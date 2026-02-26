Ft
Ft
10°C
-1°C
Ft
Ft
10°C
-1°C
02. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
medián nézőpont intézet tisza párt török gábor fidesz – kdnp mi hazánk mozgalom fidesz orbán orbán viktor

Orbán Viktor nem kegyelmezett, zseniálisan mattolta Hann Endrét

2026. február 26. 07:25

Endre bácsi elszabadult.

2026. február 26. 07:25
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Eddig is merész eredményeket hoztak ki a manipulációs kerekasztal közvélemény-kutatói, de a tegnapi Medián-kutatás túlment minden határon. A valóságtól teljesen elrugaszkodott, vágyvezérelt adatok láttak napvilágot. A Medián kutatása szerint ugyanis már húsz százalékra nőtt a Tisza Párt előnye a Fidesszel szemben. Orbán Viktor a közösségi oldalán úgy reagált a felmérésre, hogy Hann Endrét, a Medián vezetőjét átsorolta a humorista kategóriába. A balos humoristák közül viszont ő a legjobb a miniszterelnök szerint.

Gratulálunk, ebben a tiszás mezőnyben nem kis teljesítmény! – tette hozzá. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Nem volt alaptalan a miniszterelnök vitriolos posztja, mert kijött közben a Nézőpont mérése is.

A Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása szerint továbbra sincs változás a pártversenyben. Egy most vasárnap tartott országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP legvalószínűbb listás eredménye 45 százalék lenne, míg a Tisza-lista negyven százalékot kapna. Rajtuk kívül csak a Mi Hazánk Mozgalom tűnik biztos befutónak, az eddig mért legmagasabb, nyolcszázalékos eredménnyel.

Nem kell már sokat várnunk és lehull a lepel, kiderül az igazság. Kíváncsi leszek majd arra, hogy például a most lelkesen tapsikoló, az ellenzéki sajtót végighaknizó Török Gábor miként fogja majd elítélni Hann Endrét és a Mediánt, ha történetesen a Fidesz nyeri meg a választást. Van egy olyan érzésem, hogy valahogy meg fogják magyarázni, mint mindig.”

Nyitókép: MTI/Beliczay László

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rasputin
2026. február 26. 07:59
tidal-wave-is-back 2026. február 26. 07:48 • Szerkesztve A legutóbb kegyetlenûl félremérő Pulainak se lett semmi baja, továbbra is hívják szakérteni az ellenzéki sajtóba. """"Tovább növelte előnyét Tarlós István az októberi önkormányzati választás kampányában, s a biztos részvételt ígérő budapesti választók 53 százaléka jelezte, hogy a jelenlegi főpolgármesterre fog szavazni – derül ki a kormányközeli Nézőpont Intézetnek a Magyar Nemzet számára készített reprezentatív közvélemény-kutatásából."""" 2019.09.23.
Válasz erre
0
0
tidal-wave-is-back
•••
2026. február 26. 07:48 Szerkesztve
A legutóbb kegyetlenûl félremérő Pulainak se lett semmi baja, továbbra is hívják szakérteni az ellenzéki sajtóba.
Válasz erre
0
0
dryanflowd-
2026. február 26. 07:41
„Eddig is merész eredményeket hoztak ki – "Ismét a fiatalok körében hódít Orbán Viktor") (brainrot by Mandiner– gratulálunk)
Válasz erre
0
0
dimaggio
2026. február 26. 07:37
Jó napot kívánok ,a Mediántól hívom Önt . Ugye Ön is a Tiszára szavazna .
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!