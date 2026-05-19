Volt helyettesét kérte fel vezérkari főnöknek Ruszin-Szendi Romulusz

Sándor Zsolt altábornagy több mint három évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétrát a szakaszparancsnoki szinttől a legmagasabb vezetői beosztásokig, szolgált külföldi műveletekben, NATO-környezetben, és „bizonyított vezetőként, emberként és katonaként is” – mutatta be a vezérkar új főnökét a miniszter.

A tárcavezető azt is írta, hogy „a félelemre épített vezetésnek vége”, „a Magyar Honvédségben nincs helye annak, hogy az állomány bizonytalanságban vagy rettegésben szolgáljon”.