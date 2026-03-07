Kisorsolták a pártlisták sorrendjét az áprilisi választásra

A Nemzeti Választási Bizottság szombaton kisorsolta az országos pártlisták szavazólapi sorrendjét az április 12-i parlamenti választásra. Országos listát szombaton 16 óráig lehetett bejelenteni, a határidőig hét pártlista érkezett be, emellett 12 országos nemzetiségi önkormányzat is állított listát – írta meg az Index.

A sorsolás szerint a sorrend a következő: