03. 08.
vasárnap
Kisorsolták a pártlisták sorrendjét az áprilisi választásra

2026. március 07. 22:45

A Tisza Párt a harmadik, a Fidesz és a KDNP közös listája pedig a hetedik helyre került.

2026. március 07. 22:45
null

A Nemzeti Választási Bizottság szombaton kisorsolta az országos pártlisták szavazólapi sorrendjét az április 12-i parlamenti választásra. Országos listát szombaton 16 óráig lehetett bejelenteni, a határidőig hét pártlista érkezett be, emellett 12 országos nemzetiségi önkormányzat is állított listát – írta meg az Index.

A sorsolás szerint a sorrend a következő:

  1. Magyar Kétfarkú Kutya Párt,
  2. Tea Párt Közösség,
  3. Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza Párt),
  4. Mi Hazánk Mozgalom,
  5. Demokratikus Koalíció,
  6. A Szolidaritás Pártja – Magyar Munkáspárt,
  7. Fidesz-Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt.

A jelenlegi adatok ugyanakkor még változhatnak, mivel előfordulhat, hogy végül kevesebb pártlista szerepel majd a szavazólapon. Erre akkor kerülhet sor, ha valamelyik szervezetről kiderül, hogy nem rendelkezik a listaállításhoz szükséges 71 egyéni jelölttel a fővárosban és 14 vármegyében.

A szabályok szerint nem szerezhet mandátumot az a pártlista, amely a pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat legalább öt százalékát nem éri el. Közös pártlista esetén tízszázalékos küszöb érvényes, kettőnél több párt által állított közös lista esetében pedig 15 százalék szükséges a mandátumszerzéshez.

A mandátumok kiosztásakor először az országos listáról a kedvezményes nemzetiségi mandátumokat osztják ki. Amennyiben egyik nemzetiség sem szerez ilyen módon mandátumot, mind a 93 helyet a pártok között osztják szét.

Nyitókép: Fotó: MTI/Kovács Tamás

***

