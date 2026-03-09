„Pedig olyan végtelenül egyszerű: csak a szokásos. Kibújt Zelenszkijből a valós énje; fenyegetőzés gyilkossággal, katonai beavatkozással – mindezek valóban foglalkoztatják és félelmet keltenek a magyar lakosságban; és erre még rájött a titokzatos ukrán pénzszállító története. A brüsszeli-ukrán applikációként működő Tiszának valamit tennie kellett, hogy a közbeszédet uralmi tudja.

Arról nyilván szó sem lehetett, hogy beáll az ország szuverenitását védő kormány és kormánypártok mögé, maradt hát egy új-régi történet, egy az USA-ban, nyugaton már jól bevált történet: orosz beavatkozás a választásokba. Annyira menetrendszerűen jött; annyira átlátszó; annyira hiteltelen alakok tálalják, hogy az ember már csak legyint rá, és azt mondja: csak a szokásos.”