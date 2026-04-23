Ruszin-Szendi Romulusz tisza párt központi nyomozó főügyészség honvédelmi miniszter

A leendő honvédelmi miniszter még mindig gyanúsítottja lehet egy garázdaság miatt indult eljárásában

2026. április 23. 13:02

Ruszin-Szendi Romulusz tavaly szeptemberben lökdöste a lapunk riporterét, ami után nyomozás indult.

2026. április 23. 13:02
null

Még mindig folyamatban lehet az a garázdaság miatt indult eljárás, amelynek a leendő honvédelmi miniszter a gyanúsítottja – tudatta a Magyar Nemzet, ahol azt írták, 

a Tisza Párt politikusa, Ruszin-Szendi Romulusz a gyanú szerint korábban egy rendezvényen meglökte lapunk munkatársát, Móna Márkot.

A portál szerint erre lehet következtetni az ügyészség válaszából, melyben azt írták, „a legutóbbi válaszunk óta a sajtó tájékoztatására okot adó fejlemény az ügyben nem történt”. A portál jelezte, legutóbb azt közölték, hogy az eljárás Ruszin-Szendi ügyében folyamatban van.

Ismert, Magyar Péter bizalmasát hónapokkal ezelőtt nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntettével gyanúsították meg. 

A bűnügy háttere, hogy Móna Márk, a Mandiner riportere tavaly szeptemberben Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám a Tisza politikusa válaszadás helyett meglökte a riportert. A történet egyébként egyértelműen dokumentált, lapunk videót készített az esetről. 

Ha bebizonyosodik a politikus bűnössége, akár három évet is kaphat.

Ruszin-Szendit még a rendőrség gyanúsította meg, később az eljárást a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) alárendeltségébe tartozó Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség vette át. Minderre azért került sor, mert Ruszin-Szendi Romulusz időközben képviselőjelölt lett, így mentelmi joga van. Ilyen esetekben az eljárást a nyomozó ügyészség veszi át.

Nyitókép: Képernyőfotó

 

Összesen 47 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. április 23. 14:44
Az Ukrán Néphadsereg Magyarországi Hadtest és Haditengerészet parancsnoka Ruszlis Szendvics Varánusz tokamarsall és ellenzsírnagy, a Lakinger Béla zsebcirkáló tiszteletbeli admirálisa.
2026. április 23. 14:29 Szerkesztve
Szlava Ukraini kiáltja teljes szívből, teljes hangerővel az új kijevi gyarmat « honvédelmi » minisztere.
koklobox
2026. április 23. 14:25
Nyálverő műbalhé. (mást nem találtatok?)
londonbaby
2026. április 23. 14:08
bunker harcos !!! onnan is csak szócsövön mersz kiordibálni !!!! irodából háborúztál a terepasztalon te paraszt ??? stukkert már hordasz vagy még fosol hogy agyonvernek.. . Gondolom anélkül fel sem áll a pöcsöd !!!!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!