Itt vannak a számok: a Hormuzi-szoros blokádja alapjaiban rázta meg a globális kereskedelmet

Február óta szinte teljesen leállt a hajóforgalom a Hormuzi-szoroson, közölte kedden az Egyesült Nemzetek Szervezete. Stéphane Dujarric ENSZ-szóvivő az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája, az UNCTAD által ismertetett adatokra hivatkozva jelezte, hogy a forgalom visszaesése rendkívüli mértékű – írta meg a Portfolio.

A szoroson áthaladó hajók száma február 28-a óta 95,3 százalékkal esett vissza, ami már a globális kereskedelemben is érezhető következményekkel jár.

A fejlemények hatására az élelmiszerárak 6 százalékkal emelkedtek, az Európába szállított nyersolaj ára pedig 53 százalékkal nőtt. A helyzet azután alakult ki, hogy az Egyesült Államok és Izrael február 28-án támadást indított Irán ellen, Teherán pedig válaszul gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost. A blokád emellett komoly zavarokat okozott a nemzetközi kereskedelemben, miközben az energiaárak is jelentősen megugrottak. A dpa német hírügynökség jelentése szerint a szoros újbóli megnyitása a háború lezárását célzó tárgyalások egyik legfontosabb vitás kérdésévé vált.