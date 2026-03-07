Kisorsolták a pártlisták sorrendjét az áprilisi választásra

A Magyar Péterről szóló „Én, a kétarcú” című képregény vezeti a Libri sikerlistáját
A Tisza Párt a harmadik, a Fidesz és a KDNP közös listája pedig a hetedik helyre került.
A Nemzeti Választási Bizottság szombaton kisorsolta az országos pártlisták szavazólapi sorrendjét az április 12-i parlamenti választásra. Országos listát szombaton 16 óráig lehetett bejelenteni, a határidőig hét pártlista érkezett be, emellett 12 országos nemzetiségi önkormányzat is állított listát – írta meg az Index.
A sorsolás szerint a sorrend a következő:
A jelenlegi adatok ugyanakkor még változhatnak, mivel előfordulhat, hogy végül kevesebb pártlista szerepel majd a szavazólapon. Erre akkor kerülhet sor, ha valamelyik szervezetről kiderül, hogy nem rendelkezik a listaállításhoz szükséges 71 egyéni jelölttel a fővárosban és 14 vármegyében.
A szabályok szerint nem szerezhet mandátumot az a pártlista, amely a pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat legalább öt százalékát nem éri el. Közös pártlista esetén tízszázalékos küszöb érvényes, kettőnél több párt által állított közös lista esetében pedig 15 százalék szükséges a mandátumszerzéshez.
A mandátumok kiosztásakor először az országos listáról a kedvezményes nemzetiségi mandátumokat osztják ki. Amennyiben egyik nemzetiség sem szerez ilyen módon mandátumot, mind a 93 helyet a pártok között osztják szét.
