A válság természetesen nagyon egyenlőtlenül oszlik el a világban. Amíg Európa meg a Távol-Kelet komoly kihívásokkal néz szembe, Oroszország fosszilis exportbevételei kétéves csúcsra emelkedtek, a kőolajból származó adóbevételek pedig megduplázódtak. 2026 márciusában Oroszország olajból és gázból származó exportbevételei havi alapon 52 százalékkal nőttek, és elérték a napi 713 millió eurót, ez pedig kétéves rekord.

Ennek az oka nyilvánvaló módon, hogy kilőttek az olajárak és hogy Washington feloldotta az oroszellenes olajszankciókat. A bevételnövekedést elsősorban a tengeri nyersolajexportból származó bevételek 115 százalékos havi növekedése hajtotta, és ez még egészen biztosan további hatványozott növekedést hoz az áprilisi meg pláne a májusi számokban. Nem véletlen, hogy az oroszokat nem halljuk hangoskodni Irán kapcsán. Csak most májusban az orosz adóbevételek az olaj- és gázértékesítésekből 32,4 százalékos növekedést mutattak az egy évvel korábbihoz képest, 9,3 milliárd dollár értékben. Na itt válik mindez igazán izgalmassá.”

Fotó: MTI/AP/ISNA/Amirhoszein Horgui