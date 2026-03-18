03. 18.
szerda
országgyűlési választás 2026 Magyarország Ursula von der Leyen Emmanuel Macron Franciaország Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Unió

A franciák állítják: ha Orbán Viktor nyer, az EU érvénytelenítheti a magyar választás eredményét

2026. március 18. 20:16

Philippe de Villiers volt EP-képviselő kemény őszinteséggel beszélt arról, mire készülhet Brüsszel és Emmanuel Macron Magyarországgal szemben.

Volodimir Zelenszkij nyomás alá akarja helyezni Orbán Viktort, miközben Ursula von der Leyen és Emmanuel Macron már azt is belengette: ha a magyar miniszterelnök nyer, akár román mintára érvényteleníthetik a választási eredményt – erről beszélt a CNews-nak adott interjújában Philippe de Villiers, volt francia EP-képviselő, publicista. Szerinte a Magyarországi voksolás körül nem egyszerű diplomáciai vita zajlik, hanem hazánk szuverenitása a tét.

Orbán vétója után jött a fenyegetés

A beszélgetésben de Villiers felidézte az ukrán–magyar konfliktus előzményeit. Elmondása szerint a Barátság kőolajvezeték elzárása miatt kiéleződött helyzet, több európai ország – elsősorban Magyarország és Szlovákia – energiaellátása szempontjából is létfontosságú. A francia politikus emlékeztetett: Zelenszkij március elején világossá tette, hogy nem akarja helyreállítani a vezetéket, mert azzal – értelmezése szerint – Orbán Viktor választási esélyeit növelné. Az orosz olajtranzit azóta sem indult újra, és az ukrán elnök sem változtatott az álláspontján.

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat
De Villiers felidézte, hogy erre válaszul Orbán Viktor megvétózta az Európai Unió Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós hitelcsomagját. A francia politikus méltatlankodva mutatott rá, hogy ennek a terhe Franciaországra nézve is óriási lenne:

Ez Franciaország számára 17 milliárd eurót jelent. Honnan teremtjük elő ezt a 17 milliárdot? Ki szavazta meg ezt a 17 milliárdot? Mintha nem lennénk már így is eléggé eladósodva.”

De Villiers ezt követően még keményebben fogalmazott Zelenszkij Orbán Viktornak címzett fenyegető kijelentéseivel kapcsolatban. Szerinte, amikor az ukrán elnök arról beszélt, hogy ha kell, megadják Orbán Viktor címét az ukrán fegyveres erőknek, azzal lényegében célkeresztet rajzolt a magyar kormányfő homlokára.

Csőre töltötték a román forgatókönyvet?

De Villiers szerint az Európai Bizottság elnöke és Franciaország első embere már nagyban készülnek arra az esetre, ha mégsem az általuk favorizált jelölt nyerne április 12-én:

Mindez nem lenne ennyire súlyos, ha közben Von der Leyen és Macron már nem vetették volna fel, hogy a magyar választásokat is érvényteleníthetik, ahogyan Romániában történt.”

Majd még egyértelműbben hozzátette:

Ugyanezt fogják megcsinálni Magyarországon is, ha Orbán győz. Ez hivatalos.”

Ez azért különösen figyelemre méltó, mert de Villiers nem pusztán politikai feszültségről beszélt, hanem arról a benyomásáról, hogy az európai elit egyes szereplői már nyíltan lebegtetik a választási eredmény utólagos felülírásának lehetőségét. Vagyis szerinte

a politikai konfliktus már réges-rég túlmutat Ukrajna finanszírozásán, és már inkább arról szól, meddig tart Brüsszel és a nyugati fősodor türelme azokkal a kormányokkal szemben, amelyek nem hajlandók igazodni.

Ez az Európa már nem az az Európa

Végezetül De Villiers az egész ügyet egy szélesebb civilizációs és politikai keretbe helyezte. Szerinte az Európai Unió mai vezetése nem megvédi, hanem fokozatosan felszámolja a nemzeti szuverenitást, és ennek egyik legfontosabb terepe most éppen Magyarország lehet.

Mint fogalmazott:

Ez az Európa csak vánszorog, és minket is lehúz magával, miközben a vesztünkbe sodor. Éppen megöli Franciaországot. Franciaországot is halálra ítéli: Franciaország nagyságát és hatalmát.”

A francia politikus tehát a magyar választásokat már nem elszigetelt ügyként, hanem egy nagyobb európai, szuverenitási küzdelem részeként értelmezi.

***

Fotó: Mandel NGAN / AFP

 

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Összesen 62 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
elfújta az ellenszél
2026. március 18. 22:24
Ha Orbánt választják az nem demokratikus. Demokratikus csak az lehet, akit Brüsszelből neveznek ki helytartónak. Egészen addig megy a játék, amíg nem jön egy Tell Vilmos.
csapláros
2026. március 18. 22:23 Szerkesztve
A magyar választás eredményének az érvénytelenítése felhívás lesz egy újabb keringőre: érvénytelenítjük a magyar Alkotmányban az uniós szerződéseink jelentős (számukra hátrányos) részét és az oroszokkal szembeni 20 vagy 22 szankció MINDEGYIKÉT. Az uniós vezetőket kiutasítjuk Magyarország területéről, az EP Magyarország ellen szavazó tagjaival együtt. Ellenük nemzetközi elfogató parancsot adunk ki, világszerte. Egyidejűleg a Patrióták mintájára egy ÚJ Kelet-Európai Unió szervezését is elkezdjük. Magyarország egyidejűleg felvételét kéri a Türk Államszövetségbe, a BRICS-be és megfigyelő státuszban vesz részt a FÁK, az Ázsiai Unió, az Afrikai Kontinentális Szabadkereskedelmi Övezet és az ECO szervezetben.
tidal-wave-is-back
2026. március 18. 22:12
Azért ez itt nem egészen így menne. Túlzottan kilóg a a lòláb. Romániában egy szélsőséges fantaszta állt nyerésre, ha itt Orbán nyerne, akkor ugyanaz folytatódna, mint az elmúlt 16 évben ami azért az itteni német befektetôknek nem olyan rossz...
bondavary
2026. március 18. 22:10
A magyar választási rendszer olyan, hogy még ma is bárki utána számolhat a 2022-es választás eredményének. Egyszerűen azért, mert a választási iroda honlapján beszkennelve megtalálható minden egyes szavazókörzetből a szavazatszámlálást követően a szavazóbiztosok által hitelesített jegyzőkönyv. Ez nem lesz másképpen most sem. Az orosz beavatkozás lázálma pedig nem hatja meg az Alkotmánybíróságot, ahogyan azt Romániában ki tudták erőszakolni. Az EU halad a szétesés felé az által, hogy az EU vezetői már minden útjukba eső, nem nekik kedvező szabályt áthágnak.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!