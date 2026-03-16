Zelenszkij személyesen döntött: hallani sem akar a Barátság kőolajvezeték újraindításáról

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Az elemző szerint világosak az erőviszonyok és az ezzel kapcsolatos megfontolások a Tisza elnökének cselekedeteiben.
Az európai energiabiztonság körüli vita hetek óta tart Ukrajna és több uniós tagállam között. Volodimir Zelenszkij szerint a Barátság kőolajvezeték helyreállítása politikai engedmény lenne Moszkvának, ezért személyesen ellenzi az orosz olajszállítás újraindítását, még akkor is, ha egyes európai országok ezt sürgetik.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyértelművé tette, hogy személyesen ellenzi a Barátság kőolajvezeték működésének helyreállítását. Az Euronews beszámolója szerint az államfő úgy véli, az orosz olaj újbóli szállítása lényegében ugyanazt jelentené, mint az Oroszország elleni szankciók feloldása.
Volodimir Zelenszkij újságíróknak nyilatkozva arról beszélt, hogy szerinte jelentős nyomás nehezedik Ukrajnára a Barátság kőolajvezeték helyreállítása érdekében. Az ukrán elnök úgy látja, hogy egyes európai szereplők – Magyarország és Szlovákia kérésére – azt szeretnék, ha a rendszer mielőbb újra működne. Zelenszkij szerint ezzel kapcsolatban alapvető kérdés merül fel: Európa valóban fenn akarja tartani az Oroszországgal szembeni szankciókat, vagy közben mégis visszaengedné az orosz olajat az európai piacra. Az ukrán elnök úgy véli, a két megközelítés nehezen egyeztethető össze, mert az olajszállítás újraindítása szerinte gyakorlatilag a szankciós politika felpuhítását jelentené.
Az ukrán államfő ugyanakkor arról is beszélt, hogy a vezeték újraindításának kérdése összefüggésbe kerülhet egy Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós hitellel. Jelezte, hogy ha a finanszírozás feltételeként szabnák az olajszállítás helyreállítását, akkor Ukrajna akár kénytelen is lehet elfogadni ezt a megoldást, még akkor is, ha ő személyesen elvi okokból ellenzi az orosz olaj visszatérését.
Zelenszkij szerint ilyen helyzetben Ukrajna mozgástere korlátozott lehet. Arra is utalt, hogy ha a nyugati támogatásokhoz olyan feltételeket kapcsolnak, amelyek befolyásolják az ország döntéseit az energetikai kérdésekben vagy a fegyverszállításokban, akkor Kijev nehéz helyzetbe kerül. Az ukrán elnök azt mondta, európai partnereinek is jelezte, hogy az ilyen feltételeket politikai nyomásgyakorlásként, sőt zsarolásként értelmezi.
A Barátság kőolajvezeték körül kialakult vita január végén éleződött ki, amikor megsérült a szovjet korszakból származó rendszer egyik szakasza. Ukrajna állítása szerint a károkat egy orosz támadás okozta, ami működésképtelenné tette a vezetéket. Magyarország azonban ezt vitatja, és azt állítja, hogy a rendszer működőképes. Budapest szerint Kijev politikai okokból akadályozza az olajszállítás helyreállítását.
Magyarország és Szlovákia ezért külső vizsgálatot sürgetett annak megállapítására, hogy valóban sérült-e a vezeték. Az Európai Unió támogatta a helyszíni ellenőrzés ötletét, ugyanakkor Ukrajna egyelőre nem járult hozzá a vizsgálathoz.
Szijjártó Péter Brüsszelben arról beszélt, hogy a magyar álláspont szerint a szállítás leállásának nincs műszaki vagy fizikai oka, ezért Budapest úgy látja, hogy a háttérben inkább politikai döntés állhat. A külgazdasági és külügyminiszter arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarország, Szlovákia és az Európai Unió részéről is több kezdeményezés született egy helyszíni ellenőrzés megszervezésére, amely során szakértők vizsgálhatták volna meg a vezeték állapotát. Ezeket a javaslatokat azonban a tárcavezető szerint mind elutasították.
Az Európai Bizottság részéről Dan Jørgensen energiaügyi biztos arról beszélt, hogy kapcsolatban álltak az ukrán hatóságokkal. A biztos szerint az ukrán fél azon dolgozik, hogy megoldja a helyzetet. Jørgensen ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Európai Unió nem kíván változtatni az Oroszország elleni szankciós politikáján, még az energiaellátással kapcsolatos nehézségek ellenére sem.
A vita közben más európai politikusok is megszólaltak az Oroszországgal való kapcsolat jövőjéről. Bart De Wever belga miniszterelnök például azt vetette fel, hogy az Európai Uniónak előbb-utóbb normalizálnia kellene a kapcsolatokat Moszkvával.
Az Európai Unió jelenlegi tervei szerint 2028-ig teljesen megszüntetik az orosz energiahordozók importját.
Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
