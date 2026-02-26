Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
„A szuvereintás jobb üzlet” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
Endre bácsi elszabadult.
„Eddig is merész eredményeket hoztak ki a manipulációs kerekasztal közvélemény-kutatói, de a tegnapi Medián-kutatás túlment minden határon. A valóságtól teljesen elrugaszkodott, vágyvezérelt adatok láttak napvilágot. A Medián kutatása szerint ugyanis már húsz százalékra nőtt a Tisza Párt előnye a Fidesszel szemben. Orbán Viktor a közösségi oldalán úgy reagált a felmérésre, hogy Hann Endrét, a Medián vezetőjét átsorolta a humorista kategóriába. A balos humoristák közül viszont ő a legjobb a miniszterelnök szerint.
Gratulálunk, ebben a tiszás mezőnyben nem kis teljesítmény! – tette hozzá.
Nem volt alaptalan a miniszterelnök vitriolos posztja, mert kijött közben a Nézőpont mérése is.
A Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása szerint továbbra sincs változás a pártversenyben. Egy most vasárnap tartott országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP legvalószínűbb listás eredménye 45 százalék lenne, míg a Tisza-lista negyven százalékot kapna. Rajtuk kívül csak a Mi Hazánk Mozgalom tűnik biztos befutónak, az eddig mért legmagasabb, nyolcszázalékos eredménnyel.
Nem kell már sokat várnunk és lehull a lepel, kiderül az igazság. Kíváncsi leszek majd arra, hogy például a most lelkesen tapsikoló, az ellenzéki sajtót végighaknizó Török Gábor miként fogja majd elítélni Hann Endrét és a Mediánt, ha történetesen a Fidesz nyeri meg a választást. Van egy olyan érzésem, hogy valahogy meg fogják magyarázni, mint mindig.”
