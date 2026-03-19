Ft
Ft
12°C
3°C
Ft
Ft
12°C
3°C
03. 19.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
volodimir zelenszkij brüsszel európai unió magyarország Barátság kőolajvezeték ukrajna orbán viktor

Orbán Viktor ma Brüsszelben áll ki Magyarországért az ukrán zsarolással szemben (VIDEÓ)

2026. március 19. 09:50

A miniszterelnök az uniós csúcs előtt újságírói kérdésekre válaszolt.

null

Orbán Viktor csütörtökön Brüsszelbe utazott, hogy részt vegyen az uniós állam- és kormányfők csúcstalálkozóján. A miniszterelnök az egyeztetés előtt újságíróknak nyilatkozott, amelyet hivatalos Facebook-oldalán is közzétett.

A kormányfő hangsúlyozta: Magyarország csak abban az esetben hajlandó visszavonni vétóját Ukrajna uniós támogatásával kapcsolatban, ha újraindul a Barátság kőolajvezeték működése. , ugyanis a vezetéket Volodimir Zelenszkij döntései miatt blokkolták.

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat
Tovább a cikkhezchevron

Orbán Viktor szerint a csúcstalálkozó legfontosabb kérdése az Európát fenyegető energiaválság kezelése lesz.

Hozzátette: Magyarország az ukrán olajblokád ügyében nem számíthat az Európai Unió segítségére, mivel szerinte Brüsszel Ukrajnával működik együtt. A miniszterelnök a blokád leverésével kapcsolatban úgy fogalmazott:

 erre már meg is van a haditerv”.

Ezt is ajánljuk a témában

Az interjú során szóba került egy esetleges miniszterelnöki vita is Magyar Péterrel. Orbán Viktor ezzel kapcsolatban kijelentette: kizárólag szuverén emberekkel hajlandó tárgyalni, utalva arra, hogy a Tisza Párt brüsszeli kötöttségekkel rendelkezik.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kbexxx
2026. március 19. 10:29
Bizom az eredményességében, és abban is hogy A jövőre nézve eltántorító, a hasonló gondolatok Elfelejetésére hazánkkal szemben ! A kisérleteik eddig , rendre a viszályára fordultak, vagy jobban fájtak, a kitalálóiknak mint a célzottnak.
Válasz erre
0
0
borsos-2
2026. március 19. 10:29
Annyira sem lehet megbízni a tetű náci rohadékban, hogy ha ma engedünk neki, akkor holnap lebombáztatja a Barátság vezetéket és röhög az ocsmány pofájával... Inkább ki kell lövetni
Válasz erre
0
0
smuggl3r
2026. március 19. 10:29
Ötlet a Fidesznek, ha már ennyire baloldal-ellenesek: minden volt MSZMP-tagot vagy KISZ-titkárt el kell tiltani attól, hogy részt vegyen a politikában. Egyetértetek?
Válasz erre
0
0
reakcio1969
•••
2026. március 19. 10:24 Szerkesztve
@hatefo Tehát miután jön az olaj , OV támogatná Ukrajna finanszírozását. Értem. Nem az volt, hogy "nem adunk pénz"? Írtam korábban, hogy a választás egy nagymintás intelligencia teszt lesz. Az lesz, és ki fog derülni, hogy az iskolázottabbak vagy az iskolázatlanabbak véleménye érvényesül. Nem olyan bonyolultan kommunikál a fidesz ahhoz, hogy egy kis gondolkodással lehuljon a lepel és jól látható legyen: a király meztelen és folyamatosan megtévesztésre játszik. A magyar választók megtévesztésére, hergelésére. Most is ezt teszi. Akik elhiszik...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!