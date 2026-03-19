brüsszel csúcs tárgyalás magyarország Ukrajna Barátság kőolajvezeték Blokád orbán viktor

Rendkívüli: Orbán Viktor az EU-csúcs közben értékelte a tárgyalásokat – így áll most az olajcsata (VIDEÓ)

2026. március 19. 14:39

A csúcs szünetében Orbán Viktor elmondta, hogyan haladtak a tárgyalások.

2026. március 19. 14:39
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor csütörtökön Brüsszelbe utazott, hogy részt vegyen az uniós állam- és kormányfők csúcstalálkozóján. A tárgyalásokat megelőzően a miniszterelnök arról beszélt, hogy az ukrán olajblokád ügyét Magyarországnak saját erőből kell rendeznie, ugyanis Brüsszel együttműködik Ukrajnával. 

Ezt is ajánljuk a témában

A csúcs szünetében Orbán Viktor újságírói kérdésre válaszul elmondta, Magyarország tartja az álláspontját az ukrán olajblokád kérdésében – számolt be Facebook-oldalán Deák Dániel riporter. 

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat
Tovább a cikkhezchevron

A miniszterelnök úgy fogalmazott:

Tartjuk a pozíciónkat. Ha van olaj, van pénz, ha nincs olaj nincs pénz”.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gubbio
2026. március 19. 14:50
Nem látni Ficot a színpadon... Hol van?!
hatefo
2026. március 19. 14:48
Ennyi. Ukrajnának pár perce maradt. Vagy másfél hónapig nem fog kapni semmit.
savrena
2026. március 19. 14:44
Puskás után szabadon: kis olaj, kis pénz, nagy olaj, ....
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!