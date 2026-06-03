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tuzson bence szijjártó péter külügyminisztérium

„Mire számítottak, akik a Tiszára szavaztak?” – Tuzson Bence is szót ejtett a kirúgott külügyi dolgozókról

2026. június 03. 18:08

A korábbi igazságügyi miniszter szerint nem okos dolog szétverni a sikeres külügyminisztériumot.

2026. június 03. 18:08
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Mire számítottak azok a külügyminisztériumi dolgozók, akik a Tisza Pártra szavaztak, most mégis az állásuk elvesztése miatt aggódnak? – vetette fel a kérdést Tuzson Bence a Blikknek nyilatkozva az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülése előtt. A korábbi igazságügyi miniszter a külügyminisztériumnál elindult, több tucat munkatársat érintő elbocsátásokra reagált. Míg a Tisza Párt szerint az átvilágítás természetes folyamat, addig több, politikai feladatot nem vállaló adminisztratív dolgozó a munkája elvesztésére panaszkodik.

„Gondolták, hogy megtartanak mindenkit, aki Szijjártó Péter alatt dolgozott? Ez persze indokolt lenne, hiszen valószínűleg mind jó szakemberek. Jó kollégáktól megválni, és egy sikeres külügyminisztériumot átszervezni, az nem okos dolog” – fogalmazott a fideszes parlamenti képviselő, utalva arra, hogy a szaktárca eddig kiválóan működött.

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Tuzson Bence az uniós együttműködést firtató kérdésre hangsúlyozta: a Fideszt ért korábbi kritikák valójában abból fakadtak, hogy a kormány következetesen kiállt a magyar érdekekért. Mint mondta, úgy könnyű együttműködni, ha valaki felteszi a kezét, megadja magát, és fokozatosan feladja a szuverenitást, ami végső soron annak teljes elvesztéséhez vezet.

A bizottsági ülés előtt a Politico azon információi is terítékre kerültek, melyek szerint Magyar Péter egy zártkörű brüsszeli megbeszélésen jelezte: bizonyos garanciák mellett hajlandó lenne támogatni Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásainak megkezdését.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

 

Összesen 11 komment

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hallgató
2026. június 03. 18:57
Bocs de a munkavállaló politikai meggyőződése nem tartozik véletlenül az un szenzitív adatok közé?
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0
0
johannluipigus
•••
2026. június 03. 18:56 Szerkesztve
Na jó, de mire számíthatnak Lölő dolgozói, akik közül rengetegen a tiszarra szavaztak. Szerintem egy Darwin-díjat mindenképp megérdemelnének.
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0
0
machet
2026. június 03. 18:46
A cél az hogy mindet szétverjenek.
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1
0
falcatus-2
2026. június 03. 18:36
„Mire számítottak, akik a Tiszára szavaztak?” Egy olyan kánaánra , ahol minden nap egy buli. Megkapják.
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