A franciák állítják: ha Orbán Viktor nyer, az EU érvénytelenítheti a magyar választás eredményét

Zelenszkij személyesen döntött: hallani sem akar a Barátság kőolajvezeték újraindításáról
Az ukrán elnök szerint az olajszállítás helyreállítása politikai feltételekhez köthető.
Volodimir Zelenszkij nyomás alá akarja helyezni Orbán Viktort, miközben Ursula von der Leyen és Emmanuel Macron már azt is belengette: ha a magyar miniszterelnök nyer, akár román mintára érvényteleníthetik a választási eredményt – erről beszélt a CNews-nak adott interjújában Philippe de Villiers, volt francia EP-képviselő, publicista. Szerinte a Magyarországi voksolás körül nem egyszerű diplomáciai vita zajlik, hanem hazánk szuverenitása a tét.
A beszélgetésben de Villiers felidézte az ukrán–magyar konfliktus előzményeit. Elmondása szerint a Barátság kőolajvezeték elzárása miatt kiéleződött helyzet, több európai ország – elsősorban Magyarország és Szlovákia – energiaellátása szempontjából is létfontosságú. A francia politikus emlékeztetett: Zelenszkij március elején világossá tette, hogy nem akarja helyreállítani a vezetéket, mert azzal – értelmezése szerint – Orbán Viktor választási esélyeit növelné. Az orosz olajtranzit azóta sem indult újra, és az ukrán elnök sem változtatott az álláspontján.
De Villiers felidézte, hogy erre válaszul Orbán Viktor megvétózta az Európai Unió Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós hitelcsomagját. A francia politikus méltatlankodva mutatott rá, hogy ennek a terhe Franciaországra nézve is óriási lenne:
Ez Franciaország számára 17 milliárd eurót jelent. Honnan teremtjük elő ezt a 17 milliárdot? Ki szavazta meg ezt a 17 milliárdot? Mintha nem lennénk már így is eléggé eladósodva.”
De Villiers ezt követően még keményebben fogalmazott Zelenszkij Orbán Viktornak címzett fenyegető kijelentéseivel kapcsolatban. Szerinte, amikor az ukrán elnök arról beszélt, hogy ha kell, megadják Orbán Viktor címét az ukrán fegyveres erőknek, azzal lényegében célkeresztet rajzolt a magyar kormányfő homlokára.
De Villiers szerint az Európai Bizottság elnöke és Franciaország első embere már nagyban készülnek arra az esetre, ha mégsem az általuk favorizált jelölt nyerne április 12-én:
Mindez nem lenne ennyire súlyos, ha közben Von der Leyen és Macron már nem vetették volna fel, hogy a magyar választásokat is érvényteleníthetik, ahogyan Romániában történt.”
Majd még egyértelműbben hozzátette:
Ugyanezt fogják megcsinálni Magyarországon is, ha Orbán győz. Ez hivatalos.”
Ez azért különösen figyelemre méltó, mert de Villiers nem pusztán politikai feszültségről beszélt, hanem arról a benyomásáról, hogy az európai elit egyes szereplői már nyíltan lebegtetik a választási eredmény utólagos felülírásának lehetőségét. Vagyis szerinte
a politikai konfliktus már réges-rég túlmutat Ukrajna finanszírozásán, és már inkább arról szól, meddig tart Brüsszel és a nyugati fősodor türelme azokkal a kormányokkal szemben, amelyek nem hajlandók igazodni.
Végezetül De Villiers az egész ügyet egy szélesebb civilizációs és politikai keretbe helyezte. Szerinte az Európai Unió mai vezetése nem megvédi, hanem fokozatosan felszámolja a nemzeti szuverenitást, és ennek egyik legfontosabb terepe most éppen Magyarország lehet.
Mint fogalmazott:
Ez az Európa csak vánszorog, és minket is lehúz magával, miközben a vesztünkbe sodor. Éppen megöli Franciaországot. Franciaországot is halálra ítéli: Franciaország nagyságát és hatalmát.”
A francia politikus tehát a magyar választásokat már nem elszigetelt ügyként, hanem egy nagyobb európai, szuverenitási küzdelem részeként értelmezi.
***
Fotó: Mandel NGAN / AFP