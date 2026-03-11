Egy „magyar hazátlannal” kevesebb, egy „ukrán hazafival” több: bemutatjuk Magyar Péterék legújabb igazolását

Gelencsér Ferenc igencsak felbátorodott az orosz agresszió és háború sújtotta országban, mert később már Orbán Viktor miniszterelnöknek is üzent. Facebook-oldalán úgy fogalmazott: „Miniszterelnök úr, ha valóban érdekli Magyarország energiabiztonsága, és valóban aggódik a Barátság kőolajvezeték állapota miatt, akkor Facebookon való üzengetés helyett utazzon el Ukrajnába, és beszélje ezt meg Zelenszkijjel. Várja Önt” – utalt a magyar kormányfő levelére, amelyben azt kérte az ukrán elnöktől, hogy „azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket!”.

Gelencsér hozzátette: ha az ukrán elnök őt fogadni tudta – és az elmúlt egy évben összesen háromszor –, akkor a magyar miniszterelnökre is egész biztosan szakítana időt. „Feltéve, ha a szándék komoly, és nem csupán a választási kampány része” – fűzte hozzá.

Gelencsér Ferenc posztjából az is kiderült, hogy egy órán keresztül beszélgettek Ukrajna elnökével a U4U-delegáció részeként Kijevben. Gelencsér felhívta a figyelmet arra is, hogy meglepő módon ebből húsz percet Magyarországnak és a Barátság kőolajvezeték helyzetének szenteltek.

A vezetéket az oroszok bombázták le, az ukránok próbálják megjavítani. Zelenszkij azt mondta, ő bármiben partner, de a kicsinyes politikai játszmázásaiból hagyja ki, mert egy háborúban álló országot kell vezetnie” – idézte az ukrán vezetőt, egyben az ukrán narratívát a momentumos politikus.

A Magyar Péter-féle Tisza Párt mellett teljes mellszélességgel kiálló momentumos politikus végül arra is kitért, hogy Szijjártó Péter külügyminisztert – akit „Pjotr Szijjártóvicsnak” nevezett – is érdemes lenne elküldeni Moszkvába, hogy „ugyan már legyenek szívesek az oroszok nem veszélyeztetni a magyar energiaellátást, ami miatt Ön most látványosan aggódik, pedig tegnap óta folyik a nem orosz olaj az Adria-vezetéken keresztül” – zárta üzenetét Gelencsér Ferenc.