, hogy ne engedjenek a nyomásnak, ne engedjék megakadályozni a Kutyapárt listaállítását! Ezekben a választási bizottságokban a választott tagok mellett pártdelegáltak is ülnek, szavaznak. Így ott vannak a DK-s tagok is, akik tudják, hogy a törvényesség és a tisztesség előbbre való az ócska politikai számításnál. Ők tudják, hogyan kell szavazniuk.
Kérem a bizottságok tiszás és más ellenzéki tagjait, hogy ők is esküjük és nem pártérdekeik szerint szavazzanak majd.
A választók ajánlásaikkal úgy döntöttek, hogy esélyt adnak a Kutyapártnak az indulásra. Ne engedjük, hogy ezt jogászkodással próbálják elvenni tőlük!
Tudom, hogy a Kutyapárt nem szorul rá a mi szolidaritásunkra, segítségünkre. De akkor is muszáj volt ez leírnom. Mert nem tudtam és nem is akartam magamban tartani.”
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert