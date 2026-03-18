A franciák állítják: ha Orbán Viktor nyer, az EU érvénytelenítheti a magyar választás eredményét

Volodimir Zelenszkij nyomás alá akarja helyezni Orbán Viktort, miközben Ursula von der Leyen és Emmanuel Macron már azt is belengette: ha a magyar miniszterelnök nyer, akár román mintára érvényteleníthetik a választási eredményt – erről beszélt a CNews-nak adott interjújában Philippe de Villiers, volt francia EP-képviselő, publicista. Szerinte a Magyarországi voksolás körül nem egyszerű diplomáciai vita zajlik, hanem hazánk szuverenitása a tét.

Orbán vétója után jött a fenyegetés

A beszélgetésben de Villiers felidézte az ukrán–magyar konfliktus előzményeit. Elmondása szerint a Barátság kőolajvezeték elzárása miatt kiéleződött helyzet, több európai ország – elsősorban Magyarország és Szlovákia – energiaellátása szempontjából is létfontosságú. A francia politikus emlékeztetett: Zelenszkij március elején világossá tette, hogy nem akarja helyreállítani a vezetéket, mert azzal – értelmezése szerint – Orbán Viktor választási esélyeit növelné. Az orosz olajtranzit azóta sem indult újra, és az ukrán elnök sem változtatott az álláspontján.