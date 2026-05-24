lengyelország zelenszkij vitalij klicsko főváros kijev oroszország

Oroszország rommá rakétázta Kijevet, Zelenszkij pedig azt is elárulta, milyen rakéták okozták a pusztítást

2026. május 24. 13:00

Hatalmas a kár: Putyinék több mint félezer drónt és csaknem száz rakétát vetettek be.

2026. május 24. 13:00
null

Oroszország az éjszaka drónokkal és ballisztikus rakétákkal heves támadást intézett az ukrán főváros, Kijev ellen – közölték vasárnap ukrán tisztviselők. 

Timur Tkacsenko, Kijev katonai közigazgatásának vezetője szerint 40 épület megrongálódott. Egy ember meghalt, húszan megsebesültek – írta a Telegram üzenetküldő alkalmazáson. 

Vitalij Klicsko, a főváros polgármestere szintén számos megrongálódott épületről számolt be, köztük toronyházakról és legalább egy iskoláról. Arra szólította fel a város lakóit, hogy vasárnap kora reggel maradjanak a menedékhelyeken. 

A The Kyiv Independent című lap „robbanássorozatról” számolt be a fővárosban. Kezdetben meg nem erősített jelentések szerint Oroszország hiperszonikus és cirkálórakétákat is bevethetett a támadás során. 

Az UNIAN hírügynökség a helyi katasztrófavédelemre hivatkozva azt írta, hogy az orosz támadás következtében tűzvészek keletkeztek a városban, megrongálódott a polgári infrastruktúra, valamint számos lakóépület. A főváros Darnickij kerületében tűz keletkezett egy kétszintes kollégium tetején. A mentők evakuálják a lakókat és oltják a tüzet. 

A főváros Sevcsenkivszkij kerületében a támadás következtében tűz keletkezett egy iskola második emeletén, 300 négyzetméteres alapterületen. Egy ötemeletes lakóház bejárata beomlott, az első emelettől az ötödikig terjedt a tűz. Megállapították, hogy egy üzleti központ épületét is találat érte, és a közeli piac területén is tűz keletkezett. Egy másik kilencemeletes lakóházat a 8. és 9. emelet között is találat érte. 

A szomszédos Lengyelországban a hadsereg az X közösségi oldalon közölte, hogy a légvédelmet riadókészültségbe helyezték, és katonai repülőgépek szálltak fel az ukrajnai orosz támadásokra reagálva. A bejelentés szerint Lengyelország nem észlelte légterének megsértését. A műveletek megelőző jellegűek voltak, céljuk a lengyel légtér védelme, különösen a veszélyeztetett régiók szomszédságában – derült ki a tájékoztatásból. 

Zelenszkij: Oresnyik rakétával támadták Kijev régióját, sokan megsebesültek

Oroszország Oresnyik típusú közepes hatótávolságú ballisztikus rakétával támadta meg az ukrán Kijevi megye déli területén található Bila Cerkva városát éjszaka – erősítette meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap. 

Közlése szerint legalább 83 ember megsebesült az átfogó orosz támadásban, amelyben hatszáz drónt és 90 rakétát vetettek be. 

(MTI)

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
VeressZoltán
2026. május 24. 13:35
Ugyan már, ez nem Berlin! Úgy vigyáznak Kijevre, mint a hímes tojásra!
orokkuruc-2
2026. május 24. 13:28
Mandiner a durva fajtádat! Te fosadék, arról miért nem írsz, hogy ez válaszcsapás volt??
fullfater
2026. május 24. 13:21
Az valahogy kimaradt a remek cikkből, hogy előzőleg az ukránok éjjel rommá drónoztak egy orosz kollégiumot ahol 20 halott gyereket találtak eddig a romok alatt.
BBrutus
2026. május 24. 13:17
A Sátán 2 is bevetésre kerül hamarosan, ha az Ukránok nem állnak le.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!