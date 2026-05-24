Oroszország rommá rakétázta Kijevet, Zelenszkij pedig azt is elárulta, milyen rakéták okozták a pusztítást

A The Kyiv Independent című lap „robbanássorozatról” számolt be a fővárosban. Kezdetben meg nem erősített jelentések szerint Oroszország hiperszonikus és cirkálórakétákat is bevethetett a támadás során.

Az UNIAN hírügynökség a helyi katasztrófavédelemre hivatkozva azt írta, hogy az orosz támadás következtében tűzvészek keletkeztek a városban, megrongálódott a polgári infrastruktúra, valamint számos lakóépület. A főváros Darnickij kerületében tűz keletkezett egy kétszintes kollégium tetején. A mentők evakuálják a lakókat és oltják a tüzet.

A főváros Sevcsenkivszkij kerületében a támadás következtében tűz keletkezett egy iskola második emeletén, 300 négyzetméteres alapterületen. Egy ötemeletes lakóház bejárata beomlott, az első emelettől az ötödikig terjedt a tűz. Megállapították, hogy egy üzleti központ épületét is találat érte, és a közeli piac területén is tűz keletkezett. Egy másik kilencemeletes lakóházat a 8. és 9. emelet között is találat érte.