Rendkívüli: Orbán Viktor az EU-csúcs közben értékelte a tárgyalásokat – így áll most az olajcsata (VIDEÓ)

Orbán Viktor ma Brüsszelben áll ki Magyarországért az ukrán zsarolással szemben (VIDEÓ)
A miniszterelnök az uniós csúcs előtt újságírói kérdésekre válaszolt.
A csúcs szünetében Orbán Viktor elmondta, hogyan haladtak a tárgyalások.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor csütörtökön Brüsszelbe utazott, hogy részt vegyen az uniós állam- és kormányfők csúcstalálkozóján. A tárgyalásokat megelőzően a miniszterelnök arról beszélt, hogy az ukrán olajblokád ügyét Magyarországnak saját erőből kell rendeznie, ugyanis Brüsszel együttműködik Ukrajnával.
Ezt is ajánljuk a témában
A csúcs szünetében Orbán Viktor újságírói kérdésre válaszul elmondta, Magyarország tartja az álláspontját az ukrán olajblokád kérdésében – számolt be Facebook-oldalán Deák Dániel riporter.
A miniszterelnök úgy fogalmazott:
Tartjuk a pozíciónkat. Ha van olaj, van pénz, ha nincs olaj nincs pénz”.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP