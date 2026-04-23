A leendő honvédelmi miniszter még mindig gyanúsítottja lehet egy garázdaság miatt indult eljárásában

Rengeteg a kérdés a hamarosan hivatalba lépő kabinet kapcsán. Megnéztük milyen modellek voltak eddig Magyarországon.
Ruszin-Szendi Romulusz tavaly szeptemberben lökdöste a lapunk riporterét, ami után nyomozás indult.
Még mindig folyamatban lehet az a garázdaság miatt indult eljárás, amelynek a leendő honvédelmi miniszter a gyanúsítottja – tudatta a Magyar Nemzet, ahol azt írták,
a Tisza Párt politikusa, Ruszin-Szendi Romulusz a gyanú szerint korábban egy rendezvényen meglökte lapunk munkatársát, Móna Márkot.
A portál szerint erre lehet következtetni az ügyészség válaszából, melyben azt írták, „a legutóbbi válaszunk óta a sajtó tájékoztatására okot adó fejlemény az ügyben nem történt”. A portál jelezte, legutóbb azt közölték, hogy az eljárás Ruszin-Szendi ügyében folyamatban van.
Ismert, Magyar Péter bizalmasát hónapokkal ezelőtt nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntettével gyanúsították meg.
A bűnügy háttere, hogy Móna Márk, a Mandiner riportere tavaly szeptemberben Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám a Tisza politikusa válaszadás helyett meglökte a riportert. A történet egyébként egyértelműen dokumentált, lapunk videót készített az esetről.
Ha bebizonyosodik a politikus bűnössége, akár három évet is kaphat.
Ruszin-Szendit még a rendőrség gyanúsította meg, később az eljárást a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) alárendeltségébe tartozó Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség vette át. Minderre azért került sor, mert Ruszin-Szendi Romulusz időközben képviselőjelölt lett, így mentelmi joga van. Ilyen esetekben az eljárást a nyomozó ügyészség veszi át.
Nyitókép: Képernyőfotó