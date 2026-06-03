„Mire számítottak, akik a Tiszára szavaztak?” – Tuzson Bence is szót ejtett a kirúgott külügyi dolgozókról

Mire számítottak azok a külügyminisztériumi dolgozók, akik a Tisza Pártra szavaztak, most mégis az állásuk elvesztése miatt aggódnak? – vetette fel a kérdést Tuzson Bence a Blikknek nyilatkozva az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülése előtt. A korábbi igazságügyi miniszter a külügyminisztériumnál elindult, több tucat munkatársat érintő elbocsátásokra reagált. Míg a Tisza Párt szerint az átvilágítás természetes folyamat, addig több, politikai feladatot nem vállaló adminisztratív dolgozó a munkája elvesztésére panaszkodik.

„Gondolták, hogy megtartanak mindenkit, aki Szijjártó Péter alatt dolgozott? Ez persze indokolt lenne, hiszen valószínűleg mind jó szakemberek. Jó kollégáktól megválni, és egy sikeres külügyminisztériumot átszervezni, az nem okos dolog” – fogalmazott a fideszes parlamenti képviselő, utalva arra, hogy a szaktárca eddig kiválóan működött.