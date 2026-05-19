Volt helyettesét kérte fel vezérkari főnöknek Ruszin-Szendi Romulusz

Kiderült, mi vár a kormányváltás után a Magyarországon élő ukránokra
Több fontos területen lehet komoly változás.
Azzal indokolta döntését, hogy jól ismeri Sándort, mivel együtt szolgáltak.
Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd Vezérkar főnökének Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter. Az altábornagy elvállalta a feladatot.
Kapcsolódó vélemény
A miniszterelnök napok óta tálalja a műemléképületekre való pénzköltést úgy, mintha az a nemzet aljas kifosztása volna.
Ruszin-Szendi Romulusz Facebook-oldalán jelentette be a döntést. „Nagyon fontos döntést hoztam. Felkértem Sándor Zsolt altábornagyot, hogy vállalja el” a Magyar Honvédség vezérkari főnöki feladatát – számolt be róla a miniszter.
Ruszin-Szendi Romulusz azzal indokolta választását, hogy amikor ő volt a vezérkar főnöke, Sándor Zsolt volt a helyettese.
Ismerem. Szolgáltam vele. Harcoltunk együtt a rendszerért, harcoltunk együtt terepen és harcoltunk együtt a katonáinkért. Maximális a bizalmam felé. Az értékrendünk azonos”
– emelte ki.
Sándor Zsolt altábornagy több mint három évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétrát a szakaszparancsnoki szinttől a legmagasabb vezetői beosztásokig, szolgált külföldi műveletekben, NATO-környezetben, és „bizonyított vezetőként, emberként és katonaként is” – mutatta be a vezérkar új főnökét a miniszter.
A tárcavezető azt is írta, hogy „a félelemre épített vezetésnek vége”, „a Magyar Honvédségben nincs helye annak, hogy az állomány bizonytalanságban vagy rettegésben szolgáljon”.
Altábornagy úr válasza a felkérésemre: bevetésre kész”
– írta Ruszin-Szendi Romulusz.
Nyitókép: Facebook