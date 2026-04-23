A leendő honvédelmi miniszter még mindig gyanúsítottja lehet egy garázdaság miatt indult eljárásában

Még mindig folyamatban lehet az a garázdaság miatt indult eljárás, amelynek a leendő honvédelmi miniszter a gyanúsítottja – tudatta a Magyar Nemzet, ahol azt írták,

a Tisza Párt politikusa, Ruszin-Szendi Romulusz a gyanú szerint korábban egy rendezvényen meglökte lapunk munkatársát, Móna Márkot.

A portál szerint erre lehet következtetni az ügyészség válaszából, melyben azt írták, „a legutóbbi válaszunk óta a sajtó tájékoztatására okot adó fejlemény az ügyben nem történt”. A portál jelezte, legutóbb azt közölték, hogy az eljárás Ruszin-Szendi ügyében folyamatban van.