Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Volodimir Zelesznkij gelencsér ferenc Momentum Mozgalom Magyar Péter választás

Egy „magyar hazátlannal” kevesebb, egy „ukrán hazafival” több: bemutatjuk Magyar Péterék legújabb igazolását

2026. március 11. 10:05

A Momentum volt elnöke az utóbbi időben egyre látványosabban jelenik meg az ukrán politikai térben. Gelencsér Ferenc Kijevbe utazott a háború évfordulóján, találkozott Volodimir Zelenszkijjel, és közben Orbán Viktornak is üzent a Barátság kőolajvezeték ügyében. A Tisza Párt mellett nyíltan kiálló politikus szerepvállalása súlyos kérdéseket vet fel.

2026. március 11. 10:05
null
Nagy Gábor
Nagy Gábor

„Köszönünk mindent, és azt is, hogy az igazság oldalán álltok!” – így szólt hozzá Tseber Roland Gelencsér Ferenc politikus elköszönő bejegyzéséhez, ahol a momentumos politikus azt ecseteli, mennyire súlytalanná és értelmetlenné vált a magyar törvényhozás, ahová nem mellesleg a külföldről pénzelt balliberális szivárványkoalíció segítségével jutott be, az ellenzéki lista huszonhatodik helyéről – mondhatni potyautasként.

Gelencsér Ferenc: Zelenszkijtől érkezett Magyar Péterék legújabb igazolása
Gelencsér Ferenc: Zelenszkijtől érkezett Magyar Péterék legújabb igazolása, de a kommentszekcióban már ott van Tseber Roland Ivanovics is

A „megkopasztott” Gelencsér Ferenc volt már minden, már ami a sajtóvisszhangot illeti: kiábrándult jobboldali, Budapest megmentője – révén, hogy részt vett a nolimpia mozgalomban –, budavári alpolgármester, pártelnök, sőt frakcióvezető is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Maradandót viszont egyáltalán nem alkotott.

A 2021-es ellenzéki előválasztásnak titulált folyamatot elbukta Csárdi Antallal szemben, egy évvel később lett pártelnök – megjegyzendő: olyan formátumú politikusokat utasított maga mögé, mint Hajnal Miklós és Kerpel-Fronius Gábor. Az új pártvezér azt ígérte: a „céltalan orbánozás” helyett arra törekszik majd, hogy megismertesse a választópolgárokkal a Momentum elképzeléseit az ország problémáinak megoldásáról. Ám elnöksége alatt Gelencsér sorozatosan rendkívül kínos helyzetekbe került:

  • 2022 augusztusában a Tranzit fesztiválon Gulyás Gergely kancelláriaminiszterrel vitatkozott, és gyenge teljesítményt nyújtott;
  • ugyancsak 2022 augusztusában államférfinak nevezte magát;
  • 2022 szeptemberében a nyilas „Kitartás!” köszöntéssel üdvözölte követőit;
  • 2023. szeptember 26-án parlamenti felszólalása után „Hú, ezt elbasztam!” szavakkal értékelte beszédét.

Kétezer-huszonhárom tavaszán és nyarán a Miniszterelnökség előtti kordonbontásaik és egyéb, látványosnak szánt akcióik egyértelműen kudarcot vallottak. A párt népszerűségét sem tudta növelni. 2023. december 20-án lemondott a pártelnöki tisztségről. 2024. február 26-án pedig a frakcióvezetői tisztségéből is leváltották, utódja Bedő Dávid lett.

Gelencsér Ferenc: a momentumos, aki felmondja a Tisza Párt és a kijevi rezsim narratíváját

Momentumosként – amely mozgalom mögött mindig felsejlik valamilyen külföldi érdekszál – talán nem újdonság, hogy a francia liberális, majd amerikai demokrata körök után most az ukrán rezsim érdekszférájában találjuk meg Gelencsér Ferencet,

aki tisztázatlan, de az aktuálpolitikai és kampányhelyzetet tekintve tulajdonképpen érthető okok miatt érkezett Kijevbe a háború kitörésének évfordulójára. „Az ember az utastársait nem mindig tudja megválogatni, a szövetségeseit azonban a legtöbb esetben igen...” – írta közösségi oldalán a politikus,

és innentől kezdve egyértelműen a Tisza Párt és az ukrán rezsim narratíváját kezdte el felmondani.

A március 10-i Facebook-posztjához például az a Tseber Roland Ivanovics szólt hozzá, aki megalapította a TISZA Kárpátaljai Magyarok Társasága Polgári Szervezetet, és a Tisza elnökének, Magyar Péter közeli ismerőse. Tsebert a magyar kormány kiutasította Magyarországról , mert feltételezések szerint ukrán titkosszolgálati kapcsolatai vannak. Tseber lojális Zelenszkijhez, Magyarhoz és a hazai baloldalhoz.

Gelencsér Ferenc Kijevben hallgatja az ukrán elnököt

A kijevi vizit után nagyon felbátorodott a momentumos politikus: Orbán Viktornak is üzent

Gelencsér Ferenc igencsak felbátorodott az orosz agresszió és háború sújtotta országban, mert később már Orbán Viktor miniszterelnöknek is üzent. Facebook-oldalán úgy fogalmazott: „Miniszterelnök úr, ha valóban érdekli Magyarország energiabiztonsága, és valóban aggódik a Barátság kőolajvezeték állapota miatt, akkor Facebookon való üzengetés helyett utazzon el Ukrajnába, és beszélje ezt meg Zelenszkijjel. Várja Önt” – utalt a magyar kormányfő levelére, amelyben azt kérte az ukrán elnöktől, hogy „azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket!”.

Gelencsér hozzátette: ha az ukrán elnök őt fogadni tudta – és az elmúlt egy évben összesen háromszor –, akkor a magyar miniszterelnökre is egész biztosan szakítana időt. „Feltéve, ha a szándék komoly, és nem csupán a választási kampány része” – fűzte hozzá.

Gelencsér Ferenc posztjából az is kiderült, hogy egy órán keresztül beszélgettek Ukrajna elnökével a U4U-delegáció részeként Kijevben. Gelencsér felhívta a figyelmet arra is, hogy meglepő módon ebből húsz percet Magyarországnak és a Barátság kőolajvezeték helyzetének szenteltek.

A vezetéket az oroszok bombázták le, az ukránok próbálják megjavítani. Zelenszkij azt mondta, ő bármiben partner, de a kicsinyes politikai játszmázásaiból hagyja ki, mert egy háborúban álló országot kell vezetnie” – idézte az ukrán vezetőt, egyben az ukrán narratívát a momentumos politikus.

A Magyar Péter-féle Tisza Párt mellett teljes mellszélességgel kiálló momentumos politikus végül arra is kitért, hogy Szijjártó Péter külügyminisztert – akit „Pjotr Szijjártóvicsnak” nevezett – is érdemes lenne elküldeni Moszkvába, hogy „ugyan már legyenek szívesek az oroszok nem veszélyeztetni a magyar energiaellátást, ami miatt Ön most látványosan aggódik, pedig tegnap óta folyik a nem orosz olaj az Adria-vezetéken keresztül” – zárta üzenetét Gelencsér Ferenc.

Ezt is ajánljuk a témában

A momentumos politikus később sem fogyott ki az ukrán rezsim iránti szimpátiából: bejegyzésében kikelt a minap elfogadott jogszabály ellen, amelynek értelmében törvényi felhatalmazást kapott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), hogy kivizsgálja a Magyarországon feltartóztatott ukrán készpénz- és aranyszállítmány ügyét. A jogszabály szerint a NAV 60 napig tartó külön vizsgálatot folytat a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának és rendeltetését illetően, és ez idő alatt a lefoglalt 35 millió euró és 40 millió dollár készpénz, továbbá kilenc darab, egyenként 1 kilogramm súlyú aranytömb a NAV őrzésében marad.

Gelencsér Ferencnek sajátos véleménye volt arról is, hogy Volodimir Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt. Mire a momentumos politikus: „Remélem, Zelenszkijben lesz annyi higgadtság, hogy – annak ellenére, hogy évek óta hazugságokkal van teleplakátolva Magyarország, amihez az ő arcképét használják fel – el fog határolódni a saját szavaitól.”

De mit is mondott az ukrán elnök? Azt, hogy megadja a magyar miniszterelnök számát az Ukrán Fegyveres Erőknek, ha nem szünteti meg az Európai Unió 90 milliárd eurós hitelének blokkolását. „Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen ember sem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót vagy annak első részletét, és az ukrán katonáknak lesz fegyverük. Ellenkező esetben odaadjuk ennek a személynek a telefonszámát a fegyveres erőinknek, a katonáinknak: hadd hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön” – jelentette ki Zelenszkij.

Öröm az ürömben: a Tisza Pártnak nagyrészt állami pénzből plakátkampányoló Momentum Mozgalom és politikusaik, Gelencsér Ferenc, Fekete-Győr András és Tompos Márton nem lesznek ott a következő magyar törvényhozásban, de a kijevi rezsim érdekeit követő Tisza Párt minden bizonnyal igen.

Képek forrása: Facebook

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Malter Wathau
2026. március 11. 14:37
Hazaáruló! Megvonni tőle a Magyar állampolgárságot!
Válasz erre
0
0
papalimapapa
2026. március 11. 12:14
Amit Gelencsér művel az netto hazaárulás. De miért is csodálkozunk. Ez a pillanatnak nevezett politikai formáció már az első megnyilvánulásaival is elárulta Magyarországot. Ezeket egyszer azért elő kell majd venni. Mindet!
Válasz erre
1
0
gullwing
2026. március 11. 11:42
Ezek a patkányok már teljes munkaidőben fogják a hazát árulni innentől...
Válasz erre
2
0
csulak
2026. március 11. 11:42
soha tobbet baloldalt!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!