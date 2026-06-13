Itt vannak a számok: a Hormuzi-szoros blokádja alapjaiban rázta meg a globális kereskedelmet
A blokád jelentős áremelkedést idézett elő az élelmiszer- és energiapiacokon.
Az energiafegyver kora: Hormuztól a világrendszerváltás egyenértékeséig.
„Nemcsak az fenyegető tehát, hogy a globális műtrágya-kereskedelem harmada is Hormuzon haladt át, de az is, hogy egyáltalán bárhol műtrágya fölgázból lenne, ha lenne. Ez a gáz- és olajalapú civilizáció viszont még ennél is többet jelent a mindennapok szempontjából. A csomagolóanyagok, PET palackok, műanyag edények, játékok, PVC-csövek, szintetikus gumi (pl. autógumik), műszálas ruhák (poliészter, nejlon) szintén nem villanyból lesznek, hanem kőolajból. Ahogy fogkrém, tisztítószerek, lakkok, sampon vagy ragasztó sem lesz másból, csakis a jó öreg olajból. A kőolajból ugyanis nem csupán üzemanyag lesz, de etilén, propilén a műanyagokhoz, benzol, toluol az oldószerekhez, vegyszerekhez és így tovább.
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A blokád jelentős áremelkedést idézett elő az élelmiszer- és energiapiacokon.
Ezért mondom, hogy gáz- és olajalapú civilizáció vagyunk, ahol nem sokban tér el a függőségünk attól, ahogy a nagy bronzkori államoké az óntól, amelyek minden eszközt, fegyvert bronzból öntöttek.
Amikor nagyjából 3300 évvel ezelőtt megszűnt az ónellátás a Távol-Kelet felől, máig nem tudjuk pontosan, hogy miért, nos ezek a bronzkori gazdag, multikulti, jómódú birodalmak úgy omlottak össze, mintha csak a konnektorból húzták volna ki őket.
Ma nem sokkal kisebb a kitettségünk az olajtól és gáztól, és ebbe a képbe illeszkedik, nem pedig önmagában áll az üzemanyag jelentősége, vagyis a műanyagok meg a műtrágya mellé. Nem véletlen, hogy Európában éppen a vegyipar, a műtrágyagyártás meg a műanyagipar reagált a legélesebben a változásokra.
(...)
A válság természetesen nagyon egyenlőtlenül oszlik el a világban. Amíg Európa meg a Távol-Kelet komoly kihívásokkal néz szembe, Oroszország fosszilis exportbevételei kétéves csúcsra emelkedtek, a kőolajból származó adóbevételek pedig megduplázódtak. 2026 márciusában Oroszország olajból és gázból származó exportbevételei havi alapon 52 százalékkal nőttek, és elérték a napi 713 millió eurót, ez pedig kétéves rekord.
Ennek az oka nyilvánvaló módon, hogy kilőttek az olajárak és hogy Washington feloldotta az oroszellenes olajszankciókat. A bevételnövekedést elsősorban a tengeri nyersolajexportból származó bevételek 115 százalékos havi növekedése hajtotta, és ez még egészen biztosan további hatványozott növekedést hoz az áprilisi meg pláne a májusi számokban. Nem véletlen, hogy az oroszokat nem halljuk hangoskodni Irán kapcsán. Csak most májusban az orosz adóbevételek az olaj- és gázértékesítésekből 32,4 százalékos növekedést mutattak az egy évvel korábbihoz képest, 9,3 milliárd dollár értékben. Na itt válik mindez igazán izgalmassá.”
Fotó: MTI/AP/ISNA/Amirhoszein Horgui