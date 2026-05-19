integráció Bécs migráció iskolai szegregáció oktatás

Migrációs katasztrófa Bécsben: az iskolakezdők többsége nem tud németül

2026. május 19. 16:23

Sokkoló adatok érkeztek Bécsből: az iskolakezdő gyerekek több mint fele nem érti megfelelően a tanórákat. A migráció következményei egyre látványosabban jelennek meg az osztrák főváros oktatási rendszerében, miközben az érintett gyerekek jelentős része már Ausztriában született.

Wiedermann Béla

Drámai helyzet alakult ki a bécsi állami általános iskolákban – erről számolt be az Exxpress. Az osztrák lap szerint 2025 októberére az iskolakezdő diákok 50,9 százalékát „rendkívüli tanulónak” minősítették, mert hiányos németnyelv-tudásuk miatt nem képesek megfelelően követni az oktatást. A migráció következményei így már nemcsak társadalmi vagy kulturális kérdésként jelennek meg, hanem az oktatási rendszer működését is súlyosan érintik.

Egyre súlyosabb nyelvi és integrációs problémák jelentkeznek a bécsi iskolákban a migráció következtében
Forrás: Joe Klamar / AFP

A helyzet ráadásul néhány év alatt drámaian romlott. Míg 2020-ban az érintett diákok aránya 41 százalék volt, addig öt év alatt átlépte az ötven százalékos küszöböt. Ez azt jelenti, hogy ma már gyakorlatilag minden második iskolakezdő gyermek nehezen vagy egyáltalán nem érti a német nyelvű tanítást. Az adatokat Harald Zierfuß, az Osztrák Néppárt oktatási szóvivője gyűjtötte össze több éven keresztül a bécsi oktatásért felelős városvezetés válaszai és információszabadsági kérelmek alapján. A kialakuló kép évről évre sötétebb.

Különösen figyelemre méltó, hogy a problémával érintett gyerekek jelentős része nem frissen érkezett bevándorló. 

Az Exxpress szerint a „rendkívüli tanulók” közel 60 százaléka Ausztriában született, mintegy negyedük pedig osztrák állampolgár. Emellett a legtöbben már több mint két évet töltöttek óvodában is, ennek ellenére nem sikerült megfelelő szinten elsajátítaniuk a német nyelvet. Markus Figl, a bécsi néppárt vezetője szerint ennek hosszú távú következményei is lehetnek.

Ha a gyerekek nem tudnak megfelelően németül, kevesebb esélyük lesz az oktatási rendszerben, és ők lesznek a jövő segélyezettjei

– figyelmeztetett. A problémát tovább súlyosbítja, hogy az óvodai rendszer sem tudja megfelelően kezelni a helyzetet. A 2024–2025-ös nevelési évben több mint 16 800 gyermeknél állapítottak meg németnyelvi fejlesztési igényt, ugyanakkor az érintettek körülbelül egyharmada nem kapott célzott nyelvi támogatást megfelelő szakemberektől.

Vannak olyan városrészek is, ahol már egészen drámai arányok alakultak ki. Margaretenben a gyerekek 76,6 százaléka számít „rendkívüli tanulónak”, míg Favoritenben, Brigittenauban és Ottakringben is hetven százalék feletti arányokról beszélnek.

Harald Zierfuß a helyzet érzékeltetésére úgy fogalmazott:

Egy átlagos osztályban, ahol 22 gyerek ül, gyakran csak öt érti igazán a tanárt.

A migráció miatt egész Európában hasonló folyamatok zajlanak

Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense lapunknak arról beszélt, hogy a bécsi helyzet korántsem számít egyedi jelenségnek Európában. Szerinte számos nyugat-európai nagyvárosban hasonló folyamatok figyelhetők meg.

Jól látható, hogy az elmúlt évtizedekben számos európai nagyvárosban jelentősen megnőtt a bevándorló hátterű gyerekek aránya, ami a párhuzamos társadalmak kialakulásán keresztül komoly oktatási és integrációs problémákhoz vezet.

– mondta. A szakértő rámutatott: Németországban a lakosság mintegy 26 százaléka migrációs háttérrel rendelkezik, vagyis első vagy második generációs bevándorló. Hasonló tendenciák figyelhetők meg Franciaországban, Spanyolországban és Svédországban is. Marsai Viktor szerint a párhuzamos társadalmak egyik legfontosabb jellemzője, hogy a közösségek továbbra is saját nyelvüket használják otthon, ami jelentősen lassítja a nyelvi integrációt. A szakértő szerint ez nemcsak az érintett diákok számára jelent problémát, hanem az egész oktatási rendszerre hatással van.

Ha egy húszfős osztályban akár csak két-három diák sem beszél megfelelően németül, az óriási pluszterhet jelent a tanároknak, és érezhetően visszahúzza az oktatás színvonalát is.

– mondta. Marsai Viktor szerint mindez egy önmagát erősítő folyamatot indíthat el:

Ha ezt a folyamatot nem sikerül időben megállítani, egyre több lesz azoknak a száma, akik nem beszélnek megfelelően németül, a jobb képességű diákok pedig más iskolákba mennek majd, ami tovább erősítheti az iskolai szegregációt.

Sok gyereknek a német továbbra is idegen nyelv

A szakértő szerint annak hátterében, hogy sok Ausztriában született gyermek sem beszél megfelelően németül, elsősorban az áll, hogy otthon továbbra is más nyelvet használnak.

Számukra az egy idegen nyelv

– fogalmazott. Marsai Viktor szerint önmagában az intézményi nyelvhasználat nem elegendő ahhoz, hogy a gyerekek megfelelően integrálódjanak nyelvileg.

Ha a gyerekek csak az intézményekben találkoznak a német nyelvvel, otthon viszont továbbra is törökül, arabul vagy dariul beszélnek, az jelentősen megnehezíti a nyelvi integrációt.

A szakértő hangsúlyozta: ez különösen súlyos probléma az első iskolai években, amikor a gyerekeknek egyszerre kellene megtanulniuk írni, olvasni és magát a nyelvet is.

A nyelvi lemaradás társadalmi feszültségeket is szülhet

Marsai Viktor szerint a jelenlegi folyamatok hosszú távon komoly társadalmi problémákat is okozhatnak. A szakértő úgy látja, hogy ezek a fiatalok ugyan idővel megtanulnak valamennyire németül, de már eleve jelentős hátránnyal indulnak a munkaerőpiacon.

Az esélyeik arra, hogy egyetemre kerüljenek, jóval kisebbek lesznek, ami a munkaerőpiacon is komoly hátrányt jelent majd számukra.

A szakértő szerint ez különösen annak fényében súlyos probléma, hogy Nyugat-Európának egyre nagyobb szüksége lenne magasan képzett munkaerőre. A szakértő szerint a nyelvi és társadalmi lemaradás frusztrációhoz is vezethet:

Azt érezhetik majd, hogy már nem tartoznak igazán ahhoz az országhoz sem, ahonnan a szüleik érkeztek, miközben Ausztriában vagy Németországban sem érzik magukat valóban otthon.

A szakértő szerint a számok a döntőek

Marsai Viktor szerint az osztrák példa jól mutatja az integrációs politika korlátait. Szerinte egy bizonyos szint felett szinte lehetetlen ekkora tömegeket sikeresen integrálni. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy Ausztriában az elmúlt években jelentős afgán és szír közösségek alakultak ki, amelyek mögött nem álltak olyan régebbi diaszpórák, amelyek segíthették volna az integrációt. Szerinte a nyelvi problémák sok esetben csak generációk alatt oldódnak meg:

A harmadik-negyedik generáció az, ahol már a nyelvi akadályok nem képeznek érdemi problémát.

A szakértő ugyanakkor hangsúlyozta: ez rendkívül hosszú idő, és addig sokan komoly hátrányokkal kénytelenek élni. Marsai Viktor szerint nemzetközi szinten sem nagyon létezik olyan modell, amely tömeges bevándorlás esetén valóban sikeresen működne. A szakértő példaként az Egyesült Államokat említette, ahol a spanyol ajkú közösségek jelentős része még hosszú idő után sem beszél megfelelően angolul. Szerinte kulcskérdés, hogy egy adott ország milyen ösztönzőket vagy kényszereket alkalmaz az integráció érdekében.

Az európai migrációs és integrációs modellek egyik alapvető problémája hosszú ideje az, hogy sok helyen ma sincsenek olyan erős ösztönzők, amelyek valóban rákényszerítenék az embereket arra, hogy megtanuljanak például svédül vagy németül.

A szakértő szerint kevés olyan ország van Európában, amely valóban kemény integrációs politikát alkalmaz. Példaként Dániát hozta fel:

Aki nem hajlandó alkalmazkodni a rendszerhez és beilleszkedni a dán társadalomba, annak egy idő után egyértelművé teszik, hogy el kell hagynia az országot.

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
chief Bromden
•••
2026. május 19. 17:38 Szerkesztve
Egyáltalán miért engedik be őket az iskolákba. Egyszerű, akik nem tanulják meg a nyelvet legalább alapfokon 2 éven belül, azokat haza kell zsuppolni. Egyáltalán miért engedték be őket? Akiknek tovább zsuppolnák azok meg szabják feltételül a nyelvtudást. Oszt jónapot!
Haifisch
2026. május 19. 17:30
Most van ott adolfpeter, bizonyára tanulni. Köszönjük, agyhalott tiszas csürhe. Egyszer úgyis megverünk titeket!
auditorium
2026. május 19. 17:27
Az idegen diákok elosztása minden oktatási szinten PROBLÉMÁS. Főleg, amikor az osztály fele alig tud vagy egyáltalán nem tud a befogadó ország nyelvén. Parázs vita van arról, hogyan lehet igy megfelelőben oktatni egy osztályt. PEDAGÓGIAI szempontokat figyelembe véve külön osztályt inditani az idegen diákoknak és csak az illető NYELVÉT tanitani intenziven. Ez lenne az un. Nulla-év. Ezután pedig tanulhatnak együtt a "bennszülöttekkel". IDEOLÓGIAI indittatásból azonnal tanuljanak együtt a diákok, legfeljebb differenciált feladatokat kapnak. Pl. egy irodalmi szövegelemzés helyett, irják le " Mit ettél tegnap? v. Mit csináltál a hétvégén ?" Az értékelés, azaz az osztályzat ugyanaz, bár más feladatra. A legdemokratikusabb szülők privát v. felekezeti fizetős iskolába küldik gyerekeiket, ahol nem igen vannak bevándorlók és ez nem okoz nekik problémát.
svejk recidivus
2026. május 19. 17:17
Megoldják,majd megtanulnak.Az osztrákok arabusul.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!