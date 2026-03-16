Zelenszkij személyesen döntött: hallani sem akar a Barátság kőolajvezeték újraindításáról

A Barátság kőolajvezeték körüli vita

A Barátság kőolajvezeték körül kialakult vita január végén éleződött ki, amikor megsérült a szovjet korszakból származó rendszer egyik szakasza. Ukrajna állítása szerint a károkat egy orosz támadás okozta, ami működésképtelenné tette a vezetéket. Magyarország azonban ezt vitatja, és azt állítja, hogy a rendszer működőképes. Budapest szerint Kijev politikai okokból akadályozza az olajszállítás helyreállítását.

Magyarország és Szlovákia ezért külső vizsgálatot sürgetett annak megállapítására, hogy valóban sérült-e a vezeték. Az Európai Unió támogatta a helyszíni ellenőrzés ötletét, ugyanakkor Ukrajna egyelőre nem járult hozzá a vizsgálathoz.

Szijjártó Péter Brüsszelben arról beszélt, hogy a magyar álláspont szerint a szállítás leállásának nincs műszaki vagy fizikai oka, ezért Budapest úgy látja, hogy a háttérben inkább politikai döntés állhat. A külgazdasági és külügyminiszter arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarország, Szlovákia és az Európai Unió részéről is több kezdeményezés született egy helyszíni ellenőrzés megszervezésére, amely során szakértők vizsgálhatták volna meg a vezeték állapotát. Ezeket a javaslatokat azonban a tárcavezető szerint mind elutasították.

Az Európai Bizottság részéről Dan Jørgensen energiaügyi biztos arról beszélt, hogy kapcsolatban álltak az ukrán hatóságokkal. A biztos szerint az ukrán fél azon dolgozik, hogy megoldja a helyzetet. Jørgensen ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Európai Unió nem kíván változtatni az Oroszország elleni szankciós politikáján, még az energiaellátással kapcsolatos nehézségek ellenére sem.