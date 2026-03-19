Orbán Viktor ma Brüsszelben áll ki Magyarországért az ukrán zsarolással szemben (VIDEÓ)

A franciák állítják: ha Orbán Viktor nyer, az EU érvénytelenítheti a magyar választás eredményét
Philippe de Villiers volt EP-képviselő kemény őszinteséggel beszélt arról, mire készülhet Brüsszel és Emmanuel Macron Magyarországgal szemben.
A miniszterelnök az uniós csúcs előtt újságírói kérdésekre válaszolt.
Orbán Viktor csütörtökön Brüsszelbe utazott, hogy részt vegyen az uniós állam- és kormányfők csúcstalálkozóján. A miniszterelnök az egyeztetés előtt újságíróknak nyilatkozott, amelyet hivatalos Facebook-oldalán is közzétett.
A kormányfő hangsúlyozta: Magyarország csak abban az esetben hajlandó visszavonni vétóját Ukrajna uniós támogatásával kapcsolatban, ha újraindul a Barátság kőolajvezeték működése. , ugyanis a vezetéket Volodimir Zelenszkij döntései miatt blokkolták.
Orbán Viktor szerint a csúcstalálkozó legfontosabb kérdése az Európát fenyegető energiaválság kezelése lesz.
Hozzátette: Magyarország az ukrán olajblokád ügyében nem számíthat az Európai Unió segítségére, mivel szerinte Brüsszel Ukrajnával működik együtt. A miniszterelnök a blokád leverésével kapcsolatban úgy fogalmazott:
erre már meg is van a haditerv”.
Az interjú során szóba került egy esetleges miniszterelnöki vita is Magyar Péterrel. Orbán Viktor ezzel kapcsolatban kijelentette: kizárólag szuverén emberekkel hajlandó tárgyalni, utalva arra, hogy a Tisza Párt brüsszeli kötöttségekkel rendelkezik.
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor