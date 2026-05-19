Migrációs katasztrófa Bécsben: az iskolakezdők többsége nem tud németül

A szakértő szerint ez különösen annak fényében súlyos probléma, hogy Nyugat-Európának egyre nagyobb szüksége lenne magasan képzett munkaerőre. A szakértő szerint a nyelvi és társadalmi lemaradás frusztrációhoz is vezethet:

Azt érezhetik majd, hogy már nem tartoznak igazán ahhoz az országhoz sem, ahonnan a szüleik érkeztek, miközben Ausztriában vagy Németországban sem érzik magukat valóban otthon.

A szakértő szerint a számok a döntőek

Marsai Viktor szerint az osztrák példa jól mutatja az integrációs politika korlátait. Szerinte egy bizonyos szint felett szinte lehetetlen ekkora tömegeket sikeresen integrálni. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy Ausztriában az elmúlt években jelentős afgán és szír közösségek alakultak ki, amelyek mögött nem álltak olyan régebbi diaszpórák, amelyek segíthették volna az integrációt. Szerinte a nyelvi problémák sok esetben csak generációk alatt oldódnak meg:

A harmadik-negyedik generáció az, ahol már a nyelvi akadályok nem képeznek érdemi problémát.

A szakértő ugyanakkor hangsúlyozta: ez rendkívül hosszú idő, és addig sokan komoly hátrányokkal kénytelenek élni. Marsai Viktor szerint nemzetközi szinten sem nagyon létezik olyan modell, amely tömeges bevándorlás esetén valóban sikeresen működne. A szakértő példaként az Egyesült Államokat említette, ahol a spanyol ajkú közösségek jelentős része még hosszú idő után sem beszél megfelelően angolul. Szerinte kulcskérdés, hogy egy adott ország milyen ösztönzőket vagy kényszereket alkalmaz az integráció érdekében.

Az európai migrációs és integrációs modellek egyik alapvető problémája hosszú ideje az, hogy sok helyen ma sincsenek olyan erős ösztönzők, amelyek valóban rákényszerítenék az embereket arra, hogy megtanuljanak például svédül vagy németül.

A szakértő szerint kevés olyan ország van Európában, amely valóban kemény integrációs politikát alkalmaz. Példaként Dániát hozta fel:

Aki nem hajlandó alkalmazkodni a rendszerhez és beilleszkedni a dán társadalomba, annak egy idő után egyértelművé teszik, hogy el kell hagynia az országot.

