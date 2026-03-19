Orbán Viktor ma Brüsszelben áll ki Magyarországért az ukrán zsarolással szemben (VIDEÓ)

Orbán Viktor csütörtökön Brüsszelbe utazott, hogy részt vegyen az uniós állam- és kormányfők csúcstalálkozóján. A miniszterelnök az egyeztetés előtt újságíróknak nyilatkozott, amelyet hivatalos Facebook-oldalán is közzétett.

A kormányfő hangsúlyozta: Magyarország csak abban az esetben hajlandó visszavonni vétóját Ukrajna uniós támogatásával kapcsolatban, ha újraindul a Barátság kőolajvezeték működése. , ugyanis a vezetéket Volodimir Zelenszkij döntései miatt blokkolták.