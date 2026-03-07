Ft
zelenszkij tisza párt kocsis máté udvardy panna fenyegetés európai parlament Magyar Péter

Fenyegetés, erőszak, zsarolás – az ukránok most aztán tényleg kimutatták a foguk fehérjét

2026. március 07. 22:18

Zelenszkijék bevallották, hogy ukránbarát bábkormányt akarnak felállítani a Tiszával és Magyar Péterrel Magyarországon.

2026. március 07. 22:18
null
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

Még le sem zajlott a választás, amit az ukránok Magyar Péter javára nyíltan befolyásolni akarnak, de már most konkrét utasításokat, halálos fenyegetéseket címeznek kiválóságainknak. Előbb Orbán Viktort fenyegették meg így, tegnap meg is írtam a véleményemet erről. 

Ugyanis amit ő művel a közéletben, az valódi színjáték. Az az ember beszél békéről, aki támogatja az ukránok háborús törekvéseit, akinek a pártja minden háborús lépést megszavazott az Európai Parlamentben. Az a Magyar Péter beszél hazaszeretetről, aki lepaktál az ukránokkal, Berlinnel és Brüsszellel is. 

Mindez azért történhet meg, mert – amint azt Kocsis Máté az erőszakos ukrán fenyegetőzés elleni, a szabadságunk, a magyar önrendelkezés melletti kiállásról szóló tüntetésen tegnap ki is jelentette – 

az ukránok bevallották, hogy ukránbarát bábkormányt akarnak felállítani a Tiszával és Magyar Péterrel Magyarországon. 

Tudjuk, a Tisza Pártnak is van ukrán kötődése. A Tisza Párt képviselői voltak azok, akik ukrán zászlós pólóban mentek be az Európai Parlament ülésére, miközben magyar zászlós pólóban még sosem láttuk őket. Ruszin-Szendi Romulusz volt az, akik Slava Ukraini, azaz Dicsőség Ukrajnának köszöntéssel üdvözölte a NATO közgyűlését. Az is Ruszin-Szendi Romulusz volt, aki azt mondta, megvannak még a régi ukrán telefonszámai. Magyar Péter pedig a barátjának és a testvérének nevezte Ceber Roland Ivanovics kárpátaljai magyar politikust, akit Magyarországról kitiltottak. És az is a Magyar Péter-féle párt volt, amely megszavaztatta a saját szimpatizánsait arról, támogatják-e Ukrajna uniós csatlakozását, és közel 60 százalékuk igennel szavazott. Azok is ők voltak, akik megígérték, hogy az orosz olajat kivezetik Magyarországról. Éppen ezért 

minden, ami most történik a kőolajvezetékkel, az a Tisza programja, csak Zelenszkij hajtja végre” 

– mondta Kocsis Máté. 

És nyilván az Udvardy Panna elleni zsarolás is ebbe a körbe tartozik. A fenyegető sms így szól: 

„Figyelmesen olvasd el, Panna! Holnap el kell veszítened a meccset Anhelina ellen, vagy az édesanyád és a nagymamád után megyünk. Van két csoportunk készenlétben a magyar határ közelében, harcra készen, ha szükséges, és nem fogunk késlekedni, hogy anyukád házához küldjük őket, hogy elrabolják őt, amíg vissza nem fizeti azt a pénzt, amit az engedetlenséged miatt veszítettünk. Mindent tudunk a családodról és rólad, tudjuk, hol lakik anyukád és a nagymamád, tudjuk, hol laksz te és a testvéreid. Megvannak a címek, a telefonszámok, de még az is, hogy milyen autót vezetsz. Gondolj erre ma éjszaka és gondolj erre minden egyes pontnál, amikor a meccsen játszol. Rajtad áll, hogy veszítesz, vagy pokollá tesszük az életed. Veszíts holnap, vagy a legjobb katonáinkat küldjük a családodért. Minket semmi más nem érdekel.” 

Nem csoda, hogy Panna édesapja védelmet kért a magyar államtól. Szijjártó Péter pedig kijelentette:

Úgy látszik, beléptünk a nyílt fenyegetések és zsarolások időszakába, az ukránok kimutatták a foguk fehérjét”

Csoda-e, hogy szegény Panna másnap elvesztette a meccset? Ilyen lelkiállapotban egyszerűen nem lehet versenyezni. Tudták ezt az ukránok is, éppen azért küldhették az sms-t. Aljas titkosszolgálati módszer, amit a hatékony, erőszakmentes politikai harc elméleti és gyakorlati szakértői, Szrgya Popovics vagy Saul Alinsky is megirigyelne.

Láthatjuk: Magyar Peter már most, a kampányban is Magyarország ellen fordult. Mert az, hogy az ő választási sikerei érdekében Zelenszkij politikai okokból elzárta a kőolajvezetéket, ezért van. Hogy káosz alakuljon ki Magyarországon, mert az minden bizonnyal a fellépő üzemanyagár-emelkedés széles körű drágulást okozhat. Kocsis Máté továbbá azt is leszögezte: 

Magyar Péter politikai felelőssége az közbeszéd azon állapota, ami erőszakra, hergelésre, gyűlöletre, uszításra és az állandó hazudozásra épül.

Éppen a már említett Saul Alinsky mondta, hogy a fenyegetés legtöbbször ijesztőbb, mint annak beváltása.

***

Ezt is ajánljuk a témában

(Fotó: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat)

 

