Ruszin-Szendi Romulusz Sándor Zsolt Honvéd Vezérkar

Volt helyettesét kérte fel vezérkari főnöknek Ruszin-Szendi Romulusz

2026. május 19. 16:44

Azzal indokolta döntését, hogy jól ismeri Sándort, mivel együtt szolgáltak.

Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd Vezérkar főnökének Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter. Az altábornagy elvállalta a feladatot.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

A honvédelmi miniszter nem a közintézményekbe helyezett el szivarszobát, hanem az állam pénzén az otthonaként szolgáló villába

A miniszterelnök napok óta tálalja a műemléképületekre való pénzköltést úgy, mintha az a nemzet aljas kifosztása volna.

Ruszin-Szendi Romulusz Facebook-oldalán jelentette be a döntést. „Nagyon fontos döntést hoztam. Felkértem Sándor Zsolt altábornagyot, hogy vállalja el” a Magyar Honvédség vezérkari főnöki feladatát – számolt be róla a miniszter.

Ruszin-Szendi Romulusz azzal indokolta választását, hogy amikor ő volt a vezérkar főnöke, Sándor Zsolt volt a helyettese.

Ismerem. Szolgáltam vele. Harcoltunk együtt a rendszerért, harcoltunk együtt terepen és harcoltunk együtt a katonáinkért. Maximális a bizalmam felé. Az értékrendünk azonos”

– emelte ki.

Sándor Zsolt altábornagy több mint három évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétrát a szakaszparancsnoki szinttől a legmagasabb vezetői beosztásokig, szolgált külföldi műveletekben, NATO-környezetben, és „bizonyított vezetőként, emberként és katonaként is” – mutatta be a vezérkar új főnökét a miniszter.

A tárcavezető azt is írta, hogy „a félelemre épített vezetésnek vége”, „a Magyar Honvédségben nincs helye annak, hogy az állomány bizonytalanságban vagy rettegésben szolgáljon”.

Altábornagy úr válasza a felkérésemre: bevetésre kész”

– írta Ruszin-Szendi Romulusz.

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kamasuka
2026. május 19. 17:40
Tényleg remélem, hogy minden tiszarra szavazó az ukrán fronton végzi be!
turul-895
2026. május 19. 17:26
? mennyit fut 100-on ?
Kétes
2026. május 19. 17:23
Egyúttal kiutalta neki a Dunakeszi szolgálati villát is és még 1 milliárd Ft-ot az átalakításra? Hm?
salátás
2026. május 19. 17:18
a nemluxi, családi címeres kecóhoz is lesz hozzáférése a helyettesnek, vagy neki épül egy saját?
