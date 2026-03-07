az ukránok bevallották, hogy ukránbarát bábkormányt akarnak felállítani a Tiszával és Magyar Péterrel Magyarországon.

Tudjuk, a Tisza Pártnak is van ukrán kötődése. A Tisza Párt képviselői voltak azok, akik ukrán zászlós pólóban mentek be az Európai Parlament ülésére, miközben magyar zászlós pólóban még sosem láttuk őket. Ruszin-Szendi Romulusz volt az, akik Slava Ukraini, azaz Dicsőség Ukrajnának köszöntéssel üdvözölte a NATO közgyűlését. Az is Ruszin-Szendi Romulusz volt, aki azt mondta, megvannak még a régi ukrán telefonszámai. Magyar Péter pedig a barátjának és a testvérének nevezte Ceber Roland Ivanovics kárpátaljai magyar politikust, akit Magyarországról kitiltottak. És az is a Magyar Péter-féle párt volt, amely megszavaztatta a saját szimpatizánsait arról, támogatják-e Ukrajna uniós csatlakozását, és közel 60 százalékuk igennel szavazott. Azok is ők voltak, akik megígérték, hogy az orosz olajat kivezetik Magyarországról. Éppen ezért

minden, ami most történik a kőolajvezetékkel, az a Tisza programja, csak Zelenszkij hajtja végre”

– mondta Kocsis Máté.

És nyilván az Udvardy Panna elleni zsarolás is ebbe a körbe tartozik. A fenyegető sms így szól: