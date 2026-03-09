Ft
03. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Fekete-Győr András fenyegetés zsarolás Kötter Tamás Volodimir Zelenszkij

Maradt a nyugaton már jól bevált történet: orosz beavatkozás a választásokba

2026. március 09. 07:16

Annyira menetrendszerűen jött; annyira átlátszó; annyira hiteltelen alakok tálalják, hogy az ember már csak legyint rá.

2026. március 09. 07:16
null
Kötter Tamás
Kötter Tamás
Facebook

„Pedig olyan végtelenül egyszerű: csak a szokásos. Kibújt Zelenszkijből a valós énje; fenyegetőzés gyilkossággal, katonai beavatkozással – mindezek valóban foglalkoztatják és félelmet keltenek a magyar lakosságban; és erre még rájött a titokzatos ukrán pénzszállító története. A  brüsszeli-ukrán applikációként működő Tiszának valamit tennie kellett, hogy a közbeszédet uralmi tudja. 

Arról nyilván szó sem lehetett, hogy beáll az ország szuverenitását védő kormány és kormánypártok mögé, maradt hát egy új-régi történet, egy az USA-ban, nyugaton már jól bevált történet: orosz beavatkozás a választásokba. Annyira menetrendszerűen jött; annyira átlátszó; annyira hiteltelen alakok tálalják, hogy az ember már csak legyint rá, és azt mondja: csak a szokásos.”

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Nyitókép: Partizán YouTube-csatornája

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)
Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. március 09. 13:32
SOHA TOBBE BALOLDALT
Válasz erre
2
0
pipa89
2026. március 09. 09:29
Tehát Fegyőrt még mindig kézből eteti a PÉNZMAFFIA. Hát, még egy szürke sejtek nélküli fax képben tartva. Ezeknek érzékük van a hülyébbnél hülyébb politikai impotensek kipécézésére. Ez a szerencsénk.
Válasz erre
7
0
nyugalom
2026. március 09. 09:09
Miközben az ukranok teljes gőzzel, pénzzel poloskaval!
Válasz erre
5
0
Élő Éva
2026. március 09. 08:33
Bár a klisé unalomig ismert, de a a Pesti Majdan projekt mögött nagy pénzek mozognak. Azt gondolják, ha elszállnak az árak akkor ennek van esélye, mint anno a taxis blokádnak. "A fiúk bányában dolgoznak". Ez a szerencsétlen mesüge Andriska csak tesztballonnak lett felengedve, hogy a média felületeken lehessen rá hivatkozni..Valójában mindenre elszánt, gástlástalan brüsszeli irodákból irányító ellenféllel van dolgunk.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!