Oroszország rommá rakétázta Kijevet, Zelenszkij pedig azt is elárulta, milyen rakéták okozták a pusztítást

Hatalmas a kár: Putyinék több mint félezer drónt és csaknem száz rakétát vetettek be.
Oroszország az éjszaka drónokkal és ballisztikus rakétákkal heves támadást intézett az ukrán főváros, Kijev ellen – közölték vasárnap ukrán tisztviselők.
Timur Tkacsenko, Kijev katonai közigazgatásának vezetője szerint 40 épület megrongálódott. Egy ember meghalt, húszan megsebesültek – írta a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.
Vitalij Klicsko, a főváros polgármestere szintén számos megrongálódott épületről számolt be, köztük toronyházakról és legalább egy iskoláról. Arra szólította fel a város lakóit, hogy vasárnap kora reggel maradjanak a menedékhelyeken.
A The Kyiv Independent című lap „robbanássorozatról” számolt be a fővárosban. Kezdetben meg nem erősített jelentések szerint Oroszország hiperszonikus és cirkálórakétákat is bevethetett a támadás során.
Az UNIAN hírügynökség a helyi katasztrófavédelemre hivatkozva azt írta, hogy az orosz támadás következtében tűzvészek keletkeztek a városban, megrongálódott a polgári infrastruktúra, valamint számos lakóépület. A főváros Darnickij kerületében tűz keletkezett egy kétszintes kollégium tetején. A mentők evakuálják a lakókat és oltják a tüzet.
A főváros Sevcsenkivszkij kerületében a támadás következtében tűz keletkezett egy iskola második emeletén, 300 négyzetméteres alapterületen. Egy ötemeletes lakóház bejárata beomlott, az első emelettől az ötödikig terjedt a tűz. Megállapították, hogy egy üzleti központ épületét is találat érte, és a közeli piac területén is tűz keletkezett. Egy másik kilencemeletes lakóházat a 8. és 9. emelet között is találat érte.
A szomszédos Lengyelországban a hadsereg az X közösségi oldalon közölte, hogy a légvédelmet riadókészültségbe helyezték, és katonai repülőgépek szálltak fel az ukrajnai orosz támadásokra reagálva. A bejelentés szerint Lengyelország nem észlelte légterének megsértését. A műveletek megelőző jellegűek voltak, céljuk a lengyel légtér védelme, különösen a veszélyeztetett régiók szomszédságában – derült ki a tájékoztatásból.
Oroszország Oresnyik típusú közepes hatótávolságú ballisztikus rakétával támadta meg az ukrán Kijevi megye déli területén található Bila Cerkva városát éjszaka – erősítette meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap.
Közlése szerint legalább 83 ember megsebesült az átfogó orosz támadásban, amelyben hatszáz drónt és 90 rakétát vetettek be.
(MTI)
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP